गृह मंत्रालय ने AGMUT कैडर के IAS-IPS अधिकारियों का किया तबादला, देखें लिस्ट

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए एजीएमयूटी कैडर के कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तत्काल प्रभाव से तबादले के आदेश जारी किए हैं. इस आदेश के तहत दिल्ली, लद्दाख जम्मू-कश्मीर सहित कई अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किए गए हैं. गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक, दिल्ली में तैनात आईएएस अश्वनी कुमार को जम्मू-कश्मीर भेजा गया है. लद्दाख में पदस्थ संजीव खिरवार को दिल्ली में नई जिम्मेदारी दी गई है.

वहीं, दिल्ली में कार्यरत संतोष डी वैद्य को लद्दाख स्थानांतरित किया गया है. जबकि, पुडुचेरी की पद्मा जायसवाल को जम्मू-कश्मीर भेजा गया. अरुणाचल प्रदेश में तैनात शूरबीर सिंह को दिल्ली बुलाया गया है. गोवा में पदस्थ आर एलिस वाज को दिल्ली स्थानांतरित किया गया है. जम्मू-कश्मीर के यशपाल गर्ग को दिल्ली भेजा गया है. जबकि अंडमान-निकोबार में तैनात संजीव आहूजा को दिल्ली में नई पोस्टिंग मिली है.

आईएएस अधिकारियों के तबादले: लक्षद्वीप में पदस्थ नीरज कुमार को दिल्ली भेजा गया है. दिल्ली में तैनात अमन गुप्ता को चंडीगढ़ भेजा गया है. दिल्ली के राहुल सिंह को दिल्ली में ही नई जिम्मेदारी सौंपी गई है. जम्मू-कश्मीर में पदस्थ अंजलि सेहरावत को दिल्ली स्थानांतरित किया गया है. जबकि, दिल्ली के हेमंत कुमार को दिल्ली में ही समायोजित किया गया है. दादरा नगर हवेली एवं दमन-दीव में तैनात रवि दाधिच को जम्मू-कश्मीर भेजा गया है. दिल्ली की किनी सिंह को अंडमान-निकोबार, अर्जुन शर्मा को मिजोरम और वंदना राव को पुडुचेरी भेजा गया है.

अंडमान-निकोबार में तैनात सागर डी दत्तात्रेय को दिल्ली, जबकि जम्मू-कश्मीर के माइकल एम डीसूजा को दिल्ली स्थानांतरित किया गया है. लद्दाख की आकृति सागर को दिल्ली भेजा गया है. दिल्ली में पदस्थ कुमार अभिषेक को अंडमान-निकोबार और सलोनी राय को लद्दाख भेजा गया है. गोवा में तैनात निखिल यू देसाई को दिल्ली, जबकि दिल्ली की अंकिता मिश्रा को जम्मू-कश्मीर भेजा गया है.