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प्रदूषण बढ़ा तब पराली पर तकरार: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री का AAP सरकार पर करारा हमला, कहा 'पंजाब पुलिस खुद जलवा रही पराली'

मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पराली को लेकर किया दावा ( Manjinder singh sirsa X Handle )

नई दिल्ली: दिल्ली में ठंड की दस्तक के साथ ही हवा में प्रदूषण का जहर घुलने लगा है. दिल्ली-एनसीआर में गिरती हवा की गुणवत्ता और धुंध की चादर के बीच पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कर आम आदमी पार्टी पर करारा हमला बोला है. उन्होंने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर पराली जलाने को बढ़ावा देने का गंभीर आरोप लगाते हुए कुछ ऐसे दृश्य उजागर करने का दावा किया, जिनमें पंजाब पुलिस के जवान जलती पराली के पास खड़े दिख रहे हैं.

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