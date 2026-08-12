ETV Bharat / bharat

हेमंत सरकार में शामिल कांग्रेस कोटे के मंत्रियों ने की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंसः परीक्षा में गड़बड़ी और CBI जांच को लेकर केंद्र और भाजपा से किया सवाल

झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज हेमंत सरकार में शामिल कांग्रेस कोटे के चार मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की.

JPSC PROTEST
कांग्रेस कोटे के मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 12, 2026 at 6:26 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: झारखंड में चल रहे छात्र आंदोलन के जरिए अब राजनीतिक संग्राम छिड़ गई है. छात्र के साथ-साथ अब विपक्ष भी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है. इस बीच झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज हेमंत सरकार में शामिल कांग्रेस कोटे के चारों मंत्रियों ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, वित्तमंत्री राधाकृष्ण किशोर और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने संवाददाता सम्मेलन कर केंद्र सरकार और भाजपा पर छात्रों के नाम पर गंदी राजनीति करने का आरोप लगाया.

ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने देश में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि शिक्षा माफियाओं को बचाने के लिए बीजेपी जानबूझ कर CBI जांच का दांव खेलना चाहती है. जबकि इतिहास गवाह है कि CBI ने जांच के नाम पर मामलों को लटकाने के सिवाय कुछ भी नहीं किया.

ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि 2015 से लेकर अब तक देश में 152 पेपर लीक की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जो देश की परीक्षा व्यवस्था की गंभीर स्थिति को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि अब तक कम से कम 17 परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों की जांच CBI को सौंपी गई, लेकिन 2015 के बाद CBI जांच में अब तक एक भी मामले में दोषसिद्ध नहीं हुआ. इसका मतलब CBI जांच का नतीजा शून्य है.

उन्होंने कहा कि CBI ने NEET UG 2024, UGC-NET 2024, SSC CGL 2017, JEE Main 2021, WB SSC 2016, HP Police Constable 2022, Army CEE 2017 और Karnataka PSI 2021 सहित कम से कम नौ अन्य परीक्षा गड़बड़ी के मामलों की जांच की. NEET-UG 2024 मामले में CBI 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करने की समय-सीमा से चूक गई, जिसके चलते मुख्य आरोपी को डिफॉल्ट जमानत मिलने का अवसर मिला.

वहीं, UGC-NET 2024 में कथित पेपर लीक की जांच के बाद CBI ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करते हुए कहा कि संबंधित सबूत एक छेड़छाड़ किया हुआ स्क्रीनशॉट था. उन्होंने यह भी कहा कि जुलाई 2026 में जिस फास्ट-ट्रैक कोर्ट को लेकर खूब प्रचार किया गया, उसके पहले ही दिन CBI का वकील अदालत में उपस्थित नहीं हुआ.

दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि 2015 से अब तक इन सभी मामलों में केवल एक दोषसिद्धि हुई है, जो हरियाणा न्यायिक सेवा 2017 का मामला है. इस मामले में फैसला अगस्त 2024 में दिल्ली की एक अदालत ने सुनाया था, जबकि इसकी जांच CBI ने नहीं, बल्कि चंडीगढ़ SIT ने की थी. झारखंड में गठबंधन सरकार द्वारा परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ कार्रवाई शुरू किए जाने के बाद छात्रों का आंदोलन सामने आया. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा इस आंदोलन को राजनीतिक हवा देने और CBI के नाम पर वास्तविक गड़बड़ियों को छिपाने का प्रयास कर रही है.

मंत्री ने बताया कि मामले में अब तक करीब 20 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं. राहुल गांधी को लेकर भाजपा की राजनीति पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि जो कल तक राहुल गांधी कौन कहते थे, उनके सपने में सुबह-शाम राहुल गांधी ही आ रहे हैं. उनके खिलाफ फैलाया जा रहा षड्यंत्र अब ताश के पत्तों की तरह भरभरा चुका है.

