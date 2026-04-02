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बिहान ने दिया सम्मान, मिलेट्स बेकरी ने बदली जिंदगी, आर्थिक रुप से महिलाएं हो रहीं सशक्त

मजदूरी करने वाली महिलाएं अब अपनी मेहनत के बूते जीवन का नया अध्याय लिख रही हैं. सेरीखेड़ी से रितेश तंबोली की रिपोर्ट.

MILLETS BAKERY CHANGED LIVES
बिहान ने दिया सम्मान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 2, 2026 at 10:48 PM IST

5 Min Read
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रायपुर : रायपुर के सेरीखेड़ी में काम कर रही ये महिलाएं दैनिक मजदूरी का काम करती हैं. लेकिन यहां काम करने से पहले इनकी जिंदगी काफी तकलीफ से भरी थी. दैनिक मजदूरी करके परिवार की आर्थिक मदद करने वाली इन महिलाओं को कभी काम मिलता तो कभी नहीं.साल में हर दिन इन्हें पक्का काम मिलेगा इस बात की भी कोई गारंटी नहीं थी. लेकिन वक्त बदला और इन्होंने विहान योजना के तहत स्वसहायता समूह के जरिए नया काम सीखा.इस काम के लिए इन्हें ट्रेनिंग दी और अब ये कुशल कामगार बनकर सम्मानपूर्वक पैसा कमा रही हैं.

मिलेट्स बेकरी में हेल्दी आयटम

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत समूह की महिला और कुशल श्रमिक अब बेकरी का संचालन कर रहे हैं. इस बेकरी में मशीनों के माध्यम से एडवांस सिस्टम के तहत मिलेट्स के कुकीज, नमकीन, मीठा बिस्कुट, चॉकलेट के साथ ही ब्रेड, चाइनीज रोल और टोस्ट जैसे चीजों का प्रोडक्शन हो रहा है. लगभग 50 से अधिक आइटम इस बेकरी में बनाए जा रहे हैं.

बिहान ने दिया सम्मान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कब हुई थी औपचारिक शुरुआत ?

कुशल श्रमिक बेकरी की औपचारिक शुरुआत साल 2019 में छोटे रूप में हुई थी. लेकिन आज इस बेकरी ने बड़ा रूप ले लिया है. समूह की महिलाएं यहां काम करके आत्मनिर्भर बन रही हैं. इस बेकरी यूनिट में समूह की पांच महिलाएं और 10 कुशल श्रमिक हैं. कुशल श्रमिक बेकरी में 24 घंटे प्रोडक्शन करते हैं. बेकरी में महिलाएं काम करके काफी खुश हैं. बेकरी में काम करने वाली स्व सहायता समूह की महिला लक्ष्मी साहू ने बताया कि बेकरी 6 महीने पहले शुरू हुई है. इसमें समूह की महिलाएं ब्रेड, टोस्ट, कुकीज़ के साथ ही स्नैक्स बनाने का काम करती हैं. इस बेकरी में मिलेट्स के भी कुकीज बनाए जाते हैं.

Millet items In bakery
बेकरी में बनती हैं मिलेट्स की चीजें (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कैसे होता है प्रोडक्शन ?

लक्ष्मी साहू ने बताया कि मिलेट्स को बारीक आटे की तरह पीसकर बारीक पिसा हुआ मिलेट्स को मिक्सी में ग्राइंडिंग किया जाता है. मिल्क और शुगर भी इसमें मिलाया जाता है. इन सारी चीजों को मिलाकर उनको बेलकर अलग-अलग साइज में काटा जाता है.फिर उसे ट्राली में रखकर ओवन में लगभग 40 मिनट तक रखा जाता है. ओवन में पकने के बाद इनकी पैकिंग की जाती है.

Millets Bakery changed lives
बेकरी ने बदली महिलाओं की जिंदगी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस बेकरी में समूह की पांच महिलाएं काम करती है. यहां पर काम करके हमें अच्छा लग रहा है. इसके पहले गांव में दूसरे तरह के काम धूप और बरसात में करते थे, उससे यह काम ज्यादा अच्छा है. इस काम को करके हम आत्मनिर्भर बने हैं- लक्ष्मी साहू, कुशल श्रमिक

घर की आर्थिक स्थिति सुधरी

बेकरी में काम करने वाली स्व सहायता समूह की महिला कामिनी पाल ने बताया कि वो बिहान समूह से जुड़कर काम कर रही हैं. अब इनको अपने गांव सेरीखेड़ी में ही काम मिल रहा है. पहले महिलाओं को घर से बाहर निकलने में डर लगता था, लेकिन जब से काम करना सीखे हैं उसके बाद से डर भी खत्म हो गया. समूह की लगभग 200 महिलाएं अलग-अलग कामों को यहां पर करती है. इस काम को करके घर की आर्थिक स्थिति भी सुधरी है. यहां जो पैसा मिलता है उससे थोड़ी बहुत घर की भी मदद हो जाती है.

womens becoming financially strong
आर्थिक रुप से हो रही हैं मजबूत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मैं बेकरी यूनिट में काम करती हूं. यहां पर ब्रेड बनाया जाता है. चाइनीस रोल बनता है. स्नेक्स भी अलग-अलग तरह के बनाए जाते हैं. समूह की महिलाएं सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक 8 घंटे तक काम करती है. समूह की एक महिला को महीने में साढ़े सात हजार रुपए मानदेय भी दिया जाता है. महिलाएं अपना काम करती है. कुशल श्रमिक चीजों को बनाने के लिए ट्रेनिंग भी देते हैं. अब तक काम करके हमें ब्रेड, स्नैक्स जैसी चीज बनाना शुरू कर दिए हैं- कामिनी पाल, कुशल श्रमिक

various types of items
कई तरह के आइटम बना रहीं महिलाएं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

2025 में यूनिट को किया गया बड़ा

रायपुर जिला पंचायत के डीपीएम विक्रम सिंह लोधी ने बताया कि ग्राम सेरीखेड़ी में उजाला ग्राम संगठन के तहत इस बेकरी का संचालन किया जा रहा है. साल 2019 में इस छोटे रूप में शुरू किया गया था, लेकिन जुलाई 2025 से यह बड़े रूप में आकार ले लिया.

Skilled workers gave training
कुशल कामगार दे रहे हैं ट्रेनिंग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस बेकरी में स्व सहायता समूह की पांच महिलाएं काम करती है. इसके साथ ही 10 कुशल श्रमिक भी इस बेकरी में काम करते हैं. इस बेकरी में 24 घंटे प्रोडक्शन का काम चलता है. बेकरी में जो भी चीज का प्रोडक्शन होता है, उसकी मार्केटिंग अलग-अलग जगह पर हो रही है. जोरा माल बिलासपुर बड़े-बड़े बेकरी में ऑर्डर के आधार पर सप्लाई की जाती है- विक्रम सिंह लोधी, DPM

Bihaan scheme in raipur
बिहान ने दिया सम्मान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

विक्रम सिंह लोधी ने बताया कि इसके साथ ही सरकारी दफ्तर बड़े ऑफिसर्स और मुख्यमंत्री निवास तक गिफ्ट हैंपर के रूप में जाता है. महिला और कुशल श्रमिक बेकरी में काम करके काफी खुश हैं. इसके पहले समूह की महिलाएं दैनिक मजदूरी करके अपना परिवार चलाती थी. सुरक्षित कैंपस होने के साथ ही सम्मानजनक तरीके से महिलाएं अपना काम कर रही है.


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