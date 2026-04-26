तय लिमिट से कम कमा रहे 64% श्रमिक; 88% को नहीं मिला स्थायी रोजगार, नौकरी देने में चीन-वियतनाम से पीछे है अपना देश
Foundation for Economic Development की रिपोर्ट, देश के लाखों लोग पक्के रोजगार के अवसरों से हो रहे वंचित, न्यूनतम वेतन कानून से रुकावट.
Published : April 26, 2026 at 3:41 PM IST
हैदराबाद : देश में न्यूनतम वेतन कानून को लेकर फिर से बहस छिड़ गई है. हाल ही में Foundation for Economic Development (FED) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार न्यूनतम मजदूरी कानून सबसे कमजोर श्रमिकों को नुकसान पहुंचा रहा है. देश के करीब 64% श्रमिक निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम कमा रहे हैं. इस कानून की वजह से लाखों लोग पक्के रोजगार के अवसरों से वंचित हो रहे हैं.
भारत के 14 बड़े राज्यों में 40% से 79% तक श्रमिक न्यूनतम वेतन से कम कमाते हैं. इन राज्यों में काफी संख्या में लोग ऐसी नौकरियों के अवसर से वंचित हो रहे हैं जहां कर्मचारी और नियोक्ता के बीच एक लिखित अनुबंध होता है, जहां काम की शर्तें सरकारी नियमों के अनुसार तय होती हैं. ऐसे में एक तरह से मिनिमम वेज की शर्तें उल्टी पड़ती दिखाई दे रहीं हैं.
30% की वेतन बढ़ोतरी से भी नहीं हो पाएगा कानून का पालन : 23 अप्रैल को जारी FED की रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर 40% से 79% मजदूरों की सैलरी में 30% की बढ़ोतरी भी कर दी जाए, तब भी 47% वर्कर्स का वेतन निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम ही होगा. ऐसी स्थिति में उनका रोजगार अवैध हो जाएगा. अगर सरकार की ओर से न्यूनतम मजदूरी के नियम सख्ती से लागू किए जाते हैं तो लाखों लोगों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा क्योंकि कंपनियां उन्हें कानून के मुताबिक न्यूनतम वेतन नहीं दे पाएंगी.
88% श्रमिक कर रहे रोजगार से समझौता : रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में सरकारी न्यूनतम मजदूरी की सीमा असल कमाई से बहुत ज्यादा (लगभग 1.7 गुना) तय कर दी गई है. न्यूनतम मजदूरी कानून की वजह से छोटी कंपनियों या उद्योग के स्वामी इसे झेल नहीं पा रहे हैं. देश का 88% वर्कफोर्स मजबूरी में अनौपचारिक (बिना कागजी कार्रवाई) वाली औद्योगिक इकाइयों में काम कर रहा है. यह वियतनाम के करीब 67%, थाईलैंड, बांग्लादेश या मेक्सिको में करीब 56% से कहीं ज्यादा है. यानी इन देशों की तुलना में अपने यहां समस्या ज्यादा है.
अमेरिका जैसे देशों में नियमों का पालन करना आसान : रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि जिन उद्योगों में मशीनों-निवेश की जरूरत होती है (जैसे ऑटोमोबाइल या स्टील) वे 13-14% की रफ्तार से तरक्की कर रहे हैं. जबकि जिन क्षेत्रों में हाथ से काम करने वाले मजदूरों की ज्यादा जरूरत होती है, जैसे जूते, कपड़े, चमड़ा उद्योग, उनकी बढ़त केवल 7-9% ही है. विकसित देशों जैसे अमेरिका में न्यूनतम मजदूरी वहां की औसत कमाई का 26% ही है. जबकि जापान, कनाडा और यूके में यह 46 से 59% है. इसकी वजह से वहां कंपनियों की ओर से न्यूनतम वेतन कानून का पालन करना आसान होता है.
अपने देश में क्या है न्यूनतम वेतन कानून की स्थिति? : रिपोर्ट के अनुसार अपने देश में सरकारी न्यूनतम मजदूरी को असल बाजार की कमाई के मुकाबले काफी ज्यादा रखा गया है. पक्के कर्मचारियों के लिए यह सरकारी रेट उनकी वास्तविक कमाई के लगभग बराबर (90%) है. यानी इन्हें कानून के मुताबिक वेतन देना और पक्की नौकरी पर रखना आसान है. वहीं खुद का कोई उद्योग आदि लगाकर काम करने वालों के लिए यह उनकी कमाई से 113% जबकि दिहाड़ी मजदूरों के संदर्भ में यह 169% ज्यादा है.
सरल शब्दों में इसका मतलब यह है कि एक नियमित कर्मचारी अगर रोजाना 100 रुपये कमा रहा तो वह सरकार के न्यूतनम मजदूरी कानून के तहत मिलने वाले वेतन (90%) के बेहत करीब है. उसे पक्की नौकरी देना मालिक के लिए मुश्किल नहीं है. वहीं दिहाड़ी मजदूरों के मामले में सरकारी रेट उनकी असल कमाई से बहुत ज्यादा (169%) है. ऐसे में मालिकों को उनके वेतन में कानून के हिसाब से भारी भरकम बढ़ोतरी करनी होगी. इसकी वजह से मालिक उन्हें कागजों में नियमित नौकरी नहीं दे पाते हैं. कानूनी पचड़ों से बचने के लिए वे उन्हें ऐसे ही काम पर रख लेते हैं.
