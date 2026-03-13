ETV Bharat / bharat

बिहार में बसता है 'ईरान', बोली से लेकर खाना तक सब कुछ है विदेशी

आपके बिहार में भी छोटा सा ईरान बसता है, क्या आपको इसके बारे में पता है. अगर नहीं तो आगे पढ़ें स्पेशल रिपोर्ट.

KISHANGANJ MOTIBAG KARBALA
किशनगंज का मोतिबाग कर्बला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 13, 2026 at 4:32 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्ट : शुभोजीत शेखर

किशनगंज : बिहार के उत्तर पूर्व का एक छोटा सा जिला है किशनगंज. इसकी सीमा एक तरफ पश्चिम बंगाल से, तो दूसरी तरफ उत्तर में नेपाल से मिलती है. जिला मुख्यालय से करीब एक किलोमीटर दूर स्थित मोतिबाग कर्बला. यहां एक अलग ही दुनिया बसती है.

करीब 13 एकड़ जमीन में यह इलाका फैला हुआ है. 125 घरों वाली इस बस्ती के लोग जब आपस में बात करते हैं तो भाषा ऐसी होती है जिसे कई बार आप समझ नहीं सकते हैं. ये लोग हिंदी और उर्दू के मिश्रण से बनी फारसी बोलते हैं, ईरानी रश्मों-रिवाज को मानते हैं. ये लोग किशनगंज में रहते हैं, लेकिन बिहार की संस्कृति से इनका कोई लेना-देना नहीं है. इनके रीति रिवाज अलग हैं. इनके घरों में आपको ईरान की खुशबू मिलेगी. ईरान के व्यंजन आज भी इनके घर में पकते हैं.

देखें यह स्पेशल रिपोर्ट (ETV Bharat)

किशनगंज इंडियन-ईरानी : फिरोज अली कहते हैं कि, हम लोग तो इंडियन-ईरानी हैं. भाषा, खानपान में ईरान की संस्कृति है. अक्सर हम लोग आपस में फारसी में ही बात करते हैं. हिन्दी का इस्तेमाल भी होता है.

''जब भारत की सीमा भी नहीं थी, तब से हमारे दादा-परदादा (लक्कड़ दादा) यहां आते-जाते रहते थे. हमारे पिता और हमारा जन्म यहीं पर हुआ है. पत्थर-चश्मा का हम व्यापार करते हैं. जब हमें कोई विदेशी कहता है तो काफी खराब लगता है.''- फिरोज अली, निवासी, मोतिबाग कर्बला

Kishanganj Motibag Karbala
मोतिबाग कर्बला की गलियां (ETV Bharat)

पूर्वज करते थे घोड़े का कारोबार : फिरोज अली बताते हैं कि, ईरान से आए करीब 500 लोग मोतिबाग कर्बला में रहते हैं. कभी हम घोड़े का कारोबार करते थे. इसलिए हम लोगों को सौदागर कहा जाता है. लेकिन हालात बदले तो घोड़े का कारोबार छूट गया. अब ताला, चाकू, फोटो फ्रेम और चश्मे का कारोबार करते है. कुछ लोग कीमती पत्थर के कारोबार से भी जुड़े हैं.

पूर्णिया से होते हुए पहुंचे किशनगंज : शाहिना परवीन कहती हैं कि हमारे वालिद (पिता) बताते हैं कि उनके पूर्वज यहां आए थे. वो साल 1902 का था, तब से हम लोगों का पूरा परिवार यहीं पर रहता है. पहले हमारे वंशज पूर्णिया में रहे. फिर 1980 के आसपास किशनंगज पहुंच गए. हमारी भाषा भले ही फारसी है, पर हम लोग दिल से हिंदुस्तानी हैं. हम लोगों के पास कोई लिखित दस्तावेज या इतिहास नहीं है. हमारी कहानी हम लोगों को पीढ़ी-दर-पीढ़ी विरासत में मिलती रही है.

''हमारे बाप-दादा सब यहीं के रहने वाले थे. हमारे पूर्वज ईरान से यहां आए थे. हम लोगों की भाषा फारसी है, पर हम लोग अच्छी हिन्दी भी बोलते हैं.'' - शाहिना परवीन, निवासी, मोतिबाग कर्बला

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

ईरान पर हुए हमले से काफी रोष : वैसे, ईरान में हुए इजराइल-अमेरिका के हमले को लेकर किशनगंज शहर के इस ईरानी बस्ती में शिया समुदाय के लोगों के बीच मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है. शिरीन बेगम कहती हैं कि, ईरान पर हो रहे हमलों में निर्दोष लोगों की मौतें हो रही हैं. ये अत्यंत कष्टदायक हैं. ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद से इनमें काफी आक्रोश देखा जा रहा है.

