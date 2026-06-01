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खुशखबरी! तेलंगाना में आज से न्यूनतम मजदूरी लागू, 1.11 करोड़ श्रमिकों को मिलेगा लाभ

तेलंगाना में आज से 'मिनिमम वेज' लागू कर दिया गया है. जोन एक में न्यूनतम मजदूरी 20 हजार रुपये तय किया गया है.

'Minimum wages' in Telangana from today
तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी एक बैठक के दौरान (फाइल फोटो) (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 1, 2026 at 2:45 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: तेलंगाना में काम करने वाले 1.11 करोड़ श्रमिकों और सैलरी पाने वालों की न्यूनतम मजदूरी या न्यूनतम वेतन (मिनिमम वेज) सोमवार (1 जून 2026) से बढ़ जाएगी. श्रम विभाग ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं. न्यूनतम मजदूरी के दायरे में दस नए सेक्टर शामिल होने से, कुल रोजगार क्षेत्रों की संख्या 77 हो गई है.

तेलंगाना सरकार ने अलग-अलग शेड्यूल्ड सेक्टर के लिए अलग-अलग वेज के बजाय सभी के लिए एक जैसी वेज के लिए एक एकीकृत मॉडल पेश किया है. इस नए आदेश से राज्य के श्रमिकों को बहुत फायदा होगा.

तीन जोन
श्रम विभाग ने गांवों, नगर पालिकाओं और शहरी इलाकों को तीन जोन में बांटा है. इन तीन जोन में स्किल कैटेगरी के हिसाब से मिनिमम वेज तय किया है. शहरी इलाकों को जोन-1, नगर पालिकाओं को जोन-2, और गांवों और दूसरे इलाकों को जोन-3 घोषित किया गया है. इसमें नई हाई-स्किल्ड कैटेगरी जोड़ी गई है और जोन-1 में न्यूनतम मजदूरी 20 हजार रुपये तय किया गया है.

14 साल बाद..
2022 में, ट्रेड यूनियनों और मजदूरों के संगठनों ने बार-बार हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि तेलंगाना में मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी दूसरे राज्यों की तुलना में कम है. ऐसे में उन्होंने इसमें बदलाव की मांग की थी.

कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद, डिप्टी सीएम की अगुवाई में एक कैबिनेट सब-कमेटी बनाई गई थी. न्यूनतम मजदूरी एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन जनक प्रसाद की अगुवाई वाली कमेटी ने मिनिमम वेज पर कई बार बैठक की और ट्रेड यूनियनों, ट्रेड यूनियनों और नियोक्ता के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की.

लेबर कमिश्नर ने 31 मई, 2025 को कैबिनेट सब-कमेटी को एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें न्यूनतम मजदूरी एडवाइजरी काउंसिल की सिफारिशों पर विचार करने का अनुरोध किया गया था. रिपोर्ट की जांच करने वाली सब-कमेटी ने सुझाव दिया कि बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी को नए वेज कोड गाइडलाइन के मुताबिक 1 जून से लागू किया जाए.

उन सिफारिशों और नियमों के मुताबिक, अगर मजदूरों को अभी दी जा रही मजदूरी नई लागू की गई न्यूनतम मजदूरी से ज्यादा है, तो ज्यादा मजदूरी जारी रखी जानी चाहिए. अगर श्रमिक वीकेंड और सार्वजनिक अवकाश पर काम करता है, तो उसे उस दिन की सामान्य वेतन से दोगुनी सैलरी मिलनी चाहिए.

जब ​​काम बराबर हो, तो बिना किसी लिंग भेदभाव के सैलरी मिलनी चाहिए. अगर कर्मचारी दिन में 8 घंटे से ज्यादा काम करता है, तो कर्मचारी को अतिरिक्त घंटे काम के पैसे मिलने चाहिए. अगर कर्मचारी कॉन्ट्रैक्टर और सर्विस एजेंसी के जरिए काम कर रहे हैं, तो मुख्य नियोक्ता को यह पक्का करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि न्यूनतम मजदूरी लागू हो और उन सभी को वेतन मिले.

इसमें क्या नया जोड़ा गया है?
न्यूनतम मजदूरी संबंधी श्रम विभाग के नए आदेश का लाभ ई-कॉमर्स, कूरियर सर्विस, मंदिर, मस्जिद, चर्च, सामाजिक संगठनों के ऑफिस, पब्लिक पार्क, वॉटर थीम पार्क, एम्यूजमेंट पार्क, मोबाइल टावर मेंटेनेंस, केबल टीवी नेटवर्क से जुड़े सेक्टर, हैंडीक्राफ्ट संगठन, बोरवेल ड्रिलिंग-मेंटेनेंस, रेडीमिक्स कंक्रीट यूनिट, एल्यूमीनियम और टिन प्रोडक्ट यूनिट, एलपीजी स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसियों में काम करने वाले श्रमिकों को मिलेगा.

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NUMBER OF EMPLOYMENT SECTORS
EMPLOYMENT SECTORS REACHES 77
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