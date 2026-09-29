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असम राइफल्स की टीम पर घात लगाकर हमला, जवान शहीद, चार घायल

सांकेतिक तस्वीर ( ANI )

इटानगर : अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में मंगलवार को भारत-म्यांमार सीमा पर गश्त कर रही एक टीम पर संदिग्ध उग्रवादियों ने हमला किया, जिसमें असम राइफल्स का एक जवान शहीद हो गया और चार अन्य घायल हो गए.