ETV Bharat / bharat

पंजाब चुनाव से पहले CM मान के कथित वीडियो पर BJP ने लगाए गंभीर आरोप, गिरफ्तारी की मांग की

नई दिल्ली : बुधवार को दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की गिरफ्तारी की मांग की. उन्होंने एक कथित वीडियो पर कड़ी आपत्ति जताई जिसमें सिख गुरुओं की तस्वीरों का अपमान होता दिख रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे पर क्यों चुप रहे. उन्होंने फोरेंसिक रिपोर्ट सौंपने वालों के खिलाफ गिरफ्तारी और केस दर्ज किए जाने का भी आरोप लगाया और इसे सिखों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले मामले को दबाने की कोशिश बताया.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने उठाए सवाल : सिरसा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इस मामले में भगवंत मान चुप रहे, अरविंद केजरीवाल भी चुप रहे, और आज उन लोगों के खिलाफ गिरफ्तारियां और केस दर्ज किए गए जिन्होंने यह फोरेंसिक रिपोर्ट दी थी. जिस तरह से इतना बड़ा पाप किया गया है और पैसे और पुलिस की मदद से इसे दबाने की कोशिश की गई है, इससे सिख संस्थाओं, सिखों की गरिमा और सिखों की भावनाओं को चुनौती दी गई है. इसके आगे मंत्री सिरसा ने पंजाब के CM भगवंत मान के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की ? इस मामले में भगवंत मान को कब गिरफ्तार किया जाएगा?"

वायरल वीडियो मामले मेंफॉरेंसिक रिपोर्ट में हेरफेर के आरोप : बता दें इस बीच, गुरुग्राम पुलिस ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े कथित वायरल वीडियो मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट में हेरफेर करने के आरोप में दो लोगों को पकड़ा है. गुरुग्राम के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ़ पुलिस (ACP) क्राइम, नवीन शर्मा ने यह जानकारी दी. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, आरोपियों को वीडियो में हेरफेर करने के लिए पंजाब के अधिकारियों से 10 लाख रुपये मिले थे.