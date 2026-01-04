ETV Bharat / bharat

जम्मू कश्मीर: शीतलहर तेज, गुलमर्ग में माइनस 6.5 डिग्री सेल्सियस रहा पारा

दूसरी तरफ उत्तरी कश्मीर का मशहूर स्की रिसॉर्ट गुलमर्ग घाटी में सबसे ठंडा स्थान बना हुआ है. गुलमर्ग में लगातार दूसरी रात न्यूनतम तापमान शून्य से 6.5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया. वहीं, दक्षिण कश्मीर के पर्यटन स्थल पहलगाम में यह शून्य से पांच डिग्री सेल्सियस नीचे रहा.

इस संबंध में अधिकारियों ने रविवार बताया कि श्रीनगर में शनिवार रात न्यूनतम तापमान शून्य से 3.2 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया. जबकि पिछली रात के शून्य से 1.5 डिग्री सेल्सियसन नीचे दर्ज किए गए तापमान से कम है.

श्रीनगर : कश्मीर घाटी में तापमान फिर से शून्य से नीचे चला गया है. इससे पूरे क्षेत्र में शीतलहर का प्रकोप और तेज हो गया है.

कश्मीर घाटी के प्रवेश द्वार काजीगुंड में न्यूनतम तापमान शून्य से चार डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया. इसी प्रकार कोकेरनाग में यह शून्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा, जबकि उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा में यह शून्य से 2.5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया.

बता दें कि क्षेत्र इस समय ‘चिल्ला-ए-कलां’ के दौर से गुजर रहा है. यह 40 दिनों की कड़ाके की ठंड की अवधि होती है और इस दौरान रात का तापमान अक्सर शून्य से कई डिग्री नीचे चला जाता है. इस अवधि के दौरान आमतौर पर बर्फबारी की संभावना सबसे अधिक रहती है. इसके बावजूद भी इस मौसम में अभी तक घाटी के मैदानी इलाकों में बर्फबारी नहीं होने से व्यापारी चिंतित हैं.

हालांकि डोडा जिले के ऊपरी इलाकों में रात भर ताजा बर्फबारी हुई, जिससे लंबे समय से चल रहा सूखा समाप्त हो गया. बर्फबारी से खुश लोगों ने कहा कि इससे लगभग तीन महीने के सूखे के बाद किसानों को वो राहत मिलेगी, जिसकी बहुत जरूरत थी. वहीं सोनमर्ग की पूरी घाटी में ताज़ा बर्फबारी से टूरिस्ट खुश हैं. इसी तरह भद्रवाह घाटी में बर्फबारी होने से पूरा इलाका बर्फ़ की चादर से ढका हुआ है. टूरिस्ट बर्फबारी का मज़ा ले रहे हैं.

फिलहाल भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने पांच और छह जनवरी को उत्तर और मध्य कश्मीर के ऊंचे इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना जताई है.

