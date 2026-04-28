हिमालयी राज्यों में 'सतत पर्यटन' पर जोर: J&K और उत्तराखंड समेत 11 राज्यों ने कसी कमर, अरुणाचल अब भी पीछे
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा दी गई रिपोर्ट हिमालयी क्षेत्रों में टिकाऊ पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण और क्षमता-आधारित योजना की ओर बदलाव को दर्शाती है.
Published : April 28, 2026 at 5:12 PM IST
संतू दास
नई दिल्लीः केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR) के अधिकांश राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 'भारतीय हिमालयी क्षेत्र में पर्यटन का पर्यावरणीय मूल्यांकन' (EATIHR-Environmental Assessment of Tourism in the Indian Himalayan Region) रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर कदम उठा रहे हैं. इसका उद्देश्य टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा देना और पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है.
जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैंड को IHR का हिस्सा माना जाता है. इन राज्यों ने रिपोर्ट की सिफारिशों का पालन किया है. हालांकि, अरुणाचल प्रदेश ने इनका पालन नहीं किया. केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा बार-बार याद दिलाए जाने के बावजूद, इस सीमावर्ती राज्य ने अनुपालन रिपोर्ट दाखिल नहीं की है.
हिमालयी क्षेत्र आधुनिक यात्रियों के लिए कई तरह के अवसर प्रदान करता है, जिनमें अनूठे सांस्कृतिक स्थल, ट्रेकिंग, स्कीइंग, कायाकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग, बंजी जंपिंग, पैराग्लाइडिंग और हाल के वर्षों में उभरे कई अन्य आधुनिक खेल शामिल हैं. साथ ही, भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR) में प्रचलित पर्यटन के तरीकों के कारण कुछ कस्बों और पर्यटन स्थलों पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ रहे हैं.
इन चुनौतियों में ठोस कचरा, वायु और जल प्रदूषण, जलक्षेत्रों का क्षरण, और प्राकृतिक संसाधनों, जैव विविधता व पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की कमी जैसी अन्य गंभीर चिंताएं शामिल हैं. हिमालयी क्षेत्र में प्लास्टिक का अवैज्ञानिक तरीके से निपटान मिट्टी और जल प्रदूषण का कारण बन रहा है और वहां की जैव विविधता को प्रभावित कर रहा है.
गौरतलब है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) में दर्ज एक याचिका के बाद केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा EATIHR रिपोर्ट तैयार की गई थी. यह याचिका उस रिपोर्ट के आधार पर थी जिसमें दावा किया गया था कि अनियमित पर्यटन गतिविधियों के कारण पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील (eco-sensitive) हिमालयी राज्यों के पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा है.
NGT को सौंपी गई अपनी कार्रवाई रिपोर्ट में, केंद्रीय मंत्रालय ने कहा कि विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नीतिगत सुधारों, बुनियादी ढांचे के विकास और पर्यावरण प्रबंधन के जरिए EATIHR की सिफारिशों को लागू किया गया है.
मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा दी गई रिपोर्ट पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील हिमालयी क्षेत्रों में टिकाऊ पर्यटन प्रथाओं, पर्यावरण संरक्षण और क्षमता-आधारित योजना की ओर क्रमिक बदलाव को दर्शाती है.
EATIHR रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार कुछ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की अनुपालन रिपोर्ट
लद्दाख
लद्दाख के बारे में बताते हुए, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा है कि सिफारिशें मुख्य रूप से प्रमुख पर्यटन स्थलों की 'पर्यटक वहन क्षमता' के आकलन पर केंद्रित थीं. जिनमें पैंगोंग त्सो झील, नुब्रा और सियाचिन घाटी, कारगिल, द्रास, उमलिंगला दर्रा और हेमिस, अल्ची, लामायुरू, शे और थिकसे जैसे प्रमुख मठ शामिल हैं.
