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खुशखबरी! तेलंगाना में आज से न्यूनतम मजदूरी लागू, 1.11 करोड़ श्रमिकों को मिलेगा लाभ

तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी एक बैठक के दौरान (फाइल फोटो) ( ANI )

हैदराबाद: तेलंगाना में काम करने वाले 1.11 करोड़ श्रमिकों और सैलरी पाने वालों की न्यूनतम मजदूरी या न्यूनतम वेतन (मिनिमम वेज) सोमवार (1 जून 2026) से बढ़ जाएगी. श्रम विभाग ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं. न्यूनतम मजदूरी के दायरे में दस नए सेक्टर शामिल होने से, कुल रोजगार क्षेत्रों की संख्या 77 हो गई है. तेलंगाना सरकार ने अलग-अलग शेड्यूल्ड सेक्टर के लिए अलग-अलग वेज के बजाय सभी के लिए एक जैसी वेज के लिए एक एकीकृत मॉडल पेश किया है. इस नए आदेश से राज्य के श्रमिकों को बहुत फायदा होगा. तीन जोन

श्रम विभाग ने गांवों, नगर पालिकाओं और शहरी इलाकों को तीन जोन में बांटा है. इन तीन जोन में स्किल कैटेगरी के हिसाब से मिनिमम वेज तय किया है. शहरी इलाकों को जोन-1, नगर पालिकाओं को जोन-2, और गांवों और दूसरे इलाकों को जोन-3 घोषित किया गया है. इसमें नई हाई-स्किल्ड कैटेगरी जोड़ी गई है और जोन-1 में न्यूनतम मजदूरी 20 हजार रुपये तय किया गया है. 14 साल बाद..

2022 में, ट्रेड यूनियनों और मजदूरों के संगठनों ने बार-बार हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि तेलंगाना में मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी दूसरे राज्यों की तुलना में कम है. ऐसे में उन्होंने इसमें बदलाव की मांग की थी. कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद, डिप्टी सीएम की अगुवाई में एक कैबिनेट सब-कमेटी बनाई गई थी. न्यूनतम मजदूरी एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन जनक प्रसाद की अगुवाई वाली कमेटी ने मिनिमम वेज पर कई बार बैठक की और ट्रेड यूनियनों, ट्रेड यूनियनों और नियोक्ता के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की.