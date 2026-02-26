ETV Bharat / bharat

अरावली में फिर शुरू हो सकेगा खनन! सुप्रीम कोर्ट ने दिए संकेत, लेकिन माननी होंगी कुछ शर्तें

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को किसी भी खनन गतिविधि की अनुमति देने से पहले अरावली पर्वतमाला को वैज्ञानिक रूप से परिभाषित करने की आवश्यकता पर जोर दिया. अदालत ने यह भी स्वीकार किया कि सख्त शर्तों के तहत भविष्य में वैध खनन की अनुमति दी जा सकती है. यह मामला CJI के नेतृत्व वाली पीठ के समक्ष आया, जिसमें न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली शामिल थे.

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने टिप्पणी की कि दुर्भाग्य से, कोई नहीं जानता कि अरावली वास्तव में क्या है? उन्होंने कहा कि खनन फिर से शुरू करने से पहले इस पर स्पष्टता जरूरी है. उन्होंने आगे कहा- "विषय विशेषज्ञों को हमें बताने दें कि क्या खनन की अनुमति दी जा सकती है या नहीं. यदि वे कहते हैं कि इसकी अनुमति दी जा सकती है, तो किन शर्तों के तहत. हम उन शर्तों की निगरानी करेंगे."

सुनवाई की शुरुआत में वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि उनके पास एक आवेदन है जिसमें उनके मुवक्किल के पास खनन पट्टा और सभी अनुमतियां हैं. लेकिन, शीर्ष अदालत के आदेश के कारण उनके मुवक्किल ने काम रोक दिया है. रोहतगी ने कहा कि उनके मुवक्किल ने दस साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद यह माइनिंग लीज हासिल की है.

सीजेआई ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, "सही रोका गया." इस पर रोहतगी ने कहा, "पहले उन्होंने कहा कि मैं अरावली क्षेत्र में नहीं हूं, फिर उन्होंने कहा कि शायद आप हो सकते हैं. अब मैं यह मानकर चल रहा हूं कि शायद मैं अरावली क्षेत्र में ही हूं."

सीजेआई ने कहा कि दुर्भाग्य से कोई नहीं जानता कि अरावली वास्तव में क्या है. उन्होंने आगे यह भी कहा कि अंततः कानूनी रूप से खनन की अनुमति दी जाएगी, क्योंकि "लोगों को निर्माण सामग्री की भी आवश्यकता है, आप सब कुछ नहीं रोक सकते." सीजेआई ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, "हम हर बाधा पार करेंगे और सही मंजिल तक पहुंचेंगे."

पीठ ने कहा कि वन और पर्यावरण मंत्रालय की राय निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए सहायक होगी. अरावली को परिभाषित करना, इसके क्षेत्र और वन आवरण की पहचान करना, और अरावली के उस हिस्से का पता लगाना जहां सदियों से शहर, कस्बे और गांव विकसित हो चुके हैं.

CJI ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि यदि मूल इतिहास के अनुसार चलें, तो सुप्रीम कोर्ट की इमारत भी अरावली क्षेत्र में ही होगी. उन्होंने आगे कहा, "पूरा जयपुर, जोधपुर, कोटा- ये सभी अरावली में होंगे, लेकिन आज इन्हें अरावली कहना गलत होगा." एक वकील ने इस पर जोड़ा कि अरावली पर्वतमाला राष्ट्रपति भवन से शुरू होती है.