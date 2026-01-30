ETV Bharat / bharat

नाबालिग को रेत में गर्दन तक दबाया और वीडियो बनाया, छह गिरफ्तार

रायगडा (ओडिशा) : ओडिशा के रायगड़ा से आरोपियों के द्वारा नाबालिग को गर्दन तक रेत में दबाने का मामला सामने आया है. इतना ही नहीं आरोपियों ने घटना का वीडियो बनाया जो सोशल मीडिया में प्रसारित हो गया. घटना के सिलसिले में पुलिस ने छह लोगों को गिरफ्तार किया है, इसमें तीन नाबालिग हैं.

बताया जाता है कि रायगड़ा जिले में मेरिंगी के सना नदी के रास्ते में एक नाबालिग को रेत में दफनाने और पीड़ित के डर से रोने का वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया. इसको लेकर पीड़ित के परिवार ने पुलिस स्टेशन गुनुपुर में शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए छह आरोपियों में से तीन नाबालिग हैं, इसलिए उन्हें जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया गया है. गुनुपुर कोर्ट में नाबालिग का बयान भारतीय न्यायिक संरक्षण अधिनियम संहिता के सेक्शन 183 के तहत रिकॉर्ड किया गया है. गुनुपुर पुलिस के अनुसार पीड़ित नाबालिग गुनुपुर थाने के मेरिंगी गांव में अपनी मां के घर रहकर पढ़ाई कर रहा था.

रविवार शाम, 25 जनवरी को अजु शबर, मितु शबर और शुक्लंग शबर समेत तीन अन्य नाबालिगों ने उसे सननदी नदी के रेतीले रास्ते में गर्दन तक रेत में दबा दिया था, जिसका वीडियो वायरल हो गया. नाबालिग के पिता और माता ने घटना के संबंध में 26 जनवरी को गुनुपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी.