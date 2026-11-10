नाबालिग निकली लुटेरी दुल्हन! ससुराल से लाखों के गहने और कैश लेकर हुई थी फरार, हिमाचल पुलिस ने यूपी से पकड़ा
पुलिस का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है. किशोरी को आज जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 1:46 PM IST
बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से शादी से ठीक पहले सोने के गहने और लाखों रुपये कैश लेकर फरार हुई दुल्हन को आखिरकार पुलिस ने पकड़ लिया है. पुलिस ने आरोपी दुल्हन को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है. इस मामले में सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ है कि दुल्हन नाबालिग है, जिसके बाद ससुराल पक्ष की भूमिका पर भी कई सवाल उठ रहे हैं.
दरअसल, यह मामला बिलासपुर जिले के भराड़ी थाना क्षेत्र का है. यहां एक युवक की शादी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की रहने वाली किशोरी से तय हुई थी. युवक उसे अपने साथ हिमाचल लाया था और छह नवंबर को विवाह की रस्में पूरी होनी थीं. शादी से पहले किशोरी को युवक की बहन के घर हटवाड़ में ठहराया गया था. इसी बीच चार नवंबर को किशोरी अचानक घर से लापता हो गई थी. परिजनों ने जब उसकी तलाश की तो पता चला कि घर में रखे करीब 16 लाख रुपये के सोने के आभूषण और 1.80 लाख रुपये की नकदी भी गायब है. इसके बाद परिवार ने भराड़ी थाने में शिकायत दर्ज करवाई.
गाजियाबाद में पुलिस ने दी दबिश
शिकायत मिलने के बाद भराड़ी पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. जांच के दौरान पुलिस को किशोरी के उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में होने की सूचना मिली. इसके बाद पुलिस टीम ने वहां दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया. पुलिस ने उसके कब्जे से सोने के आभूषण और 1.80 लाख रुपये की नकदी भी बरामद कर ली है.
परिजन भी शादी के लिए थे सहमत
पुलिस के अनुसार, नाबालिग किशोरी के परिजन भी इस शादी के लिए सहमत थे. हिमाचल आने से पहले ही युवक और किशोरी ने परिवार के सामने मंदिर में शादी की थीय इसके बाद परिजन खुद उसे युवक के घर छोड़कर उत्तर प्रदेश लौट गए थे.किशोरी के युवक के घर पहुंचने के बाद यहां शादी की रस्मों और धाम की तैयारियां चल रही थीं. परिवार छह नवंबर को विवाह की रस्में पूरी करने की तैयारी में था, लेकिन इससे ठीक दो दिन पहले किशोरी घर से गायब हो गई. इसके बाद घर से गहने और नकदी गायब होने का मामला सामने आया और परिवार ने पुलिस से शिकायत की.
किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश की जाएगी युवती
डीएसपी घुमारवीं विशाल शर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि आभूषण और नकदी बरामद कर ली गई है. उन्होंने बताया कि युवती नाबालिग है और उसे आगामी कार्रवाई के लिए आज जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड यानी किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा. पुलिस मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है.
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