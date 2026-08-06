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JPSC Protest: 'धरना में युवा कम, बाहर से आए लोग ज्यादा', मंत्री इरफान अंसारी का बयान, कहा- झारखंड में नहीं हुआ कोई पेपर लीक

रांची : जेपीएससी सिविल सेवा पीटी परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर छात्रों द्वारा जारी आंदोलन पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा है कि झारखंड में पेपर लीक नहीं हुआ है, बल्कि इसमें त्रुटियां पाई गई हैं. इस पर एक्शन हो रहा है और सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है. वहीं ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा है कि आंदोलनरत छात्रों के साथ आज वार्ता होगी और समाधान का रास्ता निकाला जाएगा.

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि धरना में स्थानीय छात्र कम हैं और दिल्ली से आए लोग ज्यादा हैं. इस मामले में कार्रवाई चल रही है. अध्यक्ष का इस्तीफा ले लिया गया है और 12 लोग जेल भेजे जा चुके हैं. सरकार इस मामले में गंभीरता से काम कर रही है. जो लोग इसमें शामिल हैं, उन तक पहुंचेंगे और उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी.

मंत्रियों ने समाधान का दिया भरोसा (Etv Bharat)

भाजपा ने की है जेपीएससी घोटाले की शुरुआत- मंत्री इरफान अंसारी

मंत्री इरफान अंसारी ने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी पर हमला बोलते हुए कहा कि धरना स्थल पर उनके जाने के बाद वे सदमे में आ गए, क्योंकि जेपीएससी घोटाले की शुरुआत अगर किसी ने की है तो वह भाजपा ने की है.

उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप प्रसाद की नियुक्ति किसने की थी? वह बाबूलाल मरांडी ने की थी. उसके बाद से जेपीएससी की परीक्षाओं में घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं. आज हेमंत सोरेन के परिवार का कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल नहीं है, लेकिन बाबूलाल मरांडी का कोई न कोई जेपीएससी में जरूर है. सुदेश महतो के भी लोग हैं. उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी ने जो बीज बोया है, उसका साइड इफेक्ट अभी भी है. इसे हम दूर करने का काम कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में हम इस्तीफा से मानने वाले नहीं हैं. इस परीक्षा में लाखों-लाख छात्रों का भविष्य लगा रहता है, जबकि जेपीएससी में 200 से 300 विद्यार्थियों का भविष्य है. ऐसे में हम चुप बैठने वाले नहीं हैं. उन्होंने कहा कि बेवजह झारखंड के छात्रों के धरने को आंदोलन का रूप दिया जा रहा है. इसके लिए हम लोग गंभीर हैं और युवाओं से बात कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि हमने सुना था कि रामायण में हनुमान जी कलेजा चीरते हैं, मगर पहली बार हमारे राम ने युवाओं के लिए कलेजा चीरा है और छात्रों के साथ हैं.

छात्रों से बात कर निकाला जाएगा समाधान - मंत्री दीपिका पांडेय सिंह

वहीं मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि इस मामले में छात्रों की जो मांगें हैं, उन पर सरकार विचार करेगी. हम लोगों को देर रात इस संबंध में सरकार की ओर से जिम्मेदारी दी गई है. इसके बाद आज छात्रों के साथ बातचीत होगी. हमें उम्मीद है कि कोई न कोई समाधान का रास्ता निकल जाएगा.