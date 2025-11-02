ETV Bharat / bharat

आंध्र प्रदेश मंदिर हादसा: मंत्री नारा लोकेश ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, पीड़ितों को पूरी मदद का दिया आश्वासन

आंध्रप्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में एकादशी के दिन घटना हुई जिसमें महिलाओं, बच्चों समेत कई लोगों की जान चली गई.

ANDHRA TEMPLE STAMPEDE INCIDENT
आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश अस्पताल में घायलों का हाल चाल जानते हुए ((Image Source: Telugu Desam Party X Account))
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 2, 2025 at 7:19 AM IST

3 Min Read
अमरावती: आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के काशीबुग्गा वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में हुई भगदड़ की घटना से सभी दुखी हैं. इस पूरे मामले की जांच की जा रही है. वहीं, राज्य के मंत्री नारा लोकेश ने घटनास्थल का दौरा किया और घटना की विस्तृत जानकारी ली. इस दौरान उन्होंने पीड़ितों को बेहतर इलाज का आश्वासन दिया.

राज्य के मंत्री नारा लोकेश ने श्रीकाकुलम जिले के काशीबुग्गा वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में हुई भगदड़ स्थल का निरीक्षण किया. इस दौरान गृह मंत्री अनीता और केंद्रीय मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू भी उनके साथ थे. लोकेश ने जिला कलेक्टर और एसपी से घटना की विस्तृत जानकारी ली.

बाद में मंत्री नारा लोकेश और केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने पलासा सरकारी अस्पताल का दौरा किया, जहाँ घायल श्रद्धालुओं का इलाज चल रहा है. उन्होंने पीड़ितों को सांत्वना दी और आश्वासन दिया कि सरकार उनकी पूरी मदद करेगी.

मंत्री लोकेश ने कहा, 'एक 94 वर्षीय व्यक्ति ने अपने खर्चे पर इस वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था ताकि इसे आम जनता के लिए सुलभ बनाया जा सके. हालाँकि किसी ने यह अनुमान नहीं लगाया था कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु एक साथ दर्शन के लिए आएँगे.'

उन्होंने आगे बताया, 'वहाँ सिर्फ एक ही रास्ता था. इसकी वजह से धक्का-मुक्की और भीड़भाड़ हो गई. हालाँकि बैरिकेड्स लगाए गए थे लेकिन भारी भीड़ के कारण वे नाकाफी थे. जैसे ही हमें घटना की जानकारी मिली, मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों को तुरंत सूचित किया गया. घायलों को तुरंत अस्पतालों में पहुँचाया गया.'

लोकेश ने घोषणा करते हुए कहा, 'मृतकों के प्रत्येक परिवार को 15 लाख रुपये और घायलों को 3-3 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार सभी जरूरी कदम उठाएगी. मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू लगातार स्थिति पर नजर रख रहे हैं.'

उन्होंने आगे कहा, 'यह मंदिर लोगों को ईश्वर के करीब लाने के नेक इरादे से बनाया गया था. हम इस घटना के बारे में मंदिर प्रबंधन और कर्मचारियों से पूछताछ करेंगे. पलासा अस्पताल में इलाज करा रहे सभी 16 घायल खतरे से बाहर हैं. गंभीर रूप से घायल लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल रही है. हमने अंतिम संस्कार के खर्च के लिए प्रत्येक परिवार को 10,000 रुपये पहले ही दे दिए हैं. किसी ने भी इतनी बड़ी भीड़ के एक साथ इकट्ठा होने की उम्मीद नहीं की थी.'

लोकेश ने कहा, 'कासीबुग्गा वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में हुई घटना बेहद दुखद है. गंभीर रूप से घायल तीन लोगों को श्रीकाकुलम अस्पताल ले जाया गया है. 94 वर्षीय बुजुर्ग ने इस मंदिर का निर्माण जनता के लिए किया था. भगदड़ सुबह करीब 11:30 बजे हुई. हमने घटना के तुरंत बाद बचाव और राहत अभियान शुरू कर दिया.

हम मृतकों के परिवारों को 15-15 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायलों को 3-3 लाख रुपये की सहायता राशि देंगे. सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगी कि ऐसी त्रासदी फिर कभी न हो.' लोकेश ने आश्वासन दिया, 'सरकार घायलों को पूरी तरह ठीक होने तक सहायता प्रदान करेगी. मंदिर में आने वाले ज्यादातर भक्त पहली बार आए थे.'

TAGGED:

MINISTER LOKESH INSPECTS STAMPEDE
VENKATESWARA SWAMY TEMPLE
वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर भगदड़ घटना
आंध्र प्रदेश भगदड़ घटना
ANDHRA TEMPLE STAMPEDE INCIDENT

