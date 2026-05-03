ETV Bharat / bharat

महिला-पुरुष अनुपात में सुधार; एक हजार लड़कों पर अब 917 लड़कियां, हायर एजुकेशन में पुरुषों से आगे महिलाएं, कॉरपोरेट में भी दबदबा

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट, शिशु मृत्यु दर में गिरावट, वेतन में अभी भी पुरुषों से पीछे हैं महिलाएं.

एमओएसपीआई की रिपोर्ट में कई अहम बातों का जिक्र.
एमओएसपीआई की रिपोर्ट में कई अहम बातों का जिक्र. (Photo Credit; Getty)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 3, 2026 at 3:55 PM IST

15 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : देश के महिला-पुरुष अनुपात में सुधार हुआ है. 2021-23 के डेटा के अनुसार एक हजार लड़कों पर अब 917 लड़कियां हैं. जबकि इससे पहले साल 2017-19 में यह संख्या 904 थी. हायर एजुकेशन में भी महिलाएं पुरुषों से आगे निकल गईं हैं. कॉरपोरेट जगत में भी आधी आबादी का दबदबा है. हाल ही में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MOSPI) की रिपोर्ट में ऐसी कई जानकारियां सामने आईं हैं.

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) की ओर से 29 अप्रैल को एक रिपोर्ट जारी की गई. 'भारत में महिला और पुरुष 2025' के नाम से यह रिपोर्ट जारी की गई. प्रेस इंफार्मेशन ब्यूरो (PIB) की प्रेस रिलीज के अनुसार भारत की तस्वीर बदल रही है. महिला और पुरुषों के बीच सदियों से चली आ रही असमानता में अब कमी आ रही है. महिलाओं की स्थिति में सुधार के संकेत साफ दिखाए दे रहे हैं.

भुवनेश्वर में 'विकास के लिए डेटा' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के दौरान जारी इस रिपोर्ट में लैंगिक समानता की दिशा में हो रहे बदलावों के बारे में बताया गया है. स्वास्थ्य, वेतन, कमाई आदि बिंदुओं के हवाले से यह जानकारी दी गई है कि भारत में महिलाओं की स्थिति धीरे-धीरे मजबूत हो रही है. हालांकि कई मामलों में चुनौतियां अभी भी बरकरार हैं. देश में महिलाओं और पुरुषों की स्थिति पर केंद्रित यह रिपोर्ट विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों से जुटाए गए आंकड़ों पर आधारित है. आईए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

लिंग अनुपात और स्वास्थ्य में सुधार : रिपोर्ट के अनुसार देश में जन्म के समय लिंग अनुपात में सकारात्मक बदलाव आया है. साल 2017-19 के दौरान प्रति एक हजार लड़कों पर 904 लड़कियां थीं. इसके बाद के वर्षों में यानी साल 2021-23 के दौरान लड़कियों की संख्या 917 हो गई. इसके साथ ही साल 2008 से 2023 के बीच लड़के-लड़कियों के शिशु मृत्यु दर में भी गिरावट देखने को मिली. यह स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का संकेत है. इसकी वजह से इस दिशा में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है.

उच्च शिक्षा में बढ़ रही महिलाओं की भागीदारी : MOSPI की रिपोर्ट के अनुसार प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक शिक्षा में काफी हद तक लैंगिक समानता आ चुकी है. यानी जितनी संख्या में पुरुष उच्च शिक्षा ग्रहण कर हैं, उससे कहीं ज्यादा महिलाओं की भी भागीदारी बढ़ रही है. कॉलेज या विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के लिए साल 2021-22 में करीब 28.5% महिलाओं ने नामांकन कराया था. साल 2022-23 यह बढ़कर 30.2 हो गया. पुरुषों की बात करें तो इन्हीं वर्षों के दौरान यह आंकड़ा 28.3% था जबकि बाद में यह 28.9 हो गया.

यह भी पढ़ें : पुरुषों के मुकाबले दोगुना लोन ले रहीं महिलाएं, चुकाने में भी उस्ताद; जानिए- कैसे बढ़ी बहू-बेटियों की फाइनेंशियल मजबूती

रोजगार में बढ़ी ग्रामीण महिलाओं की हिस्सेदारी : रिपोर्ट के मुताबिक 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) में पुरुषों और महिलाओं दोनों के अनुपात में इजाफा हुआ है. सबसे ज्यादा वृद्धि ग्रामीण महिलाओं में देखी गई. रोजगार के मामले में साल 2022 में कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत 37.5% था. जबकि साल 2025 में यह बढ़कर 45.9% हो गया. ग्रामीण महिलाओं ने आत्मनिर्भरता की ओर अपने कदम बढ़ाए. इससे जाहिर है कि महिलाएं तेजी से आर्थिक गतिविधियों में शामिल हो रहीं हैं.

