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झारखण्ड के मंत्री सुदिव्य कुमार का निधन, हार्ट अटैक के बाद गई जान

झारखण्ड के मंत्री सुदिव्य कुमार का हार्ट अटैक से निधन. गिरिडिह में ली अंतिम सांस

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 6, 2026 at 5:57 AM IST

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गिरिडीह: सूबे के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, नगर एवं आवास, पर्यटन, कला एवं संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार का निधन हो गया. उन्होंने गिरिडीह शहर के बस पड़ाव के पास स्थित मर्सी अस्पताल में अंतिम सांस ली.

जानकारी के अनुसार, मंत्री पिछले कई दिनों से गिरिडीह से बाहर थे और दो दिन पहले ही लौटे थे. शनिवार और रविवार की मध्यरात्रि वे हरसिंगरायडीह स्थित अपने घर पर थे, जहां अचानक उनके सीने में दर्द हुआ.

दर्द की शिकायत पर उन्हें रात में ही मर्सी अस्पताल ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने जांच और इलाज शुरू किया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका.

मंत्री के निधन से घरवालों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। खबर सुनते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और आम जनता बड़ी संख्या में पहुंचे. दूसरी ओर जिलाधिकारी, एसपी, धनबाद एसएसपी सहित कई अधिकारियों का भी जमावड़ा लगने लगा.


Conclusion:अपडेट जारी.....

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