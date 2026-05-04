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मंत्री प्रवेश वर्मा ने बंगाल व असम में भाजपा की जीत पर जताई खुशी, जलेबी और झालमुड़ी बांटकर मनाया जश्न

खुद जलेबी छानते हुए नजर आए प्रवेश वर्मा, भाजपा की जीत पर झूमते दिखे कार्यकर्ता

खुद जलेबी छानते मंत्री प्रवेश वर्मा
खुद जलेबी छानते मंत्री प्रवेश वर्मा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 4, 2026 at 3:56 PM IST

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Updated : May 4, 2026 at 4:10 PM IST

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नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा की प्रचंड जीत व पांडिचेरी में गठबंधन की जीत की खुशी में दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने अपने आवास पर लोगों को झालमुड़ी और जलेबी बांटी.

विंडसर प्लेस स्थित आवास पर प्रवेश वर्मा ने जलेबी और झालमुड़ी वितरित करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल व असम में भाजपा की प्रचंड जीत हमारे सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है. इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को सबसे ज्यादा जाता है. सभी की मेहनत से यह परिणाम आया है. अब बंगाल में गुंडागर्दी बंद होगी और बंगाल विकास के नए रास्ते पर आगे बढ़ेगा. अब तक ममता दीदी केंद्र सरकार की योजनाओं को बंगाल में लागू नहीं होने देती थीं, वह सभी योजनाएं बंगाल में लागू होंगी और भाजपा सरकार वहां विकास करेगी.

भाजपा की जीत पर जलेबी बनाते हुए मंत्री प्रवेश वर्मा (ETV Bharat)

प्रवेश वर्मा ने कहा कि पिछले चुनाव में जब बीजेपी हार गई थी तो तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की थी. कई कार्यकर्ताओं को मार भी दिया था. महिलाओं के साथ रेप किया था. अब यह सब गुंडागर्दी पूरी तरह खत्म होगी.

प्रवेश वर्मा ने आगे कहा कि मैं इस मौके पर असम, पश्चिम बंगाल और पांडिचेरी की जनता को धन्यवाद देता हूं और भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं कि उनकी अथक मेहनत से भाजपा आज रिकॉर्ड तोड़ जीत की ओर आगे बढ़ी है.

कार्यकर्ताओं के बीच जलेबी बांटते मंत्री प्रवेश वर्मा
कार्यकर्ताओं के बीच जलेबी बांटते मंत्री प्रवेश वर्मा (ETV Bharat)

प्रवेश वर्मा ने कहा कि हमें उम्मीद है कि बीजेपी बंगाल में 200 का आंकड़ा भी पार करेगी. ममता दीदी का शासन अब पूरी तरह बंगाल में खत्म हो गया है. प्रवेश वर्मा ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के कुशासन से जनता आज मुक्त हो गई है. मैंने खुद बंगाल चुनाव में काम किया है. मैंने सारी चीजों को गुंडागर्दी को करीब से देखा है. टीएमसी के गुंडे कहीं भी बम फेंक देते थे. भाजपा कार्यकर्ताओं को मारते थे. वहां पर एक डर और भय का माहौल बना रखा था, जिसकी वजह से लोग वोट डालने भी नहीं निकलते थे. अब आज लोगों के बीच का डर पूरी तरह से खत्म हो गया है.

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Last Updated : May 4, 2026 at 4:10 PM IST

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