प्रबंधकीय पदों पर तैनाती में भी बढ़ा महिलाओं का प्रतिशत : प्रबंधकीय पदों पर महिलाओं की भागीदारी में भी उछाल देखने को मिला है. साल 2017 से 2025 के बीच प्रबंधकीय पदों पर तैनाती के मामले में पुरुषों की संख्या में 73.80% की वृद्धि दर्ज की गई. जबकि महिलाओं में इन्हीं वर्षों के दौरान 102.54% की वृद्धि देखी गई. यानी कंपनियों-संस्थानों के प्रबंधकीय नेतृत्व में अब पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है. संभव है कि आगामी समय में महिलाएं इस मामले में भी पुरुषों से आगे निकल जाए.

अब ग्रामीण भी देने लगे छोटे परिवार को प्राथमिकता : सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट में कई अन्य पहलुओं पर भी प्रकाश डाला गया है. रिपोर्ट के अनुसार साल 2019 से 2023 के बीच शहरी क्षेत्रों में कुल प्रजनन दर (TFR) में लगातार गिरावट दर्ज की गई. साल 2019 में शहरी TFR 1.7 था. यह साल 2020, 2021 और 2022 में घटकर 1.6 पर स्थिर रहा. इसके बाद के वर्ष यानी साल 2023 में इसमें और गिरावट आई. इससे यह 1.5 पर पहुंच गया. इसके विपरीत ग्रामीण क्षेत्रों में यह दर अधिक रही. साल 2019 में यह 2.3 था. जबकि साल 2023 में यह 2.1 पर पहुंच गया.

इससे जाहिर है कि शहरीकरण, शिक्षा और जीवनशैली में बदलाव की वजह से शहरों में लोग छोटे परिवार को प्राथमिकता देते हैं. इसी कड़ी में अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी धीरे-धीरे प्रजनन दर में कमी आ रही है. यानी गांवों में रहने वाले लोग भी हम दो हमारे दो की थीम पर चल रहे हैं. इसके अलावा अब बच्चा पैदा करते समय माताओं की जान पहले के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित है. साल 2004-06 में हर 1 लाख बच्चों के जन्म पर 254 माताओं की मौत होती थी. अब यह करीब 88 ही रह गई है. मातृत्व मृत्यु दर में लगभग 65% तक गिरावट आई है.

लड़कों के साथ लड़कियों की भी शादी की उम्र बढ़ी : Women and Men in India 2025 रिपोर्ट के अनुसार साल 2019 से 2023 के बीच ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं की औसत विवाह आयु में बढ़ोतरी देखी गई. ग्रामीण क्षेत्रों में साल 2019 में महिलाओं की शादी की उम्र 21.7 वर्ष थी. साल 2023 में यह बढ़कर 22.4 वर्ष हो गई. शहरी इलाकों में भी महिलाओं की शादी की उम्र में इजाफा देखा गया. शहरी क्षेत्र में महिलाओं की शादी की उम्र 23.3 वर्ष से बढ़कर 24.3 वर्ष तक पहुंच गई. यानी शहरी लड़कियों ने देरी से शादी की.

यह भी पढ़ें : सोशल मीडिया का ट्राॅमा; रोज कम से कम 2 घंटे खर्च करते हैं टीनएजर्स, पढ़िए- कैसे मानसिक रूप से भारी पड़ रही ये लत

महिलाओं में कम एचआईवी संक्रमण, बढ़ रहा मोटापा : रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य और सुरक्षा के मोर्चे पर पर भी महिलाएं आगे हैं. पुरुषों में एचआईवी संक्रमण की दर 0.05 है जबकि महिलाओं में यह 0.04 है. यह डेटा साल 2024 में प्रति एक हजार स्वस्थ लोगों की जनसंख्या के आधार पर निकाला गया था. वहीं दुबलेपन या कुपोषण की शिकार महिलाओं की संख्या में भी गिरावट आई है. यह 22.9% से घटकर 18.7% हो गया है. वहीं दूसरी तरफ महिलाओं में मोटापे की समस्या बढ़ रही है. मौजूदा समय करीब 24% महिलाएं इस समस्या से जूझ रहीं हैं. यह बढ़ती स्वास्थ्य चुनौती है.

महिलाओं की तुलना में पुरुष ज्यादा टीबी संक्रमित : टीबी की बीमारी के डेटा की बात करें तो महिलाओं की तुलना में पुरुष इससे ज्यादा प्रभावित हैं. साल 2024 में देश में 15 लाख 80 हजार 215 पुरुषों को टीबी थी जबकि इसी वर्ष के दौरान महिलाओं की संख्या 10 लाख 36 हजार 705 थी. वहीं 30-49 वर्ष की महिलाओं में कैंसर की जांच की दर काफी कम है. सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग शहरी क्षेत्रों में 2.2% और ग्रामीण क्षेत्रों में 1.7% है. वहीं शहरी क्षेत्रों में 1.2% जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में महज 0.7% महिलाओं ने ब्रेस्ट कैंसर की जांच कराई.

