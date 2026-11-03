प्रदूषण बढ़ा तब पराली पर तकरार: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री का AAP सरकार पर करारा हमला, कहा 'पंजाब पुलिस खुद जलवा रही पराली'

प्रदूषण बढ़ा तब पराली पर तकरार: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री का AAP सरकार पर करारा हमला, कहा 'पंजाब पुलिस खुद जलवा रही पराली'
उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस और राज्य सरकार के अधिकारी, खुद किसानों को पराली जलाने में सहूलियत दे रहे हैं. पढ़ें पूरी खबर..
Published : November 3, 2026 at 2:57 PM IST|
Updated : November 3, 2026 at 3:06 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में ठंड की दस्तक के साथ ही हवा में प्रदूषण का जहर घुलने लगा है. दिल्ली-एनसीआर में गिरती हवा की गुणवत्ता और धुंध की चादर के बीच पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कर आम आदमी पार्टी पर करारा हमला बोला है. उन्होंने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर पराली जलाने को बढ़ावा देने का गंभीर आरोप लगाते हुए कुछ ऐसे दृश्य उजागर करने का दावा किया, जिनमें पंजाब पुलिस के जवान जलती पराली के पास खड़े दिख रहे हैं.
10 साल में सबसे स्वच्छ रहे हवा के दिन
पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा, इस साल दिल्ली में पिछले एक दशक के दौरान सबसे साफ हवा वाले दिन दर्ज किए गए हैं. वर्ष 2026 में अब तक 220 दिन ऐसे रहे हैं जब हवा साफ रही. इतना ही नहीं, इस बार का अक्टूबर महीना, हवा के मामले में पिछले 10 सालों में सबसे स्वच्छ रहा है. उन्होंने आगे बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस साल वायु गुणवत्ता सूचकांक में और भी गिरावट दर्ज की गई है. दिल्ली के लोगों और सरकार के प्रयासों से पिछले 8 महीनों में वायु प्रदूषण के स्तर में काफी सुधार आया है.
These visuals show Punjab Police personnel beside burning stubble, enabling the farm-fires. That’s the story in AAP-led Punjab Government ; a nexus operating for everything. Un-named stubble-burning FIRs are evidence enough for this. Kejriwal Ji, put public health before politics. Show some moral responsibility and stop making Delhi choke.— Manjinder Singh Sirsa (@mssirsa) November 3, 2026
पंजाब में 1000 से ज्यादा पराली जलाने की घटनाएं
स्थिति पर चिंता जताते हुए मंत्री सिरसा ने कहा कि पंजाब में अब तक 1,000 से अधिक पराली जलाने के मामले सामने आ चुके हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब पुलिस और राज्य सरकार के अधिकारी खुद किसानों को पराली जलाने में सहूलियत दे रहे हैं. आम आदमी पार्टी का दोहरा चरित्र सामने आ चुका है. एक तरफ वे किसानों से पराली जलवा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन पर अज्ञात एफआईआर दर्ज करा रहे हैं. अज्ञात एफआईआर दर्ज करना ही इस पूरी सांठगांठ का सबसे बड़ा सबूत है.
केजरीवाल और सिसोदिया दिल्ली को बर्बाद करना बंद करें
आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर निशाना साधते हुए मनजिंदर सिंह सिरसा ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से अपील की. उन्होंने कहा, 'मैं अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि दिल्ली को फिर से बर्बाद न करें. जिस दिल्ली को आपने 10 सालों में बदहाल किया था, वह अब धीरे-धीरे पटरी पर आ रही है.'
यह भी पढ़ें- दिल्ली में गुलाबी ठंड की दस्तक, एसी-कूलर और पंखे बंद, प्रदूषण का स्तर बढ़ा
उन्होंने कहा, दिल्ली सरकार के ग्रीन इनिशिएटिव को लेकर बताया कि दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए अब तक 13,000 से अधिक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं और लोग बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक वाहन खरीद रहे हैं. दिल्ली की जनता रोज प्रदूषण से लड़ रही है. लेकिन पंजाब के खेतों में आग लगाकर दिल्ली के लोगों का दम घोंटने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा, 'केजरीवाल जी, राजनीति को दरकिनार कर कुछ नैतिक जिम्मेदारी दिखाइए और जनता के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दीजिए.'
यह भी पढ़ें- दिवाली से पहले दिल्ली-NCR की हवा हुई जानलेवा! 10 इलाकों में AQI 400 पार; GRAP-2 भी बेअसर