दीपिका पांडेय ने कहा कि जंतर-मंतर और रांची के छात्र आंदोलन के बीच बहुत बड़ा अंतर है. रांची में जंतर मंतर की तरह छात्रों पर बर्बर लाठीचार्ज नहीं किया गया, उन्हें सड़कों पर बेरहमी से नहीं पीटा गया और न ही छात्राओं के साथ किसी तरह का कोई अभद्र व्यवहार किया गया. छात्रों की भीड़ में शामिल उपद्रवियों को खदेड़ने का प्रयास स्थानीय पुलिस ने जरूर किया है. सरकार छात्रों के साथ संवाद के माध्यम से समाधान निकालने के पक्ष में है.

उन्होंने कहा कि वार्ता के दौरान भी सरकार आंदोलनरत छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर चिंतित है. सरकार का उद्देश्य छात्रों की समस्याओं का समाधान करना है, न कि उनके आंदोलन को राजनीतिक रंग देना.

वहीं, राहुल गांधी पर भाजपा द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को खारिज करते हुए वित्तमंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि छात्रों की समस्या और उनकी मांगों के एजेंडों पर सरकार गंभीर है. भाजपा के एजेंडे पर हम काम नहीं करेंगे. छात्र आंदोलन का लगाम भाजपा के हाथ में था, लेकिन उनके बयानबाजी कांग्रेस के खिलाफ थी. भाजपा की मंशा है कि आंदोलन जारी रहे और वह राजनीतिक रोटी सेकती रहे. उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज्य सरकार से मांग करती है कि छात्र आंदोलन में बाहर से आए हुए उपद्रवियों की पहचान करें और उन पर कार्रवाई करें.

स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने कहा कि भाजपा की नाकाम साजिश उजागर हो रही है. सरकार ने मेडिकल टीम और मेडिकल बोर्ड का गठन किया. भाजपा ने बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ से युवाओं को बुलाया और आंदोलन में शामिल कराया. वे आंदोलन को खराब करना चाहते थे. अगर भाजपा, छात्रों के हितैषी रहती तो विधानसभा में आकर अपनी बात रखती न कि मुख्यमंत्री आवास के बाहर घेराव करती.

ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा छात्रों ने अपना आंदोलन,सरकार की कार्रवाई के बाद शुरू किया. पहले सरकार ने ही पूरे मामले की सीआईडी जांच शुरू कराई, जेपीएससी अध्यक्ष से इस्तीफा लिया जबकि भाजपा परीक्षा एजेंसी को बचाने का प्रयास कर रही है. इसलिए सीबीआई जांच की मांग कर रही है.
झारखंड से ही पेपर लीक मामले में काला कानून बना जिसे अब केंद्र सरकार अडॉप्ट कर रही है यही सच्चाई है.
उन्होंने कहा कि उपद्रवियों के चलते किसी छात्र को चोट आई है तो कांग्रेस उनसे माफी मांगती है.

वहीं, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि भाजपा की मंशा आंदोलन को उग्र करने की थी. झारखंड में भाजपा छात्रों-युवाओं की हितैषी बनने की ढोंग रच रही है. लेकिन उन्हें पता नहीं कि झारखंड के सभी युवा और छात्र भाजपा की नीतियों को समझते हैं. शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि राहुल गांधी पर आरोप लगाकर भाजपा पूरे मामलों को डाइल्यूट करना चाहती है. झारखंड सरकार ने बल प्रयोग नहीं किया है. जिन भाजपा नेताओं में जंतर मंतर में छात्र आंदोलन को समर्थन देने की नैतिक साहस नहीं थी, वह झारखंड में छात्रों के आंदोलन को उग्र और डायवर्ट कर विधि व्यवस्था खराब करने में लगे थे.

ये भी पढ़ें: छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में झारखंड BJP के सांसदों ने संसद परिसर में किया प्रदर्शन, बोले- ये सब राहुल गांधी के इशारे पर हुआ

JPSC धरनास्थल पर देर रात पुलिस पहुंचने पर सियासत गरम, BJP का आरोप- छात्रों को हटाकर आंदोलन दबाने की कोशिश

CM हेमंत सोरेन का केंद्र सरकार पर हमला, बोले- इनकी नीतियों से छिन रहा है 'लोगों का रोजगार'

TAGGED:

झारखंड छात्र आंदोलन
JHARKHAND STUDENT PROTEST
झारखंड कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस
DEEPIKA PANDEY SINGH
JPSC PROTEST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.