Odisha: नाबालिग पीड़िता को थाने बुलाकर प्रभारी निरीक्षक ने धमकाया, केस दर्ज
पीड़िता के परिवार की शिकायत के अनुसार, मयूरभंज के मोराडा थाना क्षेत्र का एक युवक कुछ दिनों से नाबालिग का यौन शोषण कर रहा था.
Published : May 18, 2026 at 1:38 PM IST
मयूरभंज (ओडिशा): जिले में एक नाबालिग लड़की को पुलिस स्टेशन बुलाकर यौन उत्पीड़न मामले को रफा-दफा करने की धमकी देने का मामला सामने आया है. न्याय के लिए पुलिस थाने आई नाबालिग लड़की को प्रभारी निरीक्षक (IIC) की धमकी के बाद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. नाबालिग के परिवार ने अब मयूरभंज के एसपी से न्याय की गुहार लगाई है.
एक घटना मयूरभंज जिले के मोराडा पुलिस स्टेशन में हुई. शनिवार को पीड़िता को पहले बेहोशी की हालत में बारामाइल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी तबीयत में सुधार न होने पर उसे बारीपदा पंडित रघुनाथ मुर्मू मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल (PRM Medical College & Hospital) में शिफ्ट कर दिया गया.
लड़की की मां ने ऐसी स्थिति के लिए थाने के प्रभारी निरीक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. उसकी मां ने आरोप लगाया है कि IIC ने महिला पुलिस ऑफिसर की गैरमौजूदगी में लड़की को बुलाया और उससे पूछताछ की.
मां ने अपनी शिकायत में कहा, "मेरी नाबालिग बेटी को पुलिस स्टेशन बुलाया गया और आधे घंटे से ज्यादा समय तक उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया. लड़की बाहर आई और बोली कि मेरा करियर बर्बाद हो गया और मैं सात साल जेल में रहूंगी, और फिर बेहोश हो गई."
BJD ने IIC को बदलने की मांग की
इस घटना को लेकर पॉलिटिकल गरमागरमी भी बढ़ गई है. BJD का एक प्रतिनिधिमंडल नाबालिग लड़की को लेकर SP ऑफिस पहुंचा है. सख्त नियम हैं कि किसी नाबालिग लड़के या लड़की को किसी भी तरह के पुलिस स्टेशन में नहीं बुलाया जा सकता या पुलिस स्टेशन में हिरासत में नहीं रखा जा सकता. लेकिन एक IIC नाबालिग लड़की को पुलिस स्टेशन कैसे बुला सकता है और उसके परिवार को पुलिस स्टेशन में कैसे रख सकता है, इस पर अब सवाल उठ रहे हैं.
BJD के वरिष्ठ नेता सुदाम मरांडी ने कहा, "यह निश्चित रूप से एक निंदनीय घटना है. हमने अतिरिक्त SP से इन दोनों घटनाओं की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है, पहले युवक द्वारा पीड़िता को प्रताड़ित करने का आरोप और फिर पुलिस ऑफिसर द्वारा केस निपटाने की धमकी. हम पीड़ित परिवार को बचाना चाहते हैं और इस घटना में IIC को बदलना चाहते हैं."
युवक पर यौन शोषण करने का आरोप
मोराडा पुलिस थाना क्षेत्र का एक युवक कुछ दिनों से सड़क किनारे एक नाबालिग लड़की का यौन शोषण कर रहा था. इससे तंग आकर नाबालिग अपने पिता और मां के साथ युवक के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराने मोराडा पुलिस स्टेशन गई. लेकिन, थाना प्रभारी निरीक्षक ने शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया और उन्हें इधर-उधर की बातें कहकर भगा दिया. नतीजतन, पिता, मां और बेटी ने SDPO को मोबाइल फोन पर पूरी घटना की जानकारी दी. उसके बाद, SDPO ने उन्हें फिर से थाना प्रभारी निरीक्षक से मिलकर रिपोर्ट करने के लिए कहा. लेकिन, प्रभारी निरीक्षक ने धीमी प्रतिक्रिया दी और बयान दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया और नाबालिग को धमकाया.
प्रभारी निरीक्षक ने कहा था कि नाबालिग को 7 साल जेल की सजा होगी. उसके बाद, नाबालिग रोती हुई बाहर आई और अपने पिता और मां के पास पहुंची और बेहोश हो गई. घटना के बारे में मोराडा पुलिस स्टेशन के प्रभारी निरीक्षक का जवाब नहीं मिल सका.
इस बीच, मयूरभंज के ASP दीपक कुमार ने कहा, "पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है और आरोपी को पुलिस थाने में हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. मोराडा पुलिस थाने के प्रभारी निरीक्षक के नाम पर दर्ज शिकायत की जांच की जा रही है और सबूत मिलने पर उचित कार्रवाई की जाएगी."
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