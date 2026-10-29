झारखंड के 19.97 लाख किसानों के लिए खुशखबरी, शुक्रवार को खातों में आएगी PM किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर रांची पहुंचे. 30 अक्टूबर को मंत्री रांची में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे. रिपोर्ट-राजेश कुमार सिंह
Published : October 29, 2026 at 8:40 PM IST
रांची: झारखंड के किसानों के लिए राहत भरी खबर है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त के तहत राज्य के करीब 19.97 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में राशि ट्रांसफर की जाएगी. इस योजना के तहत झारखंड के किसानों को लगभग 300 करोड़ रुपये ट्रांसफर किेए जाएंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को गुजरात के अहमदाबाद से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त जारी करेंगे.
इस कार्यक्रम में शामिल होने और झारखंड में आयोजित कृषि कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर गुरुवार को दिल्ली से रांची पहुंचे. बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर जनता दल यूनाइटेड के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया.
किसानों के खातों में पहुंचेगी सम्मान निधि की राशि
केंद्रीय राज्यमंत्री रामनाथ ठाकुर ने रांची एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त जारी होने जा रही है. इसके तहत झारखंड के किसानों को भी लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि इसी सिलसिले में वह रांची पहुंचे हैं. पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. यह राशि 2,000 रुपये की तीन किस्तों में सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती है. केंद्र सरकार की इस योजना का उद्देश्य किसानों को कृषि संबंधी जरूरतों के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है.
रबी की खेती की तैयारी के बीच मिलेगी आर्थिक मदद
झारखंड में रबी फसलों की बुवाई और खेतों की तैयारी का समय नजदीक है. ऐसे में किसानों के खातों में सम्मान निधि की राशि पहुंचने से उन्हें बीज, खाद और खेती से जुड़ी अन्य जरूरी चीजों पर खर्च करने में मदद मिल सकती है. खासतौर पर छोटे और सीमांत किसानों के लिए खेती की शुरुआती चरण में नकदी की उपलब्धता महत्वपूर्ण होती है. हालांकि, योजना की राशि का उपयोग किसान अपनी जरूरत के अनुसार कर सकते हैं.
30 अक्टूबर को कृषि कार्यक्रमों में शामिल होंगे मंत्री
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर का 30 अक्टूबर को रांची में कई कार्यक्रमों में शामिल होने का कार्यक्रम निर्धारित है. इन कार्यक्रमों के जरिए कृषि क्षेत्र की गतिविधियों की समीक्षा और किसानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. सुबह 10 बजे आईसीएआर-राष्ट्रीय माध्यमिक कृषि संस्थान, रांची में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे.
दोपहर 2 बजे इसी संस्थान में राज्य के कृषि विभाग और संबंधित संस्थानों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे. इस दौरान कृषि योजनाओं की प्रगति और उनसे जुड़े विषयों पर चर्चा होगी. शाम 4 बजे रामनाथ ठाकुर आईसीएआर-भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची में आयोजित खेत बचाओ अभियान में शामिल होंगे.
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