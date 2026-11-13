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शर्मनाक! नाबालिग ने दिया नवजात को जन्म, इलाज के दौरान मौत, पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज

भालता थाना झालावाड़ ( ETV Bharat Jhalawar )

झालावाड़: जिले के भालता थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म का बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है. जहां एक नाबालिग ने जिला अस्पताल में नवजात को जन्म दिया है. हालांकि, जन्म के कुछ समय बाद ही इलाज के दौरान नवजात की मौत हो गई. घटना के बाद किशोरी की मां ने पड़ोस में रहने वाले युवक पर बेटी के साथ दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगाया है.