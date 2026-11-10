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नाबालिग निकली लुटेरी दुल्हन! ससुराल से लाखों के गहने और कैश लेकर हुई थी फरार, हिमाचल पुलिस ने यूपी से पकड़ा

यूपी के गाजियाबाद से पकड़ी गई हिमाचल से फरार हुई दुल्हन ( IANS )

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से शादी से ठीक पहले सोने के गहने और लाखों रुपये कैश लेकर फरार हुई दुल्हन को आखिरकार पुलिस ने पकड़ लिया है. पुलिस ने आरोपी दुल्हन को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है. इस मामले में सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ है कि दुल्हन नाबालिग है, जिसके बाद ससुराल पक्ष की भूमिका पर भी कई सवाल उठ रहे हैं.

दरअसल, यह मामला बिलासपुर जिले के भराड़ी थाना क्षेत्र का है. यहां एक युवक की शादी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की रहने वाली किशोरी से तय हुई थी. युवक उसे अपने साथ हिमाचल लाया था और छह नवंबर को विवाह की रस्में पूरी होनी थीं. शादी से पहले किशोरी को युवक की बहन के घर हटवाड़ में ठहराया गया था. इसी बीच चार नवंबर को किशोरी अचानक घर से लापता हो गई थी. परिजनों ने जब उसकी तलाश की तो पता चला कि घर में रखे करीब 16 लाख रुपये के सोने के आभूषण और 1.80 लाख रुपये की नकदी भी गायब है. इसके बाद परिवार ने भराड़ी थाने में शिकायत दर्ज करवाई.