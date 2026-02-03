ETV Bharat / bharat

इंस्टाग्राम पर इंडोनेशिया की लड़की से नहीं हो पाई बात तो नाबालिग ने की खुदकुशी

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. इंडोनेशिया की लड़की से कुछ दिनों से संपर्क नहीं होने के कारण कुल्लू के शमशी में एक नाबालिग ने खुदकुशी कर ली है. इस घटना के बाद से क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया है. मृतक के परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस आगामी कार्रवाई में जुटी है.

कुल्लू पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, भुंतर पुलिस थाना को सूचना मिली थी कि 15 वर्षीय एक लड़के ने आत्महत्या कर ली है. पुलिस की टीम जब मौके पर पहुंची तो लड़का किराए के कमरे में मृत पड़ा हुआ था. मृतक यहां पर अपनी बहन के साथ रहता था. पुलिस ने वहां मौजूद लोगों के बयान भी दर्ज किए हैं. नाबालिग लड़का पश्चिम बंगाल का रहने वाला था. उसके माता-पिता निजी कार्य से पश्चिम बंगाल गए हुए थे. वहीं, मृतक की पहचान कौशिक राय (उम्र- 15 वर्ष) पुत्र रतन कुमार निवासी दक्षिण झलारा बंदानी जिला जलपाईगुड़ी (पश्चिम बंगाल) के रूप में हुई है.