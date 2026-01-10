ETV Bharat / bharat

मणिपुर में लोकप्रिय सरकार बनाने की कवायद, MHA ने सिविल सोसाइटी संगठनों और राजनीतिक दलों से बात शुरू की

गौतम देबरॉय

नई दिल्ली: मणिपुर में एक लोकप्रिय सरकार बनाने के मकसद से, गृह मंत्रालय (MHA) ने सिविल सोसाइटी संगठनों के साथ-साथ राज्य की अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों के साथ ट्रैक टू बातचीत शुरू की है.

दिलचस्प बात यह है कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने भी कुकी और मैतेई विधायक के साथ बातचीत करके लोकप्रिय सरकार बनाने के लिए अलग-अलग कदम उठाए हैं. गृह मंत्रालय ने बातचीत की प्रक्रिया शुरू करने के लिए गृह मंत्रालय में एडवाइजर (उत्तर पूर्व) ए.के. मिश्रा को नियुक्त किया है.

पिछले एक महीने में मिश्रा ने राष्ट्रीय राजधानी में कुकी और मैतेई दोनों समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले नागरिक समाज संगठनों के साथ बातचीत की. मिश्रा ने 15 जनवरी के बाद राज्य के कुकी-जो समुदाय के विधायकों के साथ एक मीटिंग भी बुलाई है.

हालांकि कुकी और मैतेई समुदायों के सिविल सोसाइटी संगठनों के साथ बातचीत से अभी तक कोई ठोस फैसला नहीं आया है. लेकिन इस मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने शनिवार को ईटीवी भारत को बताया कि कुकी जो संगठन के साथ पिछली मीटिंग में, गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने आम सहमति बनाने की कोशिश की थी, जो सरकार बनाने में मददगार हो सकती है.

सरकार बनाने से पहले, राज्य के अलग-अलग समुदायों के प्रतिनिधियों को साथ लाना बहुत जरूरी है. इस घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने कहा, "एक बार जब हम उन्हें साथ ले लेंगे, तो सभी के लिए एक आम सहमति पर पहुंचना मददगार होगा."

हालांकि, कुकी जो काउंसिल के नेताओं ने गृह मंत्रालय के अधिकारियों के सामने अपने राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा की मांग दोहराई. उन्होंने कहा, “हम अभी भी युद्ध में हैं. कुकी-जो लोगों को अभी तक न्याय नहीं मिला है. हमारी सही राजनीतिक उम्मीदों और हमारे साथ हुए अन्याय को दूर करने के लिए कोई समझौता, सेटलमेंट या समझ नहीं बन पाई है. संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है. मैं हर कुकी-जो व्यक्ति से सतर्क रहने का आग्रह करता हूं."