छत्तीसगढ़ में ISIS से जुड़े दो नाबालिक लड़के गिरफ्तार, एटीएस का एक्शन, गृह मंत्री विजय शर्मा ने की पुष्टि

रायपुर में एटीएस ने दो नाबालिग लड़कों को गिरफ्तार किया है. डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इसकी पुष्टि की है.

Chhattisgarh ATS action
छत्तीसगढ़ एटीएस की कार्रवाई (ETV BHARAT)
ETV Bharat Chhattisgarh Team

November 18, 2025

रायपुर: रायपुर के दो नाबालिग लड़कों को ISIS से जुड़े होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. छत्तीसगढ़ की एटीएस टीम ने इन्हें गिरफ्तार किया है. दोनों को UAPA की धाराओं के तहत पकड़ा गया और कोर्ट में पेश किया गया है. एटीएस की शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि ये दोनों युवा सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान से जुड़े हुए थे. पाकिस्तान के हैंडलर्स के संपर्क में थे.

आईएसआईएस नेटवर्क से जुड़े थे दो लड़के: छत्तीसगढ़ में आईएसआईएस (ISIS) अपना नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रही थी रायपुर एटीएस ने दो लड़कों की पहचान की है. ये लड़के इंस्टाग्राम के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स ने संपर्क में थे. इस मामले में सोमवार देर रात एटीएस ने क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 UARA के तहत पहला FIR दर्ज किया है

छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा (ETV BHARAT)

रायपुर और भिलाई से हुई गिरफ्तारी: जानकारी के मुताबिक जांच में खुलासा हुआ कि पाकिस्तान स्थित इस्लामी स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया मॉड्यूल भारत में अस्थिरता फैलाने की साजिश रच रहा है. इसके तहत फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए भारतीय युवाओं और किशोर को निशाना बनाया जा रहा है. जिन दो युवाओं की गिरफ्तारी हुई है वे रायपुर और भिलाई के कहने वाले हैं.

लंबी जांच के बाद दो किशोरों को रायपुर और दुर्ग से गिरफ्तार किया गया है. दोनों को एटीएस ने पकड़ा और कोर्ट में पेश किया है. यह अब तक का पहला प्रकरण है. आईसआईएस से जुड़े संस्था से जुड़े थे. यह पाकिस्तान में ISIS के सक्रिय लोगों से संपर्क में थे- विजय शर्मा. डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़

इन युवाओं की उम्र लगभग 16 और 17 साल बताई जा रही है. खुफिया एजेंसी करीब डेढ़ साल से इन पर नजर बनाई हुई थी जांच एजेंसियों को उनके पास से मिले मोबाइल से कई कट्टर पथ को बढ़ावा देने वाले मैसेज और वीडियो संदेश मिले हैं आईएसआईएस इन नाबालिकों के जरिए अंदरूनी जानकारी जुटाना की कोशिश कर रहा था.

एटीएस के अनुसार इंस्टाग्राम पर बनाए गए फर्जी अकाउंट से लगातार युवाओं को जोड़कर कट्टरपंथी प्रचार और जिहादी विचारधारा का प्रसार किया जा रहा था. हैंडलर भारतीय किशोर को ग्रुप चैट में शामिल कर उनको कट्टरपंथी विचारधारा के लिए भड़का रहे थे. इसके अलावा उन्हें छत्तीसगढ़ में ISIS का मॉड्यूल खड़ा करने के लिए प्रेरित भी कर रहे थे.

