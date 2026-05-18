ETV Bharat / bharat

Odisha: नाबालिग पीड़िता को थाने बुलाकर प्रभारी निरीक्षक ने धमकाया, केस दर्ज

मयूरभंज के ASP दीपक कुमार ( ETV Bharat )

मयूरभंज (ओडिशा): जिले में एक नाबालिग लड़की को पुलिस स्टेशन बुलाकर यौन उत्पीड़न मामले को रफा-दफा करने की धमकी देने का मामला सामने आया है. न्याय के लिए पुलिस थाने आई नाबालिग लड़की को प्रभारी निरीक्षक (IIC) की धमकी के बाद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. नाबालिग के परिवार ने अब मयूरभंज के एसपी से न्याय की गुहार लगाई है. एक घटना मयूरभंज जिले के मोराडा पुलिस स्टेशन में हुई. शनिवार को पीड़िता को पहले बेहोशी की हालत में बारामाइल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी तबीयत में सुधार न होने पर उसे बारीपदा पंडित रघुनाथ मुर्मू मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल (PRM Medical College & Hospital) में शिफ्ट कर दिया गया. लड़की की मां ने ऐसी स्थिति के लिए थाने के प्रभारी निरीक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. उसकी मां ने आरोप लगाया है कि IIC ने महिला पुलिस ऑफिसर की गैरमौजूदगी में लड़की को बुलाया और उससे पूछताछ की. मां ने अपनी शिकायत में कहा, "मेरी नाबालिग बेटी को पुलिस स्टेशन बुलाया गया और आधे घंटे से ज्यादा समय तक उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया. लड़की बाहर आई और बोली कि मेरा करियर बर्बाद हो गया और मैं सात साल जेल में रहूंगी, और फिर बेहोश हो गई." BJD ने IIC को बदलने की मांग की

इस घटना को लेकर पॉलिटिकल गरमागरमी भी बढ़ गई है. BJD का एक प्रतिनिधिमंडल नाबालिग लड़की को लेकर SP ऑफिस पहुंचा है. सख्त नियम हैं कि किसी नाबालिग लड़के या लड़की को किसी भी तरह के पुलिस स्टेशन में नहीं बुलाया जा सकता या पुलिस स्टेशन में हिरासत में नहीं रखा जा सकता. लेकिन एक IIC नाबालिग लड़की को पुलिस स्टेशन कैसे बुला सकता है और उसके परिवार को पुलिस स्टेशन में कैसे रख सकता है, इस पर अब सवाल उठ रहे हैं.