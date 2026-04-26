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तय लिमिट से कम कमा रहे 64% श्रमिक; 88% को नहीं मिला स्थायी रोजगार, नौकरी देने में चीन-वियतनाम से पीछे है अपना देश

हैदराबाद : देश में न्यूनतम वेतन कानून को लेकर फिर से बहस छिड़ गई है. हाल ही में Foundation for Economic Development (FED) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार न्यूनतम मजदूरी कानून सबसे कमजोर श्रमिकों को नुकसान पहुंचा रहा है. देश के करीब 64% श्रमिक निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम कमा रहे हैं. इस कानून की वजह से लाखों लोग पक्के रोजगार के अवसरों से वंचित हो रहे हैं.

भारत के 14 बड़े राज्यों में 40% से 79% तक श्रमिक न्यूनतम वेतन से कम कमाते हैं. इन राज्यों में काफी संख्या में लोग ऐसी नौकरियों के अवसर से वंचित हो रहे हैं जहां कर्मचारी और नियोक्ता के बीच एक लिखित अनुबंध होता है, जहां काम की शर्तें सरकारी नियमों के अनुसार तय होती हैं. ऐसे में एक तरह से मिनिमम वेज की शर्तें उल्टी पड़ती दिखाई दे रहीं हैं.

30% की वेतन बढ़ोतरी से भी नहीं हो पाएगा कानून का पालन : 23 अप्रैल को जारी FED की रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर 40% से 79% मजदूरों की सैलरी में 30% की बढ़ोतरी भी कर दी जाए, तब भी 47% वर्कर्स का वेतन निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम ही होगा. ऐसी स्थिति में उनका रोजगार अवैध हो जाएगा. अगर सरकार की ओर से न्यूनतम मजदूरी के नियम सख्ती से लागू किए जाते हैं तो लाखों लोगों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा क्योंकि कंपनियां उन्हें कानून के मुताबिक न्यूनतम वेतन नहीं दे पाएंगी.

88% श्रमिक कर रहे रोजगार से समझौता : रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में सरकारी न्यूनतम मजदूरी की सीमा असल कमाई से बहुत ज्यादा (लगभग 1.7 गुना) तय कर दी गई है. न्यूनतम मजदूरी कानून की वजह से छोटी कंपनियों या उद्योग के स्वामी इसे झेल नहीं पा रहे हैं. देश का 88% वर्कफोर्स मजबूरी में अनौपचारिक (बिना कागजी कार्रवाई) वाली औद्योगिक इकाइयों में काम कर रहा है. यह वियतनाम के करीब 67%, थाईलैंड, बांग्लादेश या मेक्सिको में करीब 56% से कहीं ज्यादा है. यानी इन देशों की तुलना में अपने यहां समस्या ज्यादा है.

अमेरिका जैसे देशों में नियमों का पालन करना आसान : रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि जिन उद्योगों में मशीनों-निवेश की जरूरत होती है (जैसे ऑटोमोबाइल या स्टील) वे 13-14% की रफ्तार से तरक्की कर रहे हैं. जबकि जिन क्षेत्रों में हाथ से काम करने वाले मजदूरों की ज्यादा जरूरत होती है, जैसे जूते, कपड़े, चमड़ा उद्योग, उनकी बढ़त केवल 7-9% ही है. विकसित देशों जैसे अमेरिका में न्यूनतम मजदूरी वहां की औसत कमाई का 26% ही है. जबकि जापान, कनाडा और यूके में यह 46 से 59% है. इसकी वजह से वहां कंपनियों की ओर से न्यूनतम वेतन कानून का पालन करना आसान होता है.

अपने देश में क्या है न्यूनतम वेतन कानून की स्थिति? : रिपोर्ट के अनुसार अपने देश में सरकारी न्यूनतम मजदूरी को असल बाजार की कमाई के मुकाबले काफी ज्यादा रखा गया है. पक्के कर्मचारियों के लिए यह सरकारी रेट उनकी वास्तविक कमाई के लगभग बराबर (90%) है. यानी इन्हें कानून के मुताबिक वेतन देना और पक्की नौकरी पर रखना आसान है. वहीं खुद का कोई उद्योग आदि लगाकर काम करने वालों के लिए यह उनकी कमाई से 113% जबकि दिहाड़ी मजदूरों के संदर्भ में यह 169% ज्यादा है.

सरल शब्दों में इसका मतलब यह है कि एक नियमित कर्मचारी अगर रोजाना 100 रुपये कमा रहा तो वह सरकार के न्यूतनम मजदूरी कानून के तहत मिलने वाले वेतन (90%) के बेहत करीब है. उसे पक्की नौकरी देना मालिक के लिए मुश्किल नहीं है. वहीं दिहाड़ी मजदूरों के मामले में सरकारी रेट उनकी असल कमाई से बहुत ज्यादा (169%) है. ऐसे में मालिकों को उनके वेतन में कानून के हिसाब से भारी भरकम बढ़ोतरी करनी होगी. इसकी वजह से मालिक उन्हें कागजों में नियमित नौकरी नहीं दे पाते हैं. कानूनी पचड़ों से बचने के लिए वे उन्हें ऐसे ही काम पर रख लेते हैं.

दुनिया के 20% मजदूर भारत में फिर भी वैश्विक हिस्सेदारी केवल 7% : रिपोर्ट के अनुसार भारत में पूरी दुनिया के 20% मजदूर हैं. इसके बावजूद वैश्विक हिस्सेदारी केवल 7% ही है. कपड़े, जूते आदि के निर्यात में अपना देश अपनी क्षमता के करीब 6 हजार करोड़ रुपये पीछे चल रहा है. जबकि इतनी ही श्रम शक्ति वाले चीन का दुनिया के करीब 42% बाजार पर कब्जा है. इसका मुख्य कारण यह है कि अपने देश में मजदूरी के कड़े नियम हैं. कोई बड़ा उद्योग लगाने पर लागत भी बहुत आती है. इसके कारण कंपनियां बड़े कारखाने लगाने के बजाय छोटे तरीके से काम करना पसंद करती हैं.