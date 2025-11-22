24 इंच का बादल, 16 इंच की वर्षा.. पौने तीन फीट का लुक्का, बिहार के सोनपुर मेले में अजब-गजब घोड़ा
सोनपुर पशु मेले में 24 इंच का घोड़ा ‘बादल’ और 16 इंच की घोड़ी ‘वर्षा रानी’ के साथ 'कोबरा' और ‘लुक्का’ भी आए हैं.
Published : November 22, 2025 at 3:04 PM IST
वैशाली: बिहार का विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर पशु मेला इस बार एक अनोखी जोड़ी के कारण सुर्खियों में है. मेले के घोड़ा बाजार में 24 इंच ऊंचा घोड़ा ‘बादल’ और मात्र 16 इंच ऊंची घोड़ी ‘वर्षा रानी’ लोगों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं. ये दोनों दुनिया के सबसे छोटे घोड़ों में शुमार हैं और इनकी मौजूदगी से पूरा मेला गुलजार हो उठा है. इनके साथ ही जांबाज, कोबरा और लुक्का ने भी सभी का दिल जीत लिया है.
छोटे कद की जोड़ी ने चुराया दिल: सहरसा जिले के भटन भगत ‘बादल’ और ‘वर्षा रानी’ की अनोखी जोड़ी के मालिक हैं. छह साल के घोड़े बादल और एक साल की घोड़ी वर्षा रानी को देखने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है. लोग इन्हें गोद में उठाकर फोटो खिंचवा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं. सोशल मीडिया पर इनकी तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं.
बिक्री के लिए नहीं, सिर्फ प्रदर्शनी के लिए हैं ये घोड़े: भटन भगत ने स्पष्ट किया कि वे इन घोड़ों को बेचने नहीं लाए हैं. उन्होंने कहा, “ये हमारे परिवार का हिस्सा हैं. कोई कीमत पूछता है तो हम साफ कह देते हैं कि इनकी कोई कीमत नहीं है, सिर्फ लोगों को दिखाने लाए हैं.” इस बार उन्होंने खास तौर पर इस जोड़ी को प्रदर्शनी के लिए सोनपुर मेले में लाया है.
1996 से आ रहे हैं सोनपुर मेला: भटन भगत पिछले 28 साल से लगातार सोनपुर मेला आते रहे हैं. उन्होंने बताया, “इतने सालों में इतना आकर्षण कभी नहीं देखा. लोग दूर-दूर से सिर्फ बादल और वर्षा रानी को देखने आ रहे हैं.” पहली बार इतने छोटे आकार के घोड़े देखकर कई लोग हैरान रह जा रहे हैं.
“ये हमारा परिवार हैं, इनकी कोई कीमत नहीं है, सिर्फ लोगों को दिखाने लाए हैं. 1996 से सोनपुर मेला आ रहा हूं, इतना प्यार और भीड़ पहले कभी नहीं देखी. बादल 6 साल का है, वर्षा रानी सिर्फ 1 साल की, दोनों मेरे बच्चों जैसे हैं. लोग लाख-लाख रुपये ऑफर कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं बेचेंगे.” -भटन भगत, पशुपालक
मेले में घोड़ों की सैकड़ों नस्लें मौजूद: सोनपुर मेला घोड़ों की विभिन्न नस्लों के लिए विश्व भर में मशहूर है. देश के कोने-कोने से सैकड़ों नस्लों के घोड़े यहां पहुंचते हैं. अलग-अलग रंग, कद और बनावट वाले घोड़ों को देखने का अलग ही मजा है, लेकिन इस बार सबसे छोटी जोड़ी ने सभी को पीछे छोड़ दिया है.
भीड़ का मुख्य केंद्र बने बादल-वर्षा रानी: घोड़ा बाजार में जहां बड़े-बड़े घोड़ों की खरीद-फरोख्त जोरों पर है, वहीं एक कोने में बादल और वर्षा रानी के पास लोगों की सबसे ज्यादा भीड़ जुट रही है. बच्चे से लेकर बड़े तक, हर कोई इन नन्हें घोड़ों को छूना और उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहता है.
छोटे घोड़ों में शुमार है ‘लुक्का’: सीतामढ़ी के पशु चिकित्सक एवं पशु प्रेमी जितेंद्र यादव के घोड़े भी कमाल के हैं. उनके शिविर में बिहार-यूपी का सबसे ऊंचा घोड़ा और देश के सबसे छोटे घोड़ों में शुमार ‘लुक्का’ एक साथ मौजूद हैं, जिसे देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ रहा है.
सबसे तेज ‘जांबाज’ और रफ्तार का बादशाह ‘कोबरा’: जितेंद्र यादव के पंडाल में सबसे ऊंचा और ताकतवर घोड़ा ‘जांबाज’ अपनी भव्यता से सबको मोहित कर रहा है तो वहीं ‘कोबरा’ अपनी रफ्तार और फुर्ती से दर्शकों को हैरान कर रहा है. दोनों घोड़े दौड़ और करतब दिखाने में माहिर हैं. लोग दूर से आकर इनकी तस्वीरें और वीडियो बना रहे हैं.
पौने तीन फीट का ‘लुक्का’ कर रहा कलाबाजी: सबसे ज्यादा मनोरंजन कर रहा है मात्र पौने तीन फीट ऊंचा ‘लुक्का’ घोड़ा. नेपाल-चीन सीमा क्षेत्र से लाया गया यह नन्हा घोड़ा देखभाल करने वाले के इशारे पर नाचता है, कलाबाजी दिखाता है और अजीबोगरीब हरकतें करता है. बच्चे से लेकर बड़े तक इसके साथ सेल्फी लेने की होड़ में लगे हैं. डॉ. जितेंद्र यादव ने बताया, “17 साल से मेला आ रहा हूं, लेकिन इस बार लुक्का ने सबका दिल जीत लिया. हम इन्हें बेचने नहीं, सिर्फ प्रदर्शनी के लिए लाते हैं, इसलिए लोग बेझिझक आकर आनंद लेते हैं.”
“सत्रह साल से सोनपुर आ रहा हूं, लेकिन इस बार लुक्का ने कमाल कर दिया. लोग कहते हैं इतना छोटा घोड़ा और इतनी बड़ी कलाकारी पहले कभी नहीं देखी. हम बेचने नहीं लाते, सिर्फ लोगों को खुशी देने लाते हैं; जांबाज सबसे ऊंचा, कोबरा सबसे तेज और लुक्का सबसे नन्हा है. ये तीन मेरे बच्चे जैसे हैं. लोग करोड़ों का ऑफर दे रहे हैं, मगर पैसों से ज्यादा इनसे प्यार है.” -डॉ. जितेंद्र यादव, पशु चिकित्सक
कब तक चलेगा विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला: इस वर्ष सोनपुर पशु मेला 9 नवंबर से शुरू होकर 10 दिसंबर तक चलेगा. पूरे एक महीने तक चलने वाले इस मेले में गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता और घोड़ों की नई-नई नस्लें देखने को मिल रही हैं. देश-विदेश से लोग हरिहर क्षेत्र पहुंच रहे हैं.
ये भी पढ़ें-
घोड़े पर तबड़क-तबड़क, बिहार की सड़कों पर बादल को दौड़ाती 6 साल की आब्या, ट्रेन से रेस लगाती दिखी
विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र मेले का शानदार आगाज, आचार संहिता के कारण सारण कमिश्नर ने किया उदघाटन