सिम स्वैप धोखाधड़ी से बचने के लिए क्या करें? गृह मंत्रालय ने AI डीपफेक फ्रॉड के खतरे की चेतावनी दी
एआई से बने डीपफेक का इस्तेमाल केवाईसी, चेहरे का प्रमाणीकरण को दरकिनार करने के लिए किया जा रहा है.
Published : June 11, 2026 at 2:10 PM IST
नई दिल्ली: गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने वित्तीय सुरक्षा प्रणालियों को दरकिनार करने के उद्देश्य से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) संचालित डीपफेक धोखाधड़ी के बढ़ते खतरे के बारे में नागरिकों, बैंकों और फिनटेक कंपनियों को चेतावनी देते हुए एक नई एडवाइजरी जारी की है.
बुधवार को जारी की गई एडवाइजरी में चेतावनी दी गई है कि साइबर अपराधी असली जैसे डीपफेक वीडियो और सिंथेटिक पहचान बनाने के लिए एआई टूल्स का तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं, जो चेहरे के ऑथेंटिकेशन, लाइवनेस वेरिफिकेशन, वीडियो-KYC प्रक्रिया, अकाउंट रिकवरी मैकेनिज्म और दूसरे डिजिटल सिक्योरिटी उपायों को हरा सकते हैं.
एडवाइजरी के मुताबिक, धोखेबाज अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मैसेजिंग एप्लिकेशन, जॉब पोर्टल, डेटिंग वेबसाइट या फोन कॉल के जरिए संभावित शिकार से संपर्क करके शुरुआत करते हैं. फिर वे लोगों को वीडियो इंटरैक्शन में शामिल होने के लिए धोखा दे सकते हैं, जहां पलकें झपकाना, बोलना, सिर घुमाना या स्क्रीन पर देखना जैसी चेहरे की हरकतें उनकी जानकारी के बिना रिकॉर्ड की जाती हैं.
इन रिकॉर्डिंग को बाद में एडवांस्ड AI टूल्स का इस्तेमाल करके प्रक्रिया किया जा सकता है ताकि बहुत असली जैसे डिजिटल रेप्लिका बनाए जा सकें जो किसी व्यक्ति के चेहरे के भाव, आंखों की हरकतों और यहां तक कि आवाज के पैटर्न की नकल करते हैं. ऐसे सिंथेटिक मीडिया का इस्तेमाल फिर चेहरे का प्रमाणीकरण (Facial Authentication) और लाइवनेस डिटेक्शन सिस्टम को दरकिनार करने के लिए किया जा सकता है, जहां डीपफेक डिटेक्शन (पता लगाना) के लिए जरूरी सुरक्षा उपाय नहीं हैं.
गृह मंत्रालय ने चेतावनी दी कि सफल प्रमाणीकरण को दरकिनार करने से क्रिमिनल फ्रॉड करके नो योर कस्टमर (KYC) प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं, डिजिटल वॉलेट एक्टिवेट कर सकते हैं, वित्तीय अकाउंट खोल सकते हैं, या मौजूदा अकाउंट और डिजिटल सर्विस तक बिना इजाजत के पहुंच पा सकते हैं.
इस उभरते खतरे की गंभीरता को बताते हुए, एडवाइजरी में वित्तीय संस्थान और फिनटेक कंपनियों से उन्नत डीपफेक और सिंथेटिक कंटेंट डिटेक्शन तकनीक को एकीकृत करके कस्टमर ऑनबोर्डिंग सिस्टम को मजबूत करने की अपील की गई.
इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि एआई से होने वाला आइडेंटिटी फ्रॉड भारत के तेजी से बढ़ते डिजिटल वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए एक बढ़ती चुनौती है.
एडवाइजरी में नागरिकों के लिए कई सावधानी बरतने के तरीके भी बताए गए हैं. उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे जहां भी ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हों, अपने बायोमेट्रिक प्रोफाइल को लॉक कर दें, बिना इजाजत के लॉगिन की कोशिशों के लिए ईमेल और अकाउंट नोटिफिकेशन पर हमेशा नजर रखें, और बिना मांगे वीडियो कॉल या ऑनलाइन बातचीत के दौरान सतर्क रहें.
फ्रॉड या आइडेंटिटी थेफ्ट (पहचान की चोरी) के शक वाले मामलों में, पीड़ितों से कहा गया है कि वे तुरंत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर घटना की रिपोर्ट करें और फ्रॉड करने वाले का कॉन्टैक्ट नंबर और स्कैम में इस्तेमाल किए गए वीडियो लिंक जैसी जानकारी दें.
मंत्रालय ने कहा कि बैंकिंग सिस्टम में पैसे भेजने से पहले उन्हें फ्रीज करने के लिए जल्दी रिपोर्टिंग बहुत जरूरी है. इसके अलावा, नागरिकों को सलाह दी गई है कि अगर मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी अचानक चली जाए, तो वे तुरंत अपने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क करें, क्योंकि यह फाइनेंशियल फ्रॉड से जुड़े फ्रॉड वाले सिम स्वैप की कोशिश का संकेत हो सकता है.
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