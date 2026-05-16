ETV Bharat / bharat

ओडिशा : तरबूज खाने के बाद नाबालिग की मौत, परिवार के चार लोग अस्पताल में भर्ती

ओडिशा के केंद्रपाड़ा में तरबूज खाने के बाद एक ही परिवार के पांच लोगों की हालत बिगड़ गई. वहीं एक बच्चे की मौत हो गई.

The victims are being treated at the Kendrapara hospital.
पीड़ितों का केंद्रपाड़ा के अस्पताल में चल रहा इलाज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 16, 2026 at 8:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

केंद्रपाड़ा (ओडिशा): केंद्रपाड़ा जिले के पट्टामुंडई में दीहापाड़ा पंचायत के तहत कुकुनी गांव में कथित तरबूज खाने के बाद एक 13 साल के लड़के की मौत हो गई, और उसके परिवार के चार सदस्यों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

बताया जाता है कि पट्टामुंडई ग्रामीण पुलिस स्टेशन के अंतर्गत कुकुनी गांव के एक ही परिवार के पांच सदस्यों को शनिवार सुबह केंद्रपाड़ा जिला मुख्यालय अस्पताल में भर्ती कराया गया. परिवार वालों ने बताया कि उनमें से 13 साल के स्वाधीन सेनापति और एक अन्य को कटक भड़ मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया, लेकिन इलाज के दौरान स्वाधीन की मौत हो गई.

केंद्रपाड़ा जिला अस्पताल में इलाज करा रहे लोगों में से एक, पंचानन साहबी ने कहा, "तरबूज, पका हुआ आम और कच्चा नारियल खाने के बाद हमें उल्टी जैसा महसूस हुआ. हमने कल और परसों ये सब खाया और आज सुबह हम मेडिकल सेंटर आए. कल हमें तेज बुखार और सिरदर्द था. हमने पास की दवा की दुकान से दवा की दो डोज लीं लेकिन हमारे शरीर को कोई आराम नहीं मिला. हम आज सुबह मेडिकल सेंटर आए."

परिवार में बच्चों और बड़ों समेत कुल पांच लोग बीमार पड़ गए हैं. तीन केंद्रपाड़ा मेडिकल सेंटर में और एक कटक मेडिकल सेंटर में है.

इलाज के बारे में डॉक्टर क्या कहते हैं? जिला मुख्यालय अस्पताल में बीमारों का इलाज कर रहे डॉक्टर अंबिका प्रसाद नायक कहते हैं, "अभी हमारे पास तीन मरीज हैं.

उन्हें डायरिया, उल्टी और पेट दर्द है, लेकिन उनकी हालत स्थिर है और कोई दिक्कत नहीं है. उनके शरीर में फूड पॉइज़निंग पाई गई है. उनके खाने में कुछ गड़बड़ी है, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है. परिवार के दो लोग पहले आए और उन्हें कटक शिफ्ट कर दिया गया. बाद में, तीन और लोग आए और उनका इलाज यहीं चल रहा है. अभी, दो बड़े लोगों और एक 17 साल की लड़की का इलाज चल रहा है.

ये भी पढ़ें- पश्चिम बंगाल में दो गुटों के बीच झड़प के बाद आसनसोल में पुलिस चौकी पर पथराव, जांच जारी

TAGGED:

KENDRAPARA FOOD POISONING
WATERMELON FOOD POISONING
CHILD DIES FOOD POISONING
KUPUNI VILLAGE INCIDENT
POSSIBLE FOOD POISONING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.