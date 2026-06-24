पंजाब चुनाव से पहले CM मान के कथित वीडियो पर BJP ने लगाए गंभीर आरोप, गिरफ्तारी की मांग की
सीएम भगवंत मान पर बीजेपी लगातार हमलावर है. मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पंजाब पुलिस से भगवंत मान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.
By ANI
Published : June 24, 2026 at 8:35 PM IST
नई दिल्ली : बुधवार को दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की गिरफ्तारी की मांग की. उन्होंने एक कथित वीडियो पर कड़ी आपत्ति जताई जिसमें सिख गुरुओं की तस्वीरों का अपमान होता दिख रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे पर क्यों चुप रहे. उन्होंने फोरेंसिक रिपोर्ट सौंपने वालों के खिलाफ गिरफ्तारी और केस दर्ज किए जाने का भी आरोप लगाया और इसे सिखों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले मामले को दबाने की कोशिश बताया.
प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने उठाए सवाल : सिरसा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इस मामले में भगवंत मान चुप रहे, अरविंद केजरीवाल भी चुप रहे, और आज उन लोगों के खिलाफ गिरफ्तारियां और केस दर्ज किए गए जिन्होंने यह फोरेंसिक रिपोर्ट दी थी. जिस तरह से इतना बड़ा पाप किया गया है और पैसे और पुलिस की मदद से इसे दबाने की कोशिश की गई है, इससे सिख संस्थाओं, सिखों की गरिमा और सिखों की भावनाओं को चुनौती दी गई है. इसके आगे मंत्री सिरसा ने पंजाब के CM भगवंत मान के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की ? इस मामले में भगवंत मान को कब गिरफ्तार किया जाएगा?"
#WATCH दिल्ली | पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा सिख गुरु की तस्वीरों का अपमान करने वाले कथित वीडियो पर, दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, " ...भगवंत मान चुप रहे, अरविंद केजरीवाल भी चुप रहे, और आज इस फोरेंसिक रिपोर्ट को देने वालों के खिलाफ गिरफ्तारी और केस दर्ज किया गया...जिस… pic.twitter.com/Unb6eVyya9— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 24, 2026
वायरल वीडियो मामले मेंफॉरेंसिक रिपोर्ट में हेरफेर के आरोप : बता दें इस बीच, गुरुग्राम पुलिस ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े कथित वायरल वीडियो मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट में हेरफेर करने के आरोप में दो लोगों को पकड़ा है. गुरुग्राम के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ़ पुलिस (ACP) क्राइम, नवीन शर्मा ने यह जानकारी दी. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, आरोपियों को वीडियो में हेरफेर करने के लिए पंजाब के अधिकारियों से 10 लाख रुपये मिले थे.
ACP नवीन शर्मा ने मंगलवार को पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि
"गुरुग्राम पुलिस को एक शिकायत मिली थी. जिसके बाद दो लोगों को हिरासत में लिया गया है; उनसे पूछताछ चल रही है. एक संदिग्ध की पहचान अंकित के तौर पर हुई है, जो NIA के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाला साइबर-एक्सपर्ट है; दूसरे व्यक्ति का नाम अरुण है. यह शिकायत एक वायरल वीडियो से जुड़ी है जिसे उन्होंने धोखाधड़ी से बनाया और फैलाया था.वे किसी सरकारी मान्यता प्राप्त लैब से काम नहीं कर रहे थे उन्होंने हमारे पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री का एक वीडियो बनाया और उसमें हेरफेर की. हमने उन्हें इस हरकत के लिए हिरासत में लिया है और जांच चल रही है. इस काम के लिए 10 लाख रुपये दिए गए थे और संकेत दिया कि पड़ोसी राज्य के कुछ अधिकारी भी इसमें शामिल थे. चल रही जांच से जो भी और जानकारी सामने आएगी, उस पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ चर्चा और पुष्टि की जाएगी. "इस मामले की जांच जारी है".....ACP नवीन शर्मा
वहीं सिख गुरुओं का अपमान करने वाले वायरल वीडियो के मामले में अकाल तख्त द्वारा तलब किए जाने पर भगवंत मान ने इसे अपने खिलाफ एक "सोची-समझी साजिश" बताया और कहा कि विवादित वीडियो में दिख रहा व्यक्ति वो नहीं हैं. पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि वीडियो में मौजूद व्यक्ति एक अभिनेता है जो उनकी तरह दिखता है. उन्होंने आगे कहा कि पुलिस महानिदेशक (DGP) को आरोपी की पहचान करने और उसे गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया है.
19 जून को जारी एक वीडियो संदेश में मान ने कहा,
"वायरल वीडियो में मैं नहीं हूं, बल्कि एक अभिनेता है जो मेरी तरह दिखता है. फोरेंसिक जांच के दौरान 1,191 फ्रेम की जांच की गई; एक भी फ्रेम मुझसे मेल नहीं खाता. मुझे बदनाम करने के लिए एक सोची-समझी साजिश रची गई थी. DGP को साजिशकर्ताओं की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. दोषियों को पकड़ा जाएगा और दुनिया के किसी भी कोने से वापस लाया जाएगा."....सीएम भगवंत मान
वहीं कार्यवाहक जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज के नेतृत्व वाले अकाल तख्त ने सिख समुदाय को वीडियो से जुड़े विवाद के कारण सीएम भगवंत मान से संबंध तोड़ने का निर्देश दिया है.
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