अरावली में फिर शुरू हो सकेगा खनन! सुप्रीम कोर्ट ने दिए संकेत, लेकिन माननी होंगी कुछ शर्तें
सुप्रीम कोर्ट ने अरावली क्षेत्र में खनन गतिविधियों पर पहले से लगी अंतरिम रोक को आगे बढ़ा दिया है.
By Sumit Saxena
Published : February 26, 2026 at 6:41 PM IST
नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को किसी भी खनन गतिविधि की अनुमति देने से पहले अरावली पर्वतमाला को वैज्ञानिक रूप से परिभाषित करने की आवश्यकता पर जोर दिया. अदालत ने यह भी स्वीकार किया कि सख्त शर्तों के तहत भविष्य में वैध खनन की अनुमति दी जा सकती है. यह मामला CJI के नेतृत्व वाली पीठ के समक्ष आया, जिसमें न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली शामिल थे.
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने टिप्पणी की कि दुर्भाग्य से, कोई नहीं जानता कि अरावली वास्तव में क्या है? उन्होंने कहा कि खनन फिर से शुरू करने से पहले इस पर स्पष्टता जरूरी है. उन्होंने आगे कहा- "विषय विशेषज्ञों को हमें बताने दें कि क्या खनन की अनुमति दी जा सकती है या नहीं. यदि वे कहते हैं कि इसकी अनुमति दी जा सकती है, तो किन शर्तों के तहत. हम उन शर्तों की निगरानी करेंगे."
सुनवाई की शुरुआत में वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि उनके पास एक आवेदन है जिसमें उनके मुवक्किल के पास खनन पट्टा और सभी अनुमतियां हैं. लेकिन, शीर्ष अदालत के आदेश के कारण उनके मुवक्किल ने काम रोक दिया है. रोहतगी ने कहा कि उनके मुवक्किल ने दस साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद यह माइनिंग लीज हासिल की है.
सीजेआई ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, "सही रोका गया." इस पर रोहतगी ने कहा, "पहले उन्होंने कहा कि मैं अरावली क्षेत्र में नहीं हूं, फिर उन्होंने कहा कि शायद आप हो सकते हैं. अब मैं यह मानकर चल रहा हूं कि शायद मैं अरावली क्षेत्र में ही हूं."
सीजेआई ने कहा कि दुर्भाग्य से कोई नहीं जानता कि अरावली वास्तव में क्या है. उन्होंने आगे यह भी कहा कि अंततः कानूनी रूप से खनन की अनुमति दी जाएगी, क्योंकि "लोगों को निर्माण सामग्री की भी आवश्यकता है, आप सब कुछ नहीं रोक सकते." सीजेआई ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, "हम हर बाधा पार करेंगे और सही मंजिल तक पहुंचेंगे."
पीठ ने कहा कि वन और पर्यावरण मंत्रालय की राय निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए सहायक होगी. अरावली को परिभाषित करना, इसके क्षेत्र और वन आवरण की पहचान करना, और अरावली के उस हिस्से का पता लगाना जहां सदियों से शहर, कस्बे और गांव विकसित हो चुके हैं.
CJI ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि यदि मूल इतिहास के अनुसार चलें, तो सुप्रीम कोर्ट की इमारत भी अरावली क्षेत्र में ही होगी. उन्होंने आगे कहा, "पूरा जयपुर, जोधपुर, कोटा- ये सभी अरावली में होंगे, लेकिन आज इन्हें अरावली कहना गलत होगा." एक वकील ने इस पर जोड़ा कि अरावली पर्वतमाला राष्ट्रपति भवन से शुरू होती है.
पीठ ने मंत्रालय से उनके प्रोफाइल के साथ विषय विशेषज्ञों के एक पैनल का सुझाव देने को कहा. साथ ही, वरिष्ठ वकील से भी कुछ प्रतिष्ठित विशेषज्ञों के प्रोफाइल देने को कहा, ताकि एक समिति का गठन किया जा सके, जैसा कि अदालत ने 29 दिसंबर, 2025 को अपने अवलोकन में कहा था. पीठ ने अरावली क्षेत्र में खनन गतिविधियों पर पहले से लगी अंतरिम रोक (interim stay) को भी आगे बढ़ा दिया है.
शीर्ष अदालत ने समिति के गठन और उन मुद्दों को तैयार करने के लिए मामले को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया, जिन पर निर्णय लिया जाना है. इस मामले में 'एमीकस क्यूरी' (अदालत के सहायक) के रूप में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता के. परमेश्वर ने भी आज अपनी रिपोर्ट सौंपी.
मामले की पृष्ठभूमि
अरावली पहाड़ियों की परिभाषा को लेकर मचे विवाद के बीच, शीर्ष अदालत ने 'अरावली पहाड़ियों और पर्वतमालाओं की परिभाषा एवं सहायक मुद्दे' शीर्षक के तहत इस मामले पर स्वत: संज्ञान (suo motu) लिया था.
अरावली की नई परिभाषा पर मचे हंगामे के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने 29 दिसंबर, 2025 को अपने उन 20 नवंबर के निर्देशों पर रोक लगा दी थी, जिनमें इन पहाड़ियों और पर्वतमालाओं की एक समान परिभाषा को स्वीकार किया गया था. अदालत ने कहा कि कुछ "महत्वपूर्ण अस्पष्टताओं" को दूर करने की आवश्यकता है, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या 100 मीटर की ऊंचाई और पहाड़ियों के बीच 500 मीटर की दूरी का पैमाना अरावली के एक बड़े हिस्से को पर्यावरण संरक्षण के दायरे से बाहर तो नहीं कर देगा.
