आंध्र प्रदेश मंदिर हादसा: मंत्री नारा लोकेश ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, पीड़ितों को पूरी मदद का दिया आश्वासन

आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश अस्पताल में घायलों का हाल चाल जानते हुए ( (Image Source: Telugu Desam Party X Account) )

अमरावती: आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के काशीबुग्गा वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में हुई भगदड़ की घटना से सभी दुखी हैं. इस पूरे मामले की जांच की जा रही है. वहीं, राज्य के मंत्री नारा लोकेश ने घटनास्थल का दौरा किया और घटना की विस्तृत जानकारी ली. इस दौरान उन्होंने पीड़ितों को बेहतर इलाज का आश्वासन दिया. राज्य के मंत्री नारा लोकेश ने श्रीकाकुलम जिले के काशीबुग्गा वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में हुई भगदड़ स्थल का निरीक्षण किया. इस दौरान गृह मंत्री अनीता और केंद्रीय मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू भी उनके साथ थे. लोकेश ने जिला कलेक्टर और एसपी से घटना की विस्तृत जानकारी ली. बाद में मंत्री नारा लोकेश और केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने पलासा सरकारी अस्पताल का दौरा किया, जहाँ घायल श्रद्धालुओं का इलाज चल रहा है. उन्होंने पीड़ितों को सांत्वना दी और आश्वासन दिया कि सरकार उनकी पूरी मदद करेगी. मंत्री लोकेश ने कहा, 'एक 94 वर्षीय व्यक्ति ने अपने खर्चे पर इस वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था ताकि इसे आम जनता के लिए सुलभ बनाया जा सके. हालाँकि किसी ने यह अनुमान नहीं लगाया था कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु एक साथ दर्शन के लिए आएँगे.' उन्होंने आगे बताया, 'वहाँ सिर्फ एक ही रास्ता था. इसकी वजह से धक्का-मुक्की और भीड़भाड़ हो गई. हालाँकि बैरिकेड्स लगाए गए थे लेकिन भारी भीड़ के कारण वे नाकाफी थे. जैसे ही हमें घटना की जानकारी मिली, मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों को तुरंत सूचित किया गया. घायलों को तुरंत अस्पतालों में पहुँचाया गया.'