किन वजहों से होती है पुरुषों और महिलाओं की मौत? : पुरुषों और महिलाओं की मृत्यु के मुख्य कारण अलग-अलग हैं. पुरुषों की मौत अक्सर मोटापे, बीपी, शुगर जैसी लंबी बीमारियों, हादसों या चोटों के कारण होती है. वहीं महिलाओं की मृत्यु के पीछे मुख्य कारण संक्रामक बीमारियां होती हैं. टीबी, गर्भावस्था और प्रसव के दौरान होने वाली जटिलताएं भी कई बार मौत की वजह बन जाती हैं. इसके अलावा शिशु के जन्म के समय की समस्याएं और पोषण की कमी आदि की वजह से भी महिलाओं की जान चली जाती है. पुरुषों के लिए बाहरी चोटें और खराब जीवनशैली बड़ा खतरा है. वहीं महिलाओं में संक्रामक रोग और प्रसव से जुड़ी स्थितियां मुश्किलें खड़ी करती हैं.

देश के साक्षरता दर में भी आया सुधार : रिपोर्ट के अनुसार देश की साक्षरता दर में सुधार हुआ है. साक्षर उसे माना जाता है जो किसी भी भाषा को समझने, पढ़ने के अलावा उसे लिख भी सके. 2017 के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की साक्षरता दर 81.5% थी. जबकि महिलाओं की 65.0% (कुल 73.5%) थी. शहरी क्षेत्रों में यह पुरुषों के लिए 92.2% और महिलाओं के लिए 82.8% (कुल 87.7%) तक पहुंच गई. कुल साक्षरता दर पुरुषों में 84.7% जबकि महिलाओं में 70.3% (कुल 77.7%) दर्ज की गई है. साल 1981 में ग्रामीण महिला साक्षरता दर महज 22.3% थी). इसके बाद के वर्षों में इसमें काफी बढ़ोतरी देखी गई.

रिसर्च आधारित शिक्षा में बढ़ी महिलाओं की रुचि : रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि लड़कियां स्कूल की पढ़ाई पर हर साल औसतन 12 हजार 101 रुपये खर्च करती हैं. जबकि लड़के औसतन 13 हजार 901 रुपये खर्च करते हैं. कॉलेज की पढ़ाई (सर्टिफिकेट कोर्स से लेकर PhD तक) पूरी करके डिग्री हासिल करने वाले हर 100 छात्रों में से लगभग 51 से 52 महिलाएं हैं. M.Phil में महिलाओं का एक तरह से दबदबा है. इस कोर्स में पास होने वाले कुल 100 लोगों में करीब 76 महिलाएं हैं. इस डेटा से जाहिर है कि रिसर्च आधारित पढ़ाई में महिलाओं की रुचि बढ़ी है.

यह भी पढ़ें : क्या देश में कम हो गए मर्डर; लव अफेयर, पारिवारिक रंजिश या पैसों का लेनदेन, जानिए किस वजह से हो रहीं ज्यादा हत्याएं?

ग्रामीण महिलाएं तेजी से बन रहीं कामकाजी : रिपोर्ट के अनुसार देश की अर्थव्यवस्था में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है. साल 2022 के डेटा के अनुसार गांवों की हर 100 में से करीब 37 महिलाएं ही कामकाजी थीं.साल 2025 में यह संख्या बढ़कर लगभग 46 हो गई है. इसमें करीब 8.4% का उछाल आया. ग्रामीण महिलाएं अब पहले के मुकाबले ज्यादा संख्या में घर से बाहर निकलकर आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हैं. वे देश की अर्थव्यस्था में योगदान दे रहीं हैं. 2025 तक ग्रामीण इलाकों में महिलाएं खेती-बाड़ी में जुड़े कार्यों में लगी थीं. करीब 72 प्रतिशत महिला मजदूर इसी सेक्टर से जुड़ी थीं. जबकि शहरी महिला मजदूर मैन्युफैक्चरिंग के कामों में ज्यादा लगी थीं. हालांकि पुरुषों के मुकाबले उनके वेतन में अभी बड़ा अंतर बना हुआ है.