दुनिया के 20% मजदूर भारत में फिर भी वैश्विक हिस्सेदारी केवल 7% : रिपोर्ट के अनुसार भारत में पूरी दुनिया के 20% मजदूर हैं. इसके बावजूद वैश्विक हिस्सेदारी केवल 7% ही है. कपड़े, जूते आदि के निर्यात में अपना देश अपनी क्षमता के करीब 6 हजार करोड़ रुपये पीछे चल रहा है. जबकि इतनी ही श्रम शक्ति वाले चीन का दुनिया के करीब 42% बाजार पर कब्जा है. इसका मुख्य कारण यह है कि अपने देश में मजदूरी के कड़े नियम हैं. कोई बड़ा उद्योग लगाने पर लागत भी बहुत आती है. इसके कारण कंपनियां बड़े कारखाने लगाने के बजाय छोटे तरीके से काम करना पसंद करती हैं.
पिछले 30 साल में भी खेती पर कम नहीं हो पाई निर्भरता : रिपोर्ट के अनुसार अपने देश में पिछले 30 साल में कई तरह के आर्थिक सुधार हुए. हालांकि इसके बावजूद खेती पर निर्भरता कम नहीं हो पाई. जबकि चीन, वियतनाम में इस दिशा में बेहतर काम हुए. चीन ने अपने 32% मजदूरों को खेती से निकालकर फैक्ट्रियों में लगा दिया. वहीं अपने देश में यह प्रतिशत केवल 19% ही रह गया. इसके पीछे की वजह लेबर मार्केट का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पक्की नौकरियां पैदा करने में नाकाम रहना है. अर्थव्यवस्था बढ़ने के बावजूद मजदूरों को खेती से उद्योगों की तरफ शिफ्ट नहीं किया जा सका.
तमिलनाडु, कर्नाटक में 33% लोग पक्की नौकरियों में : FED की रिपोर्ट के अनुसार जिन राज्यों ने न्यूनतम वेतन को बाजार की असल कमाई के साथ बेहतर तालमेल में रखा है. वहां पक्की नौकरियों की स्थिति बेहतर है. तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में एक तिहाई यानी करीब 33% लोग पक्की नौकरियों में हैं. वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश और झारखंड में केवल 12% यानी 8 में से केवल एक ही श्रमिक पक्की नौकरी कर रहा है. इससे जाहिर है कि एक तरह से मजदूरों की कमाई और पक्की नौकरियों में कानूनी अड़चन है. नियम सख्त होने से कंपनियां दिहाड़ी पर काम कराना ज्यादा पसंद करती हैं.
कर्नाटक में कर्मियों को नौकरी देना हो सकता है 52% महंगा : FED की रिपोर्ट में कर्नाटक बनाम तमिलनाडु की एक केस स्टडी का भी जिक्र है. इसके मुताबिक अगर कर्नाटक में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई जाती है तो ऐसी स्थिति में वहां कर्मचारियों को नौकरी पर रखना पड़ोसी राज्य तमिलनाडु के मुकाबले 52% तक महंगा हो जाएगा. जबकि मौजूदा समय में कर्नाटक इस मामले में तमिलनाडु से सिर्फ 7% महंगा है. ऐसे हालात में जो कंपनियां अपना कारोबार कहीं भी ले जा सकती हैं, वे कर्नाटक छोड़कर तमिलनाडु जैसे सस्ते राज्यों में शिफ्ट होने के बारे में सोचेंगी क्योंकि वहां लेबर पर होने वाला खर्च आधा होगा.
समस्या से निपटने के लिए इन सुझावों पर करना होगा अमल : रिपोर्ट में मजदूरों की स्थिति सुधारने और पक्की नौकरियों को बढ़ावा देने के लिए कुछ सुझाव भी दिए गए हैं. इनमें सबसे पहला यह है कि कर्मचारियों और मालिकों के बीच वेतन को लेकर होने वाली बातचीत और उनके फैसलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. जिससे दोनों पक्ष संतुष्ट रहें. न्यूनतम वेतन में लगातार कानूनी बढ़ोतरी करने के बजाय सरकार को सैलरी सब्सिडी जैसे विकल्पों पर विचार करना चाहिए. इससे छोटे मालिकों पर बोझ कम होगा, और वे अधिक लोगों को पक्का रोजगार भी दे सकेंगे.
नेशनल फ्लोर सैलरी (न्यूनतम आधार वेतन) को पूरे देश के लिए एक समान रखने के बजाय स्थानीय आर्थिक हालातों और महंगाई के आधार पर तय किया जाना चाहिए. सरकार के सामने एक बड़ी उलझन (ट्रेड-ऑफ) है. सरकार चाहती है कि हर मजदूर को अच्छी और सम्मानजनक सैलरी मिले. मिनिमम वेज को बाजार की हैसियत से बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाता है तो इसके उल्टे नतीजे निकलने लगते हैं. ऐसी स्थिति में कंपनियां भारी खर्च से बचने के कई उपाय तलाशती हैं.
हर साल एक करोड़ लोग नौकरी की तलाश में बाहर निकलते हैं : Foundation for Economic Development की स्टडी इस बात की ओर भी इशारा करती है कि देश में सैलरी नीति को जमीनी आर्थिक हकीकत के हिसाब से बनाना जरूरी है. अनुमान के मुताबिक हर साल 80 लाख से 1 करोड़ नए लोग नौकरियों की तलाश में बाहर निकलते हैं. ऐसे हाल में केवल कागजों में वेतन बढ़ाना ही काफी नहीं हैं. नौकरियों के अवसर भी पैदा करने जरूरी हैं. करियर की शुरुआत करने वालों को प्राथमिमकता से नौकरी दी जानी चाहिए. अगर मौके नहीं मिलेंगे तो ऊंची सैलरी की डिमांड का भी कोई फायदा नहीं है.
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