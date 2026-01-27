ETV Bharat / bharat

यूजीसी विवाद पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का आया जवाब

नई दिल्ली : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए नियमों पर उठते सवाल को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहली बार जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि किसी भी जाति के छात्रों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा.

उन्होंने कहा, "मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी को भी उत्पीड़न का शिकार नहीं बनाया जाएगा और किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा. किसी को भी भेदभाव के नाम पर किसी भी चीज का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं होगा. चाहे वह यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार, यह उनकी जिम्मेदारी होगी. मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि भारत में जो भी व्यवस्था या प्रणाली बनाई जाएगी, वह संविधान के दायरे में ही होगी. जहां तक ​​इस मुद्दे का सवाल है, यह सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी के भी साथ कोई अन्याय, उत्पीड़न या भेदभाव नहीं किया जाएगा."

क्या है विवाद की वजह

पूरा विवाद नए एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल्स को लेकर है. इसके खिलाफ देश के अलग-अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. दरअसल, यूजीसी ने 13 जनवरी को प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 लागू किया. इसका उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्लूएस, महिलाओं, दिव्यांगों, शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करना है.

इसे सनिश्चित करने के लिए हरेक शिक्षण संस्थान में समानता कमेटी के गठन का प्रावधान किया गया है. इस कमेटी में नौ सदस्य होंगे. इनमें से पांच सीटें आरक्षित होंगी. इस समिति में जनरल कैटेगरी के प्रतिनिधित्व की अनिवार्यता का उल्लेख नहीं है. सामान्य वर्ग के छात्रों का पक्ष है कि उनके खिलाफ झूठी और दुर्भावनापूर्ण शिकायतें की जा सकती हैं.

विवाद की दूसरी वजह है, जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा. इसमें एससी, एसटी और ओबीसी को शामिल किया गया है. जनरल कास्ट का जिक्र नहीं है. यानि जनरल कास्ट के छात्रों के साथ भेदभाव होता है, तो उनकी सुनवाई कौन करेगा. इसके अनुसार शिकायत सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी छात्र ही कर सकते हैं. झूठी शिकायतों को रोकने के लिए ठोस प्रावधान नहीं किए गए हैं.