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उत्तराखंड हाईकोर्ट शिफ्टिंग मामला, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की समिति ने ये प्रस्ताव किया खारिज

नैनीताल हाईकोर्ट ( फोटो- ETV Bharat )

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी के बेलबाबा क्षेत्र (लामाचौड़, भाखड़ा रेंज) के तराई सेंट्रल वन डिवीजन में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने औपचारिक रूप से खारिज कर दिया है. इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 30 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि के डायवर्जन की मांग की गई थी, जिसके तहत कुल 123 पेड़ों को काटा जाना प्रस्तावित था. समिति ने पाया कि इस प्रस्ताव में वन संरक्षण अधिनियम और नियमों के तहत गैर-वन भूमि के विकल्पों का पर्याप्त रूप से परीक्षण नहीं किया गया था.

इस संबंध में नैनीताल के जिलाधिकारी की ओर से हल्द्वानी के बेलबाबा क्षेत्र में हाईकोर्ट शिफ्ट किए जाने का प्रस्ताव शासन को भेजा था. जिसके खिलाफ हाईकोर्ट के अधिवक्ता कौशल साह जगाती ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में की थी. साथ ही हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने वह खारिज कर दी थी. अब क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट अधिवक्ता कौशल साह जगाती व अधिवक्ता कार्तिकेय हरि गुप्ता को मिली है. हालांकि, यह रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं हुई है.