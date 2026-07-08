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उत्तराखंड में शर्मसार हुई इंसानियत! 13 साल की नाबालिग से गैंगरेप, दरिंदगी की इंतहा पार

वाटर पार्क जाने के लिए निकली थी नाबालिग: प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह खौफनाक घटना 6 जुलाई की दोपहर की है. पीड़िता की मां ने बताया उसकी 13 वर्षीय बेटी अपने मोहल्ले की एक सहेली के साथ वाटर पार्क जाने के लिए निकली थी. दोनों लड़कियां मेडिसिटी हॉस्पिटल के पास खड़ी होकर ऑटो का इंतजार कर रही थीं. इसी दौरान वहां एक युवक बाइक से पहुंचा, जो कि एक मॉल में काम करता है.

मां की तहरीरी पर मुकदमा दर्ज: ट्रांजिट कैम्प थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाली एक महिला ने कोतवाली रुद्रपुर में अपनी नाबालिग पुत्री के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के संबंध में लिखित तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है. पुलिस ने तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है.

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. मामले पर जानकारी देते हुए एसपी सिटी उत्तम सिंह नेगी ने बताया कि पीड़िता की मां की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कई टीमें गठित की हैं. आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगातार दबिश दी जा रही है.

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर से एक बेहद ही दिल दहला देने वाली और शर्मनाक घटना सामने आई है. यहां एक 13 साल की मासूम नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गईं. वाटर पार्क जाने के बहाने नाबालिग को एक होटल ले जाया गया, जहां नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म (गैंगरेप) की वारदात को अंजाम दिया गया.

पीड़िता की सहेली युवक को पहले से जानती थी. उसने उसे अपना मुंहबोला भाई बताया. युवक के साथ उसका कथित चाचा भी मौजूद था. युवक ने पीड़िता की सहेली से कहा कि वह पीछे-पीछे आए. उसने 13 वर्षीय नाबालिग लड़की को अपनी बाइक पर बैठा लिया.

कोल्ड ड्रिंक में मिलाया नशीला पदार्थ: आरोप है कि युवक और उसका साथी नाबालिग को सीधे लालपुर स्थित टोल प्लाजा के पास बने एक होटल में ले गए. वहां आरोपियों ने नाबालिग को कोल्ड ड्रिंक में कोई नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया. जिससे वह बेहोश हो गई. इसके बाद युवक और उसके साथी ने बारी-बारी से नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया. दरिंदगी यहीं नहीं रुकी. आरोपियों ने बाद में 2 से 3 अन्य युवकों को भी होटल में बुलाया. उन अज्ञात युवकों ने भी बेहोशी और लाचारी की हालत में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया.

पूरी रात नाबालिग को बनाया बंधक: आरोपियों ने पीड़िता को पूरी रात बंधक बनाकर अपने पास रखा. सुबह होटल के बाहर छोड़ा. पीड़िता ने रोते हुए मदद मांगी. अगले दिन यानी 7 जुलाई की सुबह करीब 11:00 बजे आरोपी पीड़िता को होटल के बाहर बदहवास हालत में छोड़कर फरार हो गए. पीड़िता सड़क पर रोती-चिल्लाती हुई मदद की गुहार लगा रही. इसी बीच उसने एक स्थानीय दुकानदार से फोन मांगकर अपनी मां को आपबीती सुनाई. सूचना मिलते ही बदहवास मां मौके पर पहुंची. तुरंत 112 नंबर डायल कर पुलिस को सूचना दी.

एक्शन में पुलिस: इस संवेदनशील मामले पर तुरंत संज्ञान लेते हुए रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस बारीकी से साक्ष्य जुटा रही है.

पीड़िता की मां की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है. वैज्ञानिक एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है. आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं.

- उत्तम सिंह नेगी, एसपी सिटी -

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