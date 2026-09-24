जमशेदपुर में ट्रक और कार की भीषण टक्कर, मंत्री दीपिका पांडेय की बेटी समेत 4 लोगों की मौत
जमशेदपुर में सड़क हादसे में मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की बेटी का निधन हो गया. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : September 24, 2026 at 9:00 AM IST|
Updated : September 24, 2026 at 9:12 AM IST
रांची: जमशेदपुर में हुए सड़क हादसे में झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की बेटी का निधन हो गया. हादसा जमशेदपुर के मरीन ड्राइव पर हुआ, जहां एक खड़े ट्रक और कार की टक्कर हो गई. इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई. इसमें मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की बेटी तृषा सिंह की भी मौत हो गई.
जानकारी के मुताबिक, घटना आधी रात के बाद की है. कार ने सड़क किनारे खड़ी एक ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए.
डीएसपी मनोज ठाकुर ने बताया कि देर रात 2 से ढाई बजे के बीच एक कार सड़क पर खड़ी ट्रक में टक्कर मार दी. जिसमें चार लोगों की मौत हो गई. आगे मामले की जांच की जा रही है.
सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और सभी को एमजीएम अस्पताल पहुंचाया. जहां डॉक्टरों ने कार में सवार चारों लोगों को मृत घोषित कर दिया.
मंत्री इरफान अंसारी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी. घटना एनएच हाईवे पर हुई.
मंत्री इरफान अंसारी ने लिखा, "इस असहनीय दुःख की घड़ी में मैं दीपिका जी और पूरे परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं. एक मां के लिए संतान को खोने का दर्द शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता. ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिवार को इस अपार दुःख को सहने की शक्ति प्रदान करें."
बेहद दुखद एवं हृदयविदारक खबर…— Dr. Irfan Ansari (@IrfanAnsariMLA) September 24, 2026
अभी-अभी अत्यंत दुखद सूचना मिली कि आज सुबह जमशेदपुर में एनएच हाईवे पर हुए सड़क हादसे में हमारी छोटी बहन एवं ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे जी की बेटी का निधन हो गया।
इस असहनीय दुःख की घड़ी में मैं दीपिका जी और पूरे परिवार के प्रति अपनी गहरी…
वहीं इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी दुख जताया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि दीपिका पांडेय सिंह की बेटी एवं अन्य लोगों के निधन की बेहद दुखद और हृदयविदारक खबर से मन अत्यंत व्यथित है.
जमशेदपुर में एनएच हाईवे पर हुए सड़क हादसे में राज्य सरकार में साथी मंत्री एवं बहन श्रीमती दीपिका पांडेय सिंह जी की बेटी एवं अन्य लोगों के निधन की बेहद दुखद और हृदयविदारक खबर से मन अत्यंत व्यथित है।— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) September 24, 2026
अपनी संतान को खोने का दुःख किसी भी माता-पिता और परिवार के लिए शब्दों से परे और…
उन्होंने कहा कि अपनी संतान को खोने का दुःख किसी भी माता-पिता और परिवार के लिए शब्दों से परे और असहनीय होता है. इस अत्यंत कठिन घड़ी में मेरी गहरी संवेदनाएं बहन दीपिका एवं शोकाकुल परिवारों के साथ हैं. इस अपूरणीय क्षति के लिए शब्द नहीं हैं. मरांग बुरु दिवंगत लोगों की आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिजनों को इस अपार दुःख को सहने की शक्ति प्रदान करें.
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