ईरान के शिराज शहर की कहानी : शिरीन बेगम बताती हैं कि हम लोगों के पूर्वज करीब 500 साल पहले ईरान के शिराज शहर से हिंदुस्तान आए थे. ईरान के शिराज शहर के लोग खानाबदोश हुआ करते थे. यहां कई कबीले थे, कबीले के लोग घोड़े और सामान बेचने के लिए आसपास के इलाकों में घूमा करते थे. इसी सिलसिले में शिराज के लोग हिंदुस्तान भी पहुंचे. उस दौरान हिंदुस्तान में मुगलों की सल्तनत थी. जिसकी सरहदें अफगानिस्तान तक फैली थीं.

उस दौरान ईरान पर्सिया के नाम से जाना जाता था. जिसकी सीमा मुगल भारत से ज्यादा दूर नहीं थी. उन दिनों मुगलों और ईरान के शासकों में अच्छे संबंध थे. इसलिए ईरानी सौदागर भारत आते रहते थे. ये वो दौर था जब जंग घोड़ों पर होती थी. सैनिकों की ताकत घुड़सवार सैनिकों की संख्या से मापी जाती थी.

इसी दौरान शिराज के कबीले भारत आए थे. इनकी जबान फारसी थी, मुगल काल में भी यहां की भाषा फारसी थी. इसलिए शिराज के कबाइलियों के लिए यहां काम करना आसान था. ये लोग नवाबों के साथ सौदा करते थे. ये लोग खानाबदोश थे. थोड़े दिन के लिए एक जगह और फिर दूसरी जगह चल देते थे. इसी सिलसिले में बिहार के पूर्णिया से होते हुए किशनगंज में इन लोगों ने अपना तंबू लगाया, जो फिर कभी नहीं उखड़ा. तब से ईरानी लोग यहीं के होकर रह गए.

Kishanganj Motibag Karbala
किशनगंज मोतिबाग कर्बला इलाका (ETV Bharat)

खगड़ा मेला के कारण बना ठिकाना..! : आज भले ही घोड़ों की सौदागरी पर लगाम लग गया हो, लेकिन बिहार के किशनगंज में बसने की वजह घोड़ों का कारोबार ही माना जाता है. वो भी खगड़ा मेले की वजह से. किशनगंज का खगड़ा मेला सीमांचल के सबसे बड़े मवेशी मेला के रूप में माना जाता है. खगड़ा के नवाब मोहम्मद फखरुद्दीन ने इसे शुरू किया था. महीने भर चलने वाले इस मेले में सौदागर ईरानियों की अच्छी कमाई हो जाती थी. इसलिए लंबे वक्त तक यहां तंबू लगाकर ठहरे रहते थे.

आपस में करते हैं शादी : शिरीन बेगम ने बताया कि, सालों बाद भी इन लोगों ने अपने तहजीब को जिंदा रखा है. ये लोग बाहर के लोगों से कम मिलते जुलते है. सालों एक बस्ती में एक साथ रहने के बाद भी ये लोग आपस में भी शादी करते हैं. लड़के के परिवार वाले शादी का रिश्ता लेकर लड़की के घर जाते हैं. अपने समुदाय के बाहर यहां शादियों की इजाजत नहीं है.

''इनका रहन-सहन और पहनावा कमोबेश ईरानी की तरह होता है. आज भले ही ईरान में पर्दा और बुर्के का चलन है, लेकिन किशनगंज में ईरानियों को पर्दा रखने की परंपरा बिल्कुल नहीं है. दरअसल उस वक्त का ईरान समुदाय, जब ये लोग भारत आए थे तब ईरान में पर्दे का चलन नहीं था. साल 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में महिलाओं के पर्दे का चलन हुआ.'' - शिरीन बेगम, निवासी, मोतिबाग कर्बला

I Love India : मोतिबाग कर्बला से निकलकर ये लोग कभी ईरान नहीं गए. शायद इन लोगों की पता भी नहीं कि जिस ईरान के शिराज शहर से इनके पूर्वज कभी भारत आए थे, वो आज कैसा होगा? फिलहाल किशनगंज शहर के मोतिबाग कर्बला में सालों से रह रहीं शाहिना परवीन कहती हैं कि ''हमें हिंदुस्तान से बहुत मोहब्बत है. आई लव इंडिया. इस मिट्टी के लिए जान भी कुर्बान है.''

ये भी पढ़ें :-

बिहार में LPG का अवैध भंडारण: एक घर में मिले 10 सिलेंडर, SDM के छापे से हड़कंप

TAGGED:

MINI IRAN IN BIHAR
बिहार में ईरान
किशनगंज मोतिबाग कर्बला ईरानी
IRAN ISRAEL WAR
KISHANGANJ MOTIBAG KARBALA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.