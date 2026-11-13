शर्मनाक! नाबालिग ने दिया नवजात को जन्म, इलाज के दौरान मौत, पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज
राजस्थान के झालावाड़ में इंसानियत शर्मसार करने वाला मामला. नाबालिग ने जिला अस्पताल में नवजात को दिया जन्म. पड़ोसी युवक पर दुष्कर्म का आरोप.
Published : November 13, 2026 at 3:44 PM IST
झालावाड़: जिले के भालता थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म का बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है. जहां एक नाबालिग ने जिला अस्पताल में नवजात को जन्म दिया है. हालांकि, जन्म के कुछ समय बाद ही इलाज के दौरान नवजात की मौत हो गई. घटना के बाद किशोरी की मां ने पड़ोस में रहने वाले युवक पर बेटी के साथ दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगाया है.
शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वहीं, घटना सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. इधर शुक्रवार को नाबालिग को प्रसव पीड़ा के चलते जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसने एक नवजात को जन्म दिया. जन्म के बाद नवजात की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसका उपचार शुरू किया, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद नवजात को बचाया नहीं जा सका. उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. फिलहाल, किशोरी का जिला अस्पताल में उपचार जारी है.
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पीड़िता की मां ने थाने में शिकायत देकर पड़ोस में रहने वाले युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है. शिकायत की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है. -रमेश सिंह, भालता थाना प्रभारी.
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थाना प्रभारी ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद पुलिस टीम आरोपी के घर पहुंची थी, लेकिन वह मौके पर नहीं मिला और फरार हो गया. पुलिस उसकी तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है. किशोरी का मेडिकल परीक्षण भी करवाया गया है. पुलिस का कहना है कि फिलहाल आरोपी की उम्र को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है. उसकी गिरफ्तारी के बाद उम्र की पुष्टि की जाएगी. इसके बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस पूरे घटनाक्रम के हर पहलू की गंभीरता से जांच कर रही है.