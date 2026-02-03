ETV Bharat / bharat

इंस्टाग्राम पर इंडोनेशिया की लड़की से नहीं हो पाई बात तो नाबालिग ने की खुदकुशी

इंस्टाग्राम पर इंडोनेशिया की लड़की से प्यार कर बैठा था नाबालिग.

Minor Committed Suicide in Kullu
विदेशी लड़की से बात नहीं होने पर नाबालिग ने की खुदकुशी
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : February 3, 2026 at 3:01 PM IST

Updated : February 3, 2026 at 3:10 PM IST

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. इंडोनेशिया की लड़की से कुछ दिनों से संपर्क नहीं होने के कारण कुल्लू के शमशी में एक नाबालिग ने खुदकुशी कर ली है. इस घटना के बाद से क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया है. मृतक के परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस आगामी कार्रवाई में जुटी है.

विदेशी लड़की से संपर्क नहीं होने पर नाबालिग ने की खुदकुशी

कुल्लू पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, भुंतर पुलिस थाना को सूचना मिली थी कि 15 वर्षीय एक लड़के ने आत्महत्या कर ली है. पुलिस की टीम जब मौके पर पहुंची तो लड़का किराए के कमरे में मृत पड़ा हुआ था. मृतक यहां पर अपनी बहन के साथ रहता था. पुलिस ने वहां मौजूद लोगों के बयान भी दर्ज किए हैं. नाबालिग लड़का पश्चिम बंगाल का रहने वाला था. उसके माता-पिता निजी कार्य से पश्चिम बंगाल गए हुए थे. वहीं, मृतक की पहचान कौशिक राय (उम्र- 15 वर्ष) पुत्र रतन कुमार निवासी दक्षिण झलारा बंदानी जिला जलपाईगुड़ी (पश्चिम बंगाल) के रूप में हुई है.

इंस्टाग्राम पर इंडोनेशिया की लड़की से हुई थी दोस्ती

मृतक की बहन ने बताया कि, उसका भाई ऑनलाइन गेम खेलता था. इस दौरान उसकी दोस्ती इंडोनेशिया की युकी नामक लड़की से हुई, जिससे वह इंस्टाग्राम पर चैट भी करता था. नाबालिग विदेशी लड़की के साथ ऑनलाइन गेम भी खेलता था. पिछले कुछ दिनों से लड़की से संपर्क नहीं होने पर वह मानसिक तौर पर परेशान रहने लगा था. उसके बाद अब उसने खुदकुशी जैसा खौफनाक कदम उठाया.

कुल्लू SP की अभिभावकों से अपील

एसपी कुल्लू मदन लाल कौशल ने बताया कि, "पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करने के बाद शव परिवार को सौंप दिया है. पुलिस ने मौके से कई साक्ष्य बरामद किए हैं. इसके अलावा शरीर पर चोट और खरोंच के कोई निशान नहीं पाए गए हैं. आजकल युवा ऑनलाइन गेम और ऑनलाइन साइट पर अधिक बिजी रहते हैं. सोशल मीडिया में बच्चा कब किस क्या बात कर रहा है. इस पर भी अभिभावकों को ध्यान देना चाहिए. ताकि अन्य अभिभावकों के साथ भी इस तरह की कोई अनहोनी पेश न आ सके. इस मामले में पुलिस आगामी कानूनी कार्रवाई अमल में ला रही है."

Last Updated : February 3, 2026 at 3:10 PM IST

