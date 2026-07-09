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10 साल में पहली बार हायर एजुकेशन में 4.5 करोड़ नामांकन; लड़कियों की भागीदारी 42.2% बढ़ी

India Higher Education Survey : यूनेस्को की ओर से इसी साल मई में भारत समेत 150 देशों के हायर एजुकेशन पर रिपोर्ट जारी की गई थी. इसमें बताया गया था कि दुनिया में हायर एजुकेशन का क्रेज बढ़ रहा है. साल 2024 में उच्च शिक्षा लेने वालों की संख्या 26.9 करोड़ तक पहुंच गई. हाल ही में देश के शिक्षा मंत्रालय ने भी उच्च शिक्षा पर रिपोर्ट जारी है. इसके अनुसार 10 साल में पहली बार हायर एजुकेशन में 4.5 करोड़ छात्र-छात्राओं के नामांकन हुए हैं. लड़कियों की संख्या 42.2% तक बढ़ी है. OBC-SC के सबसे ज्यादा स्टूडेंट एनरोल हुए हैं.

ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन (AISHE) के नाम से जारी शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में साल 2023-24 का डेटा शामिल किया गया है. स्टडी में देश के कुल 1 हजार 289 विश्वविद्यालय स्तर के संस्थान, 48 हजार 246 कॉलेज, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारतीय नर्सिंग परिषद जैसे निकायों से अटैच 15 हजार 221 अन्य संस्थान भी शामिल थे. इनमें 18 ऐसी यूनिवर्सिटी भी शामिल थीं, जिनमें केवल छात्राएं पढ़ाई कर रहीं थीं. सर्वे में शामिल सभी संस्थानों ने AISHE पोर्टल पर डेटा जमा किया.

ओबीसी और एससी की भागीदारी ज्यादा : रिपोर्ट के मुताबिक अपने देश में 2023-24 में रजिस्टर्ड कॉलेजों की संख्या 48 हजार 246 रही. जबकि 2014-15 में यह संख्या 38 हजार 498 थी. यानी 9 हजार 748 कॉलेज देश में बढ़ गए. देश में उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले कुल स्टूडेंट में से 15.5% अनुसूचित जाति (SC) के हैं. 6.4% अनुसूचित जनजाति (ST) के हैं. जबकि 40.1% अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से हैं. इसके अलावा अन्य 38.0% स्टूडेंट्स दूसरे समुदायों से हैं. डेटा से स्पष्ट है कि हायर एजुकेशन में ओबीसी वर्ग और एससी की भागादीरी ज्यादा है. जबकि अन्य जातियों की कम है.

पिछले 5 सालों में एससी के नामांकन में इजाफा : रिपोर्ट के अनुसार साल 2022-23 में हायर एजुकेशन के लिए एसी वर्ग के 69.1 लाख छात्र-छात्राओं ने नामांकन कराए थे. साल 2023-24 में यह बढ़कर 69.7 लाख हो गया है. पिछले 5 सालों में अनुसूचित जाति के नामांकन में 23.2% की बढ़ोतरी हुई है. 2014-15 के डेटा के लिहाज से देखें तो मौजूदा समय इसमें करीब 51.4% का इजाफा हुआ है. यानी उच्च शिक्षा लेने के लिए एससी वर्ग के लोग आगे आ रहे हैं. छात्राएं भी अपनी बेहतर मौजूदगी दर्ज करा रहीं हैं. साल 2022-23 से छात्राओं का नामांकन 33.9 लाख से बढ़कर 35.1 लाख हो गया है. पिछले 5 साल में छात्राओं की कुल बढ़ोतरी 25.2% जबकि 2014-15 से 66.9% ज्यादा है.

उच्च शिक्षा के नामांकन में 7 राज्य आगे : रिपोर्ट के अनुसार उच्च शिक्षा के लिए देशभर के कॉलेजों-विश्वविद्यालयों में छात्र-छात्राओं की संख्या बढ़ी है. हालांकि 7 राज्य नामांकन में सबसे आगे रहे. इनमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और राजस्थान शामिल हैं. देश में जितने नामांकन हुए उनमें इन राज्यों के स्टूडेंट की कुल हिस्सेदारी 59.0% है. 18 से 23 साल के युवाओं की बात करें तो इस ऐज ग्रुप के प्रत्येक 100 में से 30 युवा किसी न किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा के लिए दाखिला ले रहे हैं. जबकि साल 2014-15 में प्रत्येक 100 में से करीब 23 से 24 स्टूडेंट ही कॉलेज पहुंच पाते थे.

7 साल से लड़कों से आगे चल रहीं लड़कियां : रिपोर्ट के अनुसार पिछले 7 साल से उच्च शिक्षा के लिए कदम बढ़ाने में लड़कों की तुलना में लड़कियां आगे चल रहीं हैं. मौजूदा समय 18 से 23 साल की प्रत्येक 100 में से 31 से ज्यादा लड़कियां उच्च शिक्षा ले रहीं है. प्रतिशत के लिहाज से देखें तो यह 31.2% है. करीब 10 साल पहले यानी 2014-15 में 100 में से केवल 22-23 लड़कियां ही कॉलेज पहुंच रहीं थीं. वहीं आदिवासी समाज की बेटियां भी बढ़त बनाए हुए हैं. साल 2014-15 में अनुसूचित जनजाति (ST) की प्रत्येक 100 में से 12 लड़कियां ही कॉलेज जाती थीं. जबकि यह संख्या अब हर 100 में से 24 है. हालांकि साल 2022-23 की तुलना में साल 2023-24 में इनके नामांकन में थोड़ी गिरावट आई है.

ग्रेजुएशन करने वाले 76.8%, पीजी करने वाले 12.9% : रिपोर्ट बताती है कि देश के अलग-अलग संस्थानों में ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट की संख्या लगभग 76.8% है. जबकि पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन करने वालों की संख्या महज 12.9% है. अंडरग्रेजुएट (UG) में नामांकन करा चुके स्टूडेंट की संख्या ज्यादा है. वहीं विषयों में रुचि की बात करें तो कला संकाय में नामांकन कराने वाले स्टूडेंट 32.1% है. यह सबसे ज्यादा है. दूसरे नंबर पर विज्ञान है. इसमें करीब 13.5% स्टूडेंट ने नामांकन कराया. वहीं इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में 12.9% स्टूडेंट जबकि कॉमर्स में 12.0% ने नामांकन कराया.