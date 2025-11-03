सौर ऊर्जा मिशन को रफ्तार देने की तैयारी: केंद्र ने राज्यों को भूमि उपलब्ध कराने को कहा
ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार, सौर ऊर्जा की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए लगभग 14 लाख से 20 लाख हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी.
Published : November 3, 2025 at 8:07 PM IST
गौतम देबरॉय
नई दिल्ली: नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने देश भर की राज्य सरकारों से नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए बड़े पैमाने पर भूमि उपलब्ध कराने को कहा है. मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने एक संसदीय समिति को यह जानकारी दी. ऊर्जा संबंधी संसदीय समिति ने पाया कि भूमि अधिग्रहण, वन एवं वन्यजीव संबंधी मंजूरी में देरी तथा अपर्याप्त भंडारण क्षमता के कारण भारत के प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा केंद्र बनने के लक्ष्य में बड़ी बाधाएं उत्पन्न हुई हैं.
भारत का लक्ष्य 2030 तक 292 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करना है, जबकि वर्तमान में इसकी स्थापित क्षमता 116 गीगावाट है. लोकसभा सांसद श्रीरंग अप्पा बार्ने की अध्यक्षता वाली समिति ने कहा कि स्थापित क्षमता लगभग 116 गीगावाट (जून 2025 तक) है, जबकि 2030 तक लक्ष्य 292 गीगावाट है.
समिति ने कहा, "इसका अर्थ यह है कि अगले पांच वर्षों में लगभग 176 गीगावाट सौर ऊर्जा स्थापित किए जाने की उम्मीद है, जिससे गैर-जीवाश्म स्रोतों से 500 गीगावाट स्थापित क्षमता के बड़े लक्ष्य में योगदान मिलेगा."
सौर क्षमता का पुनर्मूल्यांकन
समिति ने कहा कि राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (एनआईएसई) द्वारा 2014 में किए गए मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार, देश की कुल सौर क्षमता 748.98 गीगा वाट पीक (जीडब्ल्यूपी) है. देश में जिस पैमाने पर सौर परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं, तथा मॉड्यूल दक्षता, अन्य तकनीकी विशिष्टताओं और जलवायु परिवर्तन से संबंधित बदलती वास्तविकताओं को देखते हुए, सौर क्षमता का पुनर्मूल्यांकन अत्यंत महत्वपूर्ण है.
सौर ऊर्जा संयंत्रों की रेटिंग के लिए तंत्र
समिति ने पाया है कि सौर ऊर्जा संयंत्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए कोई पूर्णतया विश्वसनीय तंत्र नहीं है.
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने समिति को सूचित किया है कि राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (एनआईएसई) फोटो वोल्टेइक (पीवी) संयंत्र रेटिंग दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है.
समिति का मानना है कि नीति निर्माताओं, डेवलपर्स और निवेशकों के लिए एक विश्वसनीय मूल्यांकन तंत्र का होना आवश्यक है, ताकि वे एक सूचित निर्णय ले सकें, जिससे सौर क्षमता के साथ-साथ भूमि और अन्य संसाधनों के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा मिले.
इसलिए, समिति चाहती है कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (एनआईएसई) सौर संयंत्र रेटिंग फ्रेमवर्क का मसौदा जल्द से जल्द पूरा करें, ताकि संबंधित पायलट परियोजनाएं और क्षेत्र परीक्षण समय पर पूरे किए जा सके.
सौर ऊर्जा विकास में क्षेत्रीय असंतुलन
समिति ने देश में सौर ऊर्जा के विकास में क्षेत्रीय असंतुलन का उल्लेख किया. लगभग 119 गीगावाट कुल स्थापित सौर ऊर्जा (31 जुलाई 2025 तक) में से, आठ पूर्वोत्तर राज्यों और चार हिमालयी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों (लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) में स्थापित सौर ऊर्जा क्रमशः लगभग 0.3 गीगावाट और 1.2 गीगावाट है.
इसी प्रकार, पूर्वी राज्यों बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, तथा द्वीपीय केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप की सौर क्षमता क्रमशः 1.6 गीगावाट और 0.04 गीगावाट है. इसका अर्थ है कि ये चारों क्षेत्र मिलकर केवल लगभग 3.14 गीगावाट, यानी कुल सौर क्षमता का 2.6% ही योगदान करते हैं.
समिति ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों के बीच सौर विकिरण में भिन्नता पर भी ध्यान दिया, जिसके अनुसार देश के पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों अर्थात राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र (मध्य/पूर्वी), आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु को सबसे अधिक विकिरण प्राप्त होता है. हालांकि, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार, पूर्वोत्तर क्षेत्रों, नेपाल की सीमा से लगे क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के उत्तरी क्षेत्रों को छोड़कर, शेष भारत में अच्छी सौर विकिरण प्राप्त होती है.
