गांधीनगर के गेस्ट हाउस में युवक ने नाबालिग छात्रा के साथ किया दुष्कर्म, ब्लीडिंग से मौत
गुजरात के गांधीनगर में एक युवक ने बहला-फुसलाकर नाबालिग छात्रा को गेस्ट हाउस में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया.
Published : August 9, 2026 at 4:00 PM IST
गांधीनगर: गुजरात की राजधानी गांधीनगर में दुष्कर्म के बाद 17 साल की छात्रा की मौत हो गई. इस घटना के कलोल तालुका में सनसनी फैल गई.
बताया गया है कि गांधीनगर शहर के सेक्टर 28 के एक कॉलेज की छात्रा अपने गांव से अप-डाउन करती थी. दो दिन पहले वह कॉलेज से अहमदाबाद में अपनी मौसी के घर जाने के लिए निकली थी. वहीं पेथापुर में रहने वाले एक परिचित युवक से उसकी मुलाकात हुई. युवह उसको बहाने से एक गेस्ट हाउस में ले गया और उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाये. लड़की को ब्लीडिंग होने पर उसे नजदीक के हॉस्पिटल ले जाया गया. चार हॉस्पिटल बदलने के बाद भी लड़की की हालत में सुधार नहीं हुआ और शनिवार रात उसकी मौत हो गई.
इस घटना की शिकायत पेथापुर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, कलोल तालुका के एक गांव में रहने वाली करीब 17 साल 10 महीने की छात्रा गांधीनगर के एक कॉलेज में पढ़ रही थी. वह रोज की तरह कॉलेज की पढ़ाई के लिए घर से निकली थी. कॉलेज से छुट्टी के बाद वह शाम में अहमदाबाद के सरखेज में रहने वाले अपने रिश्तेदार के घर जाने के लिए निकली. लेकिन उस समय पेथापुर में रहने वाला दिशांत उर्फ दीप भरतभाई शर्मा, छात्रा को पेथापुर थाना क्षेत्र के एक गेस्ट हाउस में ले गया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. उस समय छात्रा को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगी. इसलिए, उसको पहले इलाज के लिए रांधेजा के एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया. लेकिन ज्यादा ब्लीडिंग होने पर उसे आगे रायसन के एक हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन हालत में सुधार न होने पर उसे कुडासन के एक और हॉस्पिटल में ले जाया गया. जहां उसका इलाज चल रहा था और आरोपी युवक उसे छोड़कर भाग गया.
दूसरी ओर, लड़की का परिवार उसे ढूंढ रहा था, तो आरोपी युवक का पिता उसके घर पहुंचा और उन्हें पूरे मामले की जानकारी दी. उसके बाद, लड़की के पिता कुडासन के हॉस्पिटल आए और वहां सही इलाज न मिलने पर उसे सेक्टर 6 के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए, जहां देर रात इलाज के दौरान छात्रा की मौत हो गई.
रिपोर्ट के मुताबिक, नाबालिग छात्रा की मौत किडनी और आंतों में संक्रमण के कारण हुई. पेथापुर थाने में शिकायत दर्ज की गई है और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है.
अरवल्ली में बच्ची से रेप और हत्या मामले में आरोपी को उम्रकैद
उधर, विशेष पॉक्सो कोर्ट ने साल 2023 में अरवल्ली जिले के धनसुरा तालुका के एक गांव में 5 साल की मासूम बच्ची से रेप और हत्या मामले अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी जयंतीभाई परमार को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है.
साल 2023 में आरोपी जंयती परमार ने 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी. घटना के बाद धनसुरा थाने में केस दर्ज किया गया था. पुलिस ने पूरे मामले की जांच की, जरूरी सबूत इकट्ठा किए और आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की.
केस की सुनवाई के दौरान स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने सरकारी पक्ष की तरफ से पेश किए गए मौखिक और डॉक्यूमेंट्री सबूतों और गवाही को ध्यान में रखते हुए आरोपी को दोषी पाया. कोर्ट ने आरोपी जयंती परमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है और उसे 70,000 रुपये का दंड भरने का भी आदेश दिया है. इसके अलावा, पीड़ित लड़की के परिवार को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया गया है.
कोर्ट के फैसले पर सरकारी वकील ने कहा, "साल 2023 में अरवल्ली के धनसुरा में 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में स्पेशल POCSO कोर्ट ने आरोपी जयंतीभाई परमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट में पेश किए गए सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया गया. आरोपी को 70 हजार रुपये का जुर्माना और पीडित परिवार को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया गया है."
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