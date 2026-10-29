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झारखंड के 19.97 लाख किसानों के लिए खुशखबरी, शुक्रवार को खातों में आएगी PM किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची: झारखंड के किसानों के लिए राहत भरी खबर है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त के तहत राज्य के करीब 19.97 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में राशि ट्रांसफर की जाएगी. इस योजना के तहत झारखंड के किसानों को लगभग 300 करोड़ रुपये ट्रांसफर किेए जाएंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को गुजरात के अहमदाबाद से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त जारी करेंगे.

इस कार्यक्रम में शामिल होने और झारखंड में आयोजित कृषि कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर गुरुवार को दिल्ली से रांची पहुंचे. बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर जनता दल यूनाइटेड के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया.