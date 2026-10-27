उत्तराखंड हाईकोर्ट शिफ्टिंग मामला, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की समिति ने ये प्रस्ताव किया खारिज
नैनीताल से हल्द्वानी के बेलबाबा क्षेत्र में शिफ्ट किया जाना है हाईकोर्ट, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने प्रस्ताव किया खारिज
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 27, 2026 at 9:58 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी के बेलबाबा क्षेत्र (लामाचौड़, भाखड़ा रेंज) के तराई सेंट्रल वन डिवीजन में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने औपचारिक रूप से खारिज कर दिया है. इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 30 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि के डायवर्जन की मांग की गई थी, जिसके तहत कुल 123 पेड़ों को काटा जाना प्रस्तावित था. समिति ने पाया कि इस प्रस्ताव में वन संरक्षण अधिनियम और नियमों के तहत गैर-वन भूमि के विकल्पों का पर्याप्त रूप से परीक्षण नहीं किया गया था.
इस संबंध में नैनीताल के जिलाधिकारी की ओर से हल्द्वानी के बेलबाबा क्षेत्र में हाईकोर्ट शिफ्ट किए जाने का प्रस्ताव शासन को भेजा था. जिसके खिलाफ हाईकोर्ट के अधिवक्ता कौशल साह जगाती ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में की थी. साथ ही हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने वह खारिज कर दी थी. अब क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट अधिवक्ता कौशल साह जगाती व अधिवक्ता कार्तिकेय हरि गुप्ता को मिली है. हालांकि, यह रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं हुई है.
बैठक के दौरान हाईकोर्ट के प्रतिनिधि ने समिति को अवगत कराया कि नैनीताल स्थित मौजूदा परिसर में मुकदमों और स्टाफ की संख्या में भारी वृद्धि के कारण पर्याप्त जगह नहीं बची है. जहां साल 2010 में मामलों की संख्या लगभग 4,000 थी, तो वहीं वर्तमान में यह बढ़कर 64,000 से ज्यादा हो चुकी है. इसके अलावा नैनीताल के एक प्रमुख पर्यटन स्थल होने के कारण वादकारियों को आवास और होटल संबंधी उच्च लागत का सामना करना पड़ता है. यातायात जाम की गंभीर समस्या भी बनी रहती है.
प्रस्ताव के तकनीकी और वित्तीय पहलुओं के अनुसार, इस 30 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्जन के एवज में नेट प्रेजेंट वैल्यू के रूप में 3,68,57,700 रुपए की राशि निर्धारित की गई थी. साथ ही क्षतिपूरक वनीकरण के लिए विभिन्न तहसीलों और क्षेत्रों में कुल 60 हेक्टेयर गैर-वन भूमि चिह्नित की गई थी, जिसकी कुल वित्तीय लागत 3,46,45,883 रुपए आंकी गई थी. परियोजना के निर्माण चरण में लगभग 1,450 लोगों को स्थायी और लगभग 4,98,546 मानव-दिवस अस्थायी रोजगार मिलने की संभावना भी बताई गई थी.
समिति ने जताई कड़ी आपत्ति: वहीं, समिति ने इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई कि जिला प्रशासन की ओर से गैर-वन भूमि की अनुपलब्धता का प्रमाण पत्र तो दिया गया, लेकिन प्रस्ताव में यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं किया गया कि अन्य वैकल्पिक गैर-वन भूमियों की खोज विधिवत की गई थी या नहीं? समिति ने ये भी उल्लेख किया कि इससे पहले भी इसी तरह के एक अन्य प्रस्ताव (गौलापार, हल्द्वानी) को अत्यधिक संख्या में पेड़ों (4,238) के कटान और आवासीय प्रावधानों के कारण 24 जनवरी 2024 को खारिज किया जा चुका था.
विस्तृत विचार-विमर्श के बाद क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) नियम, 2023 के प्रावधानों के तहत इस नए प्रस्ताव को भी यह कहते हुए नामंजूर कर दिया कि यह परियोजना गैर-विशिष्ट प्रकृति की है और इसके लिए उपयुक्त वैकल्पिक गैर-वन भूमि की संभावनाओं को पूरी तरह तलाशा जाना चाहिए. समिति ने उपयोगकर्ता एजेंसी और राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि वे इस प्रस्तावित परियोजना के लिए किसी उपयुक्त गैर-वन भूमि की तलाश करें.
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