इसके जवाब में, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने 'स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण-II' के तहत कचरा पृथक्करण प्रणाली स्थापित की, ग्रामीण ठोस कचरा प्रबंधन के लिए 'प्रोजेक्ट सांगदा' शुरू किया और पर्यटक वहन क्षमता का अध्ययन शुरू किया.
इसमें बताया गया है कि अन्य उपायों में सर्दियों के अनुकूल 23 'वॉटर एटीएम' (water ATMs), एक एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र की स्थापना और सड़क निर्माण के लिए प्लास्टिक को रिसाइकिल करना शामिल है.
जम्मू और कश्मीर
मंत्रालय के अनुसार, जम्मू और कश्मीर के लिए की गई सिफारिशों में श्री अमरनाथ जी और माता वैष्णो देवी जैसे तीर्थ स्थलों पर पर्यटकों की आमद की पहले से निगरानी, श्रीनगर के आसपास की आर्द्रभूमि के पानी की गुणवत्ता का आकलन, वायु गुणवत्ता की निगरानी, नेशनल पार्कों और अभयारण्यों में जैव विविधता का संरक्षण और कम उत्सर्जन वाले वाहनों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया था.
उठाए गए कदमों में तीर्थयात्रियों की संख्या को नियंत्रित करना, कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान, रेनवाटर हार्वेस्टिंग और चेक डैम के जरिए आर्द्रभूमि प्रबंधन, संतोषजनक वायु गुणवत्ता निगरानी और संरक्षित क्षेत्रों में परमिट-आधारित प्रवेश शामिल है. इसके अलावा, रोड टैक्स में छूट के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना और ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन कम उत्सर्जन वाले परिवहन को बेहतर बना रहे हैं.
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश में सिफारिशों के तहत शिमला, कुल्लू, कांगड़ा, लाहौल-स्पीति, चंबा और किन्नौर में 'मास टूरिज्म' को नियंत्रित करने, इको-टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म और तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा देने और प्रमुख स्थलों की 'पर्यटक वहन क्षमता' के आकलन पर जोर दिया गया था. राज्य ने नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने, शून्य-कचरा पर्यटन स्थलों और सामुदायिक मॉडल को प्रोत्साहित करने के लिए 'हिमाचल प्रदेश पर्यटन नीति 2019' और 'संशोधित इको-टूरिज्म नीति 2024' को लागू किया है.
मनाली वन्यजीव अभयारण्य, कर्नल शेर जंग नेशनल पार्क और रेणुकाजी वन्यजीव अभयारण्य में पर्यावरणीय वहन क्षमता का अध्ययन जारी है. कचरे से ऊर्जा बनाने की पहल, इलेक्ट्रिक बसों और सीएनजी वाहनों की शुरुआत, सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र (CETP), जागरूकता अभियान और 'पर्यावरण मास्टर प्लान' की तैयारी टिकाऊ पर्यटन को और मजबूत करती है.
उत्तराखंड
मंत्रालय के अनुसार, उत्तराखंड में सिफारिशें मुख्य रूप से स्वच्छ ऊर्जा वाले वाहनों को बढ़ावा देने, हवा और पानी की गुणवत्ता की निरंतर निगरानी, टिकाऊ अपशिष्ट जल प्रबंधन, अधिक ऊंचाई वाले ट्रैकिंग क्षेत्रों में कम कार्बन वाली ऊर्जा प्रथाओं को अपनाने और संस्थागत क्षमता निर्माण पर केंद्रित थीं.
उठाए गए कदमों में 197 बसों का संचालन शामिल है (जिसमें 100 नई BS-VI डीजल बसें और 20 मिनी-एसी बसें हैं), घर-घर से कचरा इकट्ठा करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, 79 सतही जल और 46 भूजल स्थानों की निरंतर निगरानी, 'उत्तराखंड ट्रैकिंग नियम 2025' को लागू करना और सतत विकास लक्ष्यों एवं मिशन लाइफ को बढ़ावा देने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम शामिल हैं.
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