लद्दाख में सौर विकिरण बहुत अधिक होता है, लेकिन स्थापित क्षमता 11 मेगावाट या 0.01 गीगावाट के साथ बहुत कम है. समिति हिमालयी क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्रों और द्वीपों में दुर्गम भूभाग, विशाल वनों और पारिस्थितिक जैव विविधता के कारण सौर परियोजनाएं स्थापित करने में आने वाली कठिनाइयों को समझती है.
भूमि अधिग्रहण में परेशानी
भूमि अधिग्रहण सौर परियोजनाओं, विशेष रूप से उपयोगिता-स्तरीय परियोजनाओं, के समय पर विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों में से एक है. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा है कि उपयोगिता-स्तरीय सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए आमतौर पर प्रति मेगावाट लगभग 4-7 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है. पूरी क्षमता का दोहन करने के लिए लगभग 14 लाख से 20 लाख हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी.
समिति मंत्रालय के इस विचार से सहमत थी कि सौर परियोजनाओं के लिए उपयुक्त अधिकांश भूमि कृषि-उत्पादक या पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के साथ ओवरलैप होती है, जिससे खाद्य सुरक्षा और संरक्षण प्राथमिकताओं के साथ प्रतिस्पर्धा पैदा होती है.
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा है कि वह राज्य सरकारों से नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए बड़े पैमाने पर सरकारी भूमि और उनकी अनुपस्थिति में उपयुक्त निजी भूमि की पहचान करने का अनुरोध कर रहा है.
मंत्रालय ने कहा, "ऐसी व्यवस्थाएं भूमि और अन्य मुद्दों को सुलझाने में राज्यों के साथ आसान समन्वय स्थापित करने में सक्षम बनाती हैं, जिससे मुकदमेबाजी कम होती है और निर्माण-पूर्व देरी से बचा जा सकता है."
अपर्याप्त भंडारण क्षमता
समिति ने कहा कि परिवर्तनशीलता और रुकावट सामान्यतः नवीकरणीय ऊर्जा, और विशेष रूप से सौर ऊर्जा, के सबसे बड़े मुद्दों में से एक है. इसका आकलन नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता और वास्तविक उत्पादन के बीच मौजूद अंतर से किया जा सकता है.
यद्यपि नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता कुल प्रतिष्ठानों के 50 प्रतिशत तक पहुंच गई है, लेकिन वास्तविक उत्पादन में इसका योगदान, क्षमता उपयोग कारक (सीयूएफ) द्वारा मापा गया, केवल लगभग 26 प्रतिशत है.
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा की 243 गीगावाट स्थापित क्षमता के मुकाबले, वर्तमान भंडारण क्षमता 5 से 5.5 गीगावाट के बीच है. इसके अलावा, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने 'इष्टतम उत्पादन मिश्रण 2030' पर अपनी रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि 2029-30 तक आवश्यक ऊर्जा भंडारण क्षमता 60.63 गीगावाट (18.98 गीगावाट पीएसपी और 41.65 गीगावाट बीईएसएस) होगी.
सौर ऊर्जा की संभावनाएं
ईटीवी भारत से बात करते हुए, राज्यसभा से ऊर्जा संबंधी संसदीय समिति के सदस्य बीरेंद्र प्रसाद बैश्य ने कहा कि भारत में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं. बैश्य ने कहा, "हमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच उचित सहयोग और समन्वय की आवश्यकता है. राज्य सरकारों को आगे आकर सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि की पहचान करनी चाहिए."
एमएनआरई की रिपोर्ट का हवाला देते हुए, बैश्य ने कहा कि 30 जून, 2025 तक देश में कुल स्थापित गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता लगभग 243 गीगावाट है और लगभग 186 गीगावाट क्षमता कार्यान्वयन के अधीन है और 69 गीगावाट क्षमता के लिए बोली प्रक्रिया चल रही है.
बैश्य ने कहा, "एमएनआरई के अनुसार, प्राथमिक मुद्दों में से एक उपयोगिता-स्तरीय सौर प्रतिष्ठानों के लिए उच्च भूमि की आवश्यकता है, जो आमतौर पर प्रति मेगावाट लगभग 4-7 एकड़ होती है. पूरी क्षमता का दोहन करने के लिए, 14 लाख से 20 लाख हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी, जो भारत में अधिशेष भूमि की सीमित उपलब्धता को देखते हुए चिंता का विषय है."
