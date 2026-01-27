ETV Bharat / bharat

यूजीसी विवाद पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का आया जवाब

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यूजीसी विवाद पर बोले, नहीं होगा भेदभाव. कोर्ट में पहुंचा मामला.

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (फाइल फोटो) (PTI)
ETV Bharat Hindi Team

January 27, 2026

Updated : January 27, 2026 at 7:12 PM IST

नई दिल्ली : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए नियमों पर उठते सवाल को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहली बार जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि किसी भी जाति के छात्रों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा.

उन्होंने कहा, "मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी को भी उत्पीड़न का शिकार नहीं बनाया जाएगा और किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा. किसी को भी भेदभाव के नाम पर किसी भी चीज का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं होगा. चाहे वह यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार, यह उनकी जिम्मेदारी होगी. मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि भारत में जो भी व्यवस्था या प्रणाली बनाई जाएगी, वह संविधान के दायरे में ही होगी. जहां तक ​​इस मुद्दे का सवाल है, यह सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी के भी साथ कोई अन्याय, उत्पीड़न या भेदभाव नहीं किया जाएगा."

क्या है विवाद की वजह

पूरा विवाद नए एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल्स को लेकर है. इसके खिलाफ देश के अलग-अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. दरअसल, यूजीसी ने 13 जनवरी को प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 लागू किया. इसका उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्लूएस, महिलाओं, दिव्यांगों, शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करना है.

इसे सनिश्चित करने के लिए हरेक शिक्षण संस्थान में समानता कमेटी के गठन का प्रावधान किया गया है. इस कमेटी में नौ सदस्य होंगे. इनमें से पांच सीटें आरक्षित होंगी. इस समिति में जनरल कैटेगरी के प्रतिनिधित्व की अनिवार्यता का उल्लेख नहीं है. सामान्य वर्ग के छात्रों का पक्ष है कि उनके खिलाफ झूठी और दुर्भावनापूर्ण शिकायतें की जा सकती हैं.

विवाद की दूसरी वजह है, जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा. इसमें एससी, एसटी और ओबीसी को शामिल किया गया है. जनरल कास्ट का जिक्र नहीं है. यानि जनरल कास्ट के छात्रों के साथ भेदभाव होता है, तो उनकी सुनवाई कौन करेगा. इसके अनुसार शिकायत सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी छात्र ही कर सकते हैं. झूठी शिकायतों को रोकने के लिए ठोस प्रावधान नहीं किए गए हैं.

यूजीसी विवाद (ETV Bharat)
यूजीसी विवाद (ETV Bharat)

सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी के नए नियमों को दी गई चुनौती

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के जारी नियमों को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है. आरोप लगाया गया है कि इसमें जाति आधारित भेदभाव की गैर-समावेशी परिभाषा अपनाई गई है और संस्थागत सुरक्षा से कुछ श्रेणियों को बाहर कर दिया गया है.

याचिका में यूजीसी द्वारा अधिसूचित "उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने संबंधी विनियम, 2026" के नियम 3 (सी) को गैर-समावेशी बताया गया है. इसके अनुसार जो छात्र एवं शिक्षक आरक्षित श्रेणियों के नहीं हैं, उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं करता है.

विनीत जिंदल द्वारा दाखिल याचिका में इन विनियमों की इन आधार पर आलोचना की गई है कि जाति आधारित भेदभाव को सख्ती से अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के सदस्यों के खिलाफ भेदभाव के रूप में परिभाषित किया गया है.

इसमें कहा गया कि "जाति-आधारित भेदभाव" का दायरा सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणियों तक सीमित करके, यूजीसी ने "सामान्य" या गैर-आरक्षित श्रेणी के लोगों को संस्थागत सुरक्षा और उनकी शिकायत निवारण से असल में इनकार किया है, जिन्हें अपनी जाति की पहचान के आधार पर उत्पीड़न या भेदभाव का भी सामना करना पड़ सकता है.

इसमें कहा गया है कि यह नियम अनुच्छेद 14 (बराबरी का अधिकार) और 15(1) (धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर राज्य द्वारा भेदभाव पर रोक) के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है.

आरोप लगाया गया है कि यह विनियम संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें सम्मान के साथ जीने का अधिकार शामिल है) का उल्लंघन करता है. इसमें शीर्ष अदालत से अनुरोध किया गया है कि अधिकारियों को नियम 3(सी) को उसके मौजूदा स्वरूप में लागू करने से रोका जाए और जाति-आधारित भेदभाव को जाति-तटस्थ और संविधान अनुरूप तरीके से फिर से परिभाषित किया जाए.