साल 2019 और 2024 के बीच पुरुषों-महिलाओं द्वारा बिना पैसे वाले कामों पर एक दिन में बिताया गया औसत समय बढ़ा है. पुरुष बिना पैसे वाले घरेलू कामों को करने में रोजाना करीब 88 मिनट खर्च करते हैं जबकि महिलाएं 289 मिनट. वहीं सभी राज्यों में मेघालय में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में महिला खातों का प्रतिशत हिस्सा सबसे अधिक (50)% है. यानी मेघालय भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जहां बैंकों में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के खाते या तो बराबर हैं या उनसे अधिक हैं. यहां के बैंकों में अधिकारी स्तर पर अधिकतर महिलाएं ही कार्यरत हैं. वहीं वित्तीय वर्ष 2025 और 2026 के बीच महिला निवेशकों की संख्या 24.3% से बढ़कर 24.7% हो गई. जबकि पुरुष निवेशकों की संख्या 75.7% से घटकर 75.3% पर पहुंच गया.

पंचायती राज में महिलाओं का वर्चस्व : रिपोर्ट के अनुसार साल 2025 में संसद सदस्यों में महिलाओं की संख्या 13.65% है. इनमें 9.86% के पास मंत्री पद है. देश के स्थानीय शासन और पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है. असम इस मामले में सबसे आगे है. वहां पंचायतों की कुल सीटों में से 60.1% पर महिला प्रतिनिधि तैनात हैं. इसी तरह, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव (56.93%) और छत्तीसगढ़ (56.5%) में भी आधे से कहीं अधिक कमान महिलाओं के हाथों में है. यानी इन क्षेत्रों में गांवों और जमीनी स्तर के विकास से जुड़े फैसले लेने में महिलाओं की भूमिका अब अधिक बढ़ गई है.

वोटिंग में बढ़ी महिलाओं की रुचि, ज्यूडिशियरी में केवल 14.30% हिस्सेदारी : रिपोर्ट के अनुसार पुरुष और महिला वोटर्स के वोटिंग परसेंटेज में जेंडर गैप धीरे-धीरे कम हुआ है. साल 2019 और 2024 के आम चुनाव में महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा मतदान किया. पूर्वोत्तर और दक्षिणी भारत के राज्यों जैसे लक्षद्वीप (85.46)%, असम (81.7)%, त्रिपुरा (80.6)%, आंध्र प्रदेश (80.3)% और पश्चिम बंगाल (80.2)% में महिलाओं की वोटिंग में ज्यादा हिस्सेदारी दर्ज की गई. वहीं दूसरी ओर न्यायतंत्र यानी ज्यूडिशियरी में महिलाओं की भागीदारी बेहद कम है. 1,122 मंजूर जजों के पदों में से केवल 118 महिला जज हैं. यह केवल 14.30% हिस्सा है. सुप्रीम कोर्ट में 33 जजों की परमानेंट स्ट्रेंथ में से केवल 3.03% महिलाएं हैं.

आर्मी और नेवी समेत डिफेंस सेक्टर में भी बढ़ी महिलाओं की संख्या : 2020 से 2025 तक डिफेंस सेक्टर में महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है. हालांकि पुरुषों के मुकाबले यह अभी काफी कम है. कुल डिफेंस फोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी 8.31% है, जिसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (15.42%) में है, इसके बाद इंडियन एयर फोर्स (12.92%) का नंबर आता है. डीआरडीओ में पुरुष ज्यादा है. जबकि यहां महिलाओं की संख्या काफी कम है. इसी तरह नेवी, एयरफोर्स, थल सेना में भी महिला जवानों की संख्या बेहद कम है.

यह भी पढ़ें : अमेरिकी दूल्हों की डिमांड 25% घटी; जानिए- शादी के लिए किस देश के NRI को पसंद कर रहे भारतीय मां-बाप?

साल 2023 में 30% महिलाओं के साथ अपनों ने की क्रूरता : रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 में भारत में दर्ज हुए कुल अपराधों में से लगभग 7% मामले महिलाओं के खिलाफ थे. इनमें अहम बात ये थी कि लगभग 30% महिलाओं का उनके अपनों यानी पति या रिश्तेदारों ने ही क्रूरता की. करीब 20% मामले अपहरण के थे. महिलाओं की मर्यादा और सम्मान के ठेस पहुंचाने के मकसद से लगभग उन पर इतने ही हमले किए गए. पश्चिम बंगाल में राज्य के भीतर होने वाले सभी अपराधों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों का अनुपात सबसे ज्यादा (19.24%) है. मणिपुर में राज्य के कुल अपराधों की तुलना में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों का हिस्सा सबसे कम (0.99%) है. यानी पश्चिम बंगाल में दर्ज होने वाला लगभग हर पांचवां अपराध महिलाओं से संबंधित है.

ये भी पढ़ें

TAGGED:

LFPR WOMEN INDIA
WOMEN EMPOWERMENT INDIA DATA
WOMEN HEALTH EDUCATION
FEMALE LABOUR PARTICIPATION
MOSPI WOMEN MEN INDIA REPORT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.