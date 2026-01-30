नाबालिग को रेत में गर्दन तक दबाया और वीडियो बनाया, छह गिरफ्तार
रेत इकट्ठा करने से मना करने पर आरोपियों ने नाबालिग को रेत में गर्दन तक दबा दिया. इस सिलसिले में छह लोग गिरफ्तार किए गए.
Published : January 30, 2026 at 2:28 PM IST
रायगडा (ओडिशा) : ओडिशा के रायगड़ा से आरोपियों के द्वारा नाबालिग को गर्दन तक रेत में दबाने का मामला सामने आया है. इतना ही नहीं आरोपियों ने घटना का वीडियो बनाया जो सोशल मीडिया में प्रसारित हो गया. घटना के सिलसिले में पुलिस ने छह लोगों को गिरफ्तार किया है, इसमें तीन नाबालिग हैं.
बताया जाता है कि रायगड़ा जिले में मेरिंगी के सना नदी के रास्ते में एक नाबालिग को रेत में दफनाने और पीड़ित के डर से रोने का वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया. इसको लेकर पीड़ित के परिवार ने पुलिस स्टेशन गुनुपुर में शिकायत दर्ज कराई.
पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए छह आरोपियों में से तीन नाबालिग हैं, इसलिए उन्हें जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया गया है. गुनुपुर कोर्ट में नाबालिग का बयान भारतीय न्यायिक संरक्षण अधिनियम संहिता के सेक्शन 183 के तहत रिकॉर्ड किया गया है. गुनुपुर पुलिस के अनुसार पीड़ित नाबालिग गुनुपुर थाने के मेरिंगी गांव में अपनी मां के घर रहकर पढ़ाई कर रहा था.
रविवार शाम, 25 जनवरी को अजु शबर, मितु शबर और शुक्लंग शबर समेत तीन अन्य नाबालिगों ने उसे सननदी नदी के रेतीले रास्ते में गर्दन तक रेत में दबा दिया था, जिसका वीडियो वायरल हो गया. नाबालिग के पिता और माता ने घटना के संबंध में 26 जनवरी को गुनुपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी.
नाबालिग पद्मपुर ब्लॉक के खिलापदर में रहता है. वहीं अपने बेटे को रेत में दफनाए जाने का वीडियो देखकर पिता और मां हैरान रह गए. वीडियो देखने के बाद वह गुनुपुर पुलिस स्टेशन पहुंचे. नाबालिग के पिता ने कहा, "आरोपी ट्रैक्टर लेकर मेरिंगी के पास सननदी से रेत इकट्ठा करने गए थे.
उन्होंने उनके नाबालिग बेटे से रेत इकट्ठा करने को कहा. लेकिन जब उसने मना कर दिया, तो आरोपियों ने नाबालिग को गर्दन तक रेत में दबा दिया. परिवार के अनुसार, जब उनका बेटा रो रहा था, तो आरोपियों में से एक अपने मोबाइल पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था.
उन्होंने यह भी धमकी दी थी कि अगर उसने किसी को इस घटना के बारे में बताया तो वे उसे फिर से रेत में दबा देंगे. हालांकि कुछ घंटों बाद, आरोपियों ने नाबालिग को रेत के गड्ढे से बाहर निकाला. परिवार ने बताया कि नाबालिग रात करीब 10 बजे घर पहुंचा. इस बारे में रायगड़ एसपी स्वाति एस. कुमार से संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया.
