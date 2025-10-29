उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने लीगल मेट्रोलॉजी संशोधन नियम, 2025 अधिसूचित किए, जानें क्या हुए बदलाव
यह संशोधन उपभोक्ताओं को चिकित्सा उपकरणों के लिए एकल, सुसंगत लेबलिंग मानक प्रदान करने में लाभान्वित करेगा.
Published : October 29, 2025 at 8:49 PM IST
चंचल मुखर्जी
नई दिल्ली: उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज) संशोधन नियम, 2025 को अधिसूचित किया है. यह कदम नियामक सामंजस्य सुनिश्चित करता है, अनुपालन संबंधी अस्पष्टता को कम करेगा और साथ ही हेल्थकेयर सेक्टर में उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देगा.
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मुताबिक, यह संशोधन चिकित्सा उपकरणों वाले पैकेजों के लिए विशिष्ट प्रावधान पेश करेगा जो विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 2011 को चिकित्सा उपकरण नियम, 2017 के अनुरूप बनाता है.
संशोधन में प्रावधान है कि चिकित्सा उपकरणों वाले पैकेजों के लिए, घोषणाओं में प्रयुक्त अंकों और अक्षरों की ऊंचाई और चौड़ाई के लिए चिकित्सा उपकरण नियम, 2017 के प्रावधान लागू होंगे. इसका अर्थ यह है कि अनिवार्य घोषणाएं करने की आवश्यकता तो बनी रहेगी, लेकिन विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियमों के बजाय चिकित्सा उपकरण नियमों में निर्धारित विशिष्ट फॉन्ट आकार और आयामी मानक लागू होंगे.
इसके अलावा, विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 2011 के नियम 33 के तहत दी गई छूट, जो घोषणाओं में कुछ छूट प्रदान करती है, उन मामलों में लागू नहीं होगी जहां चिकित्सा उपकरण नियम, 2017 लागू होते हैं.
इसके अलावा, इस संशोधन में चिकित्सा उपकरणों के लिए विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियमों के अनुसार मुख्य प्रदर्शन पैनल पर घोषणाएं करने की आवश्यकता अनिवार्य नहीं है. इसके बजाय, ऐसी घोषणाएं चिकित्सा उपकरण नियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार की जा सकती हैं.
यह संशोधन उपभोक्ताओं को चिकित्सा उपकरणों के लिए एकल, सुसंगत लेबलिंग मानक प्रदान करने में लाभान्वित करेगा, जिससे स्वास्थ्य सेवा उत्पादों के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई स्पष्ट, सटीक और एकसमान लेबलिंग सुनिश्चित करने के लिए अतिव्यापी नियमों से उत्पन्न भ्रम को दूर किया जा सकेगा.
मंत्रालय ने बताया कि यह दो नियामक ढांचों के बीच अस्पष्टता को दूर करके, स्पष्टता, पूर्वानुमेयता सुनिश्चित करके और नियामक दायित्वों को सुव्यवस्थित करके और दोहराव से बचकर व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए लेबलिंग मानकों के केवल एक सेट का पालन करने की आवश्यकता के माध्यम से अनुपालन बोझ को कम करके उद्योग को भी लाभान्वित करेगा.
ये भी पढ़ें: आयकर महानिदेशक के खिलाफ बेदखली का आदेश जारी, रिटायरमेंट के बाद खाली नहीं किया बंगला