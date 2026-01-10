मणिपुर में लोकप्रिय सरकार बनाने की कवायद, MHA ने सिविल सोसाइटी संगठनों और राजनीतिक दलों से बात शुरू की
गृह मंत्रालय में एडवाइजर (उत्तर पूर्व) ए.के. मिश्रा को बातचीत की प्रक्रिया शुरू करने का काम सौंपा गया है.
Published : January 10, 2026 at 8:00 PM IST
गौतम देबरॉय
नई दिल्ली: मणिपुर में एक लोकप्रिय सरकार बनाने के मकसद से, गृह मंत्रालय (MHA) ने सिविल सोसाइटी संगठनों के साथ-साथ राज्य की अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों के साथ ट्रैक टू बातचीत शुरू की है.
दिलचस्प बात यह है कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने भी कुकी और मैतेई विधायक के साथ बातचीत करके लोकप्रिय सरकार बनाने के लिए अलग-अलग कदम उठाए हैं. गृह मंत्रालय ने बातचीत की प्रक्रिया शुरू करने के लिए गृह मंत्रालय में एडवाइजर (उत्तर पूर्व) ए.के. मिश्रा को नियुक्त किया है.
पिछले एक महीने में मिश्रा ने राष्ट्रीय राजधानी में कुकी और मैतेई दोनों समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले नागरिक समाज संगठनों के साथ बातचीत की. मिश्रा ने 15 जनवरी के बाद राज्य के कुकी-जो समुदाय के विधायकों के साथ एक मीटिंग भी बुलाई है.
हालांकि कुकी और मैतेई समुदायों के सिविल सोसाइटी संगठनों के साथ बातचीत से अभी तक कोई ठोस फैसला नहीं आया है. लेकिन इस मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने शनिवार को ईटीवी भारत को बताया कि कुकी जो संगठन के साथ पिछली मीटिंग में, गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने आम सहमति बनाने की कोशिश की थी, जो सरकार बनाने में मददगार हो सकती है.
सरकार बनाने से पहले, राज्य के अलग-अलग समुदायों के प्रतिनिधियों को साथ लाना बहुत जरूरी है. इस घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने कहा, "एक बार जब हम उन्हें साथ ले लेंगे, तो सभी के लिए एक आम सहमति पर पहुंचना मददगार होगा."
हालांकि, कुकी जो काउंसिल के नेताओं ने गृह मंत्रालय के अधिकारियों के सामने अपने राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा की मांग दोहराई. उन्होंने कहा, “हम अभी भी युद्ध में हैं. कुकी-जो लोगों को अभी तक न्याय नहीं मिला है. हमारी सही राजनीतिक उम्मीदों और हमारे साथ हुए अन्याय को दूर करने के लिए कोई समझौता, सेटलमेंट या समझ नहीं बन पाई है. संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है. मैं हर कुकी-जो व्यक्ति से सतर्क रहने का आग्रह करता हूं."
कुकी ज़ो काउंसिल (केजेडसी) के अध्यक्ष हेनलियानथांग थांगलेट ने कहा, "हमें मज़बूती से खड़े रहना होगा और अपनी राजनीतिक मांगों को पक्के इरादे, अनुशासन और पक्के इरादे के साथ तब तक पूरा करना होगा जब तक न्याय न मिल जाए और हमारे अधिकार पूरी तरह से हासिल न हो जाएं."
ईटीवी भारत से बात करते हुए, दिल्ली मैतेई कोऑर्डिनेटिंग कमेटी (DMCC) के संयोजक डॉ. सेराम रोजेश ने कहा कि अलग-अलग मैतेई सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के नेताओं की गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ पहले ही कई राउंड की बातचीत हो चुकी है.
रोजेश ने कहा, “बातचीत के दौरान, गृह मंत्रालय के अधिकारियों को बताया गया कि वे ऐसे कदम उठाएं जिससे सभी कम्युनिटी के लोग एक साथ जा सकें.”
यहां यह उल्लेखनीय है कि कुकी और मैतेई दोनों समुदायों के मौजूदा विधायकों के साथ पिछली बैठक में जेपी नड्डा, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, संबित पात्रा और अन्य सहित केंद्रीय भाजपा नेतृत्व ने एक लोकप्रिय सरकार के गठन पर जोर दिया था.
उन्होंने कहा, “सभी विधायकों को मणिपुर में लोकप्रिय सरकार बनाने के केंद्रीय नेतृत्व के इरादे के बारे में बताया गया." रोजेश ने कहा, "मीटिंग में बताया गया कि राष्ट्रपति शासन का मौजूदा फेज खत्म होने से पहले एक लोकप्रिय सरकार बन सकती है."
मणिपुर, जो मई 2023 से जातीय हिंसा देख रहा है, अभी राष्ट्रपति शासन के अधीन है. मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद पिछले साल 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था. राष्ट्रपति शासन का मौजूदा चरण 13 फरवरी को खत्म होगा.
