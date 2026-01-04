गृह मंत्रालय ने AGMUT कैडर के IAS-IPS अधिकारियों का किया तबादला, देखें लिस्ट
केंद्र सरकार ने एजीएमयूटी कैडर के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के बड़े स्तर पर कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फेरबदल किया है.
Published : January 4, 2026 at 7:25 PM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए एजीएमयूटी कैडर के कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तत्काल प्रभाव से तबादले के आदेश जारी किए हैं. इस आदेश के तहत दिल्ली, लद्दाख जम्मू-कश्मीर सहित कई अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किए गए हैं. गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक, दिल्ली में तैनात आईएएस अश्वनी कुमार को जम्मू-कश्मीर भेजा गया है. लद्दाख में पदस्थ संजीव खिरवार को दिल्ली में नई जिम्मेदारी दी गई है.
वहीं, दिल्ली में कार्यरत संतोष डी वैद्य को लद्दाख स्थानांतरित किया गया है. जबकि, पुडुचेरी की पद्मा जायसवाल को जम्मू-कश्मीर भेजा गया. अरुणाचल प्रदेश में तैनात शूरबीर सिंह को दिल्ली बुलाया गया है. गोवा में पदस्थ आर एलिस वाज को दिल्ली स्थानांतरित किया गया है. जम्मू-कश्मीर के यशपाल गर्ग को दिल्ली भेजा गया है. जबकि अंडमान-निकोबार में तैनात संजीव आहूजा को दिल्ली में नई पोस्टिंग मिली है.
आईएएस अधिकारियों के तबादले: लक्षद्वीप में पदस्थ नीरज कुमार को दिल्ली भेजा गया है. दिल्ली में तैनात अमन गुप्ता को चंडीगढ़ भेजा गया है. दिल्ली के राहुल सिंह को दिल्ली में ही नई जिम्मेदारी सौंपी गई है. जम्मू-कश्मीर में पदस्थ अंजलि सेहरावत को दिल्ली स्थानांतरित किया गया है. जबकि, दिल्ली के हेमंत कुमार को दिल्ली में ही समायोजित किया गया है. दादरा नगर हवेली एवं दमन-दीव में तैनात रवि दाधिच को जम्मू-कश्मीर भेजा गया है. दिल्ली की किनी सिंह को अंडमान-निकोबार, अर्जुन शर्मा को मिजोरम और वंदना राव को पुडुचेरी भेजा गया है.
अंडमान-निकोबार में तैनात सागर डी दत्तात्रेय को दिल्ली, जबकि जम्मू-कश्मीर के माइकल एम डीसूजा को दिल्ली स्थानांतरित किया गया है. लद्दाख की आकृति सागर को दिल्ली भेजा गया है. दिल्ली में पदस्थ कुमार अभिषेक को अंडमान-निकोबार और सलोनी राय को लद्दाख भेजा गया है. गोवा में तैनात निखिल यू देसाई को दिल्ली, जबकि दिल्ली की अंकिता मिश्रा को जम्मू-कश्मीर भेजा गया है.
आईपीएस अधिकारियों के तबादले: पुडुचेरी में तैनात आईपीएस अजित कुमार सिंगला को दिल्ली भेजा गया है. दिल्ली के मंगेश कश्यप और पदस्थ राजीव रंजन सिंह को दिल्ली में ही नई जिम्मेदारी दी गई है. अरुणाचल प्रदेश के आरपी मीणा को अरुणाचल प्रदेश में ही नई तैनाती दी गई है. मिजोरम के राहूल अलवाल को मिजोरम में ही जिम्मेदारी सौंपी गई है. अरुणाचल प्रदेश के एसएम प्रभुदेसाई को जम्मू-कश्मीर भेजा गया है. जम्मू-कश्मीर के राजिंदर कुमार को जम्मू-कश्मीर में ही नई जिम्मेदारी दी गई है.
अंडमान-निकोबार के शोभित डी सक्सेना को अंडमान-निकोबार में ही, अरुणाचल प्रदेश की निहारिका भट्ट को अरुणाचल प्रदेश में ही तैनात किया गया है. दिल्ली के सुधांशु धामा को गोवा और संध्या स्वामी को अरुणाचल प्रदेश भेजा गया है. गोवा के अक्षत कौशल को गोवा में ही, दिल्ली की श्रुति अरोड़ा को दिल्ली में ही जिम्मेदारी दी गई है. दिल्ली के अचिन गर्ग को दिल्ली, दिल्ली के सनी गुप्ता को दिल्ली और दिल्ली की ईशा सिंह को अरुणाचल प्रदेश भेजा गया है.
गृह मंत्रालय ने सभी संबंधित मुख्य सचिवों, प्रशासकों और दिल्ली पुलिस आयुक्त को आदेश की प्रतिलिपि भेज दी है. सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे तत्काल प्रभाव से नई तैनाती वाले स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें. प्रशासनिक हलकों में इन तबादलों को केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासनिक संतुलन और कार्यकुशलता बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.
