ETV Bharat / bharat

छात्र प्रतिनिधियों से वार्ता के बीच मंत्रियों ने की देवेंद्र नाथ महतो से बात, अनशन समाप्त करने का किया आग्रह

रांची: JPSC-JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रविवार को भी छात्रों का आंदोलन जारी है. इस बीच सरकार और छात्रों के बीच आज फिर एक बार बातचीत हुई. जिसमें सरकार की ओर से गठित कमिटी और छात्रों के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे. बातचीत के दौरान अनिश्चिकालीन भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो से मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और दीपिका पांडेय सिंह ने वीडियो कॉल पर बात की.

उन्होंने उनकी मांगों को पूरा करने का भरोसा दिलाते हुए अनशन समाप्त करने का आग्रह किया. इस पर देवेंद्र नाथ महतो ने सरकार की ओर से छात्र हित में हो रहे प्रयासों का स्वागत किया. साथ ही उन्होंने विनम्र शब्दों में कहा कि जब तक सरकार की ओर से आधिकारिक दस्तावेज के रूप में छात्रों की मांगे नहीं मानी जाती है, तब तक अनशन जारी रहेगा. इसके अलावा कल बड़ी संख्या में छात्र विधानसभा घेरने पहुंचेंगे.

मंत्रियों ने की देवेंद्र नाथ महतो से बात (ETV BHARAT)

इससे पहले 8 अगस्त को सरकार की गठित कमिटी ने जेपीएससी-जेएसएससी न्याय मंच के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की थी. बातचीत के बाद सरकार की ओर से ईमेल आईडी jpsc.jssc.feedback@gmail.com जारी किया गया था, जिससे अन्य छात्रों से सुझाव और शिकायत मांगा गया है. छात्रों के साथ अब तक यह तीसरी बैठक है.