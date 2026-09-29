असम राइफल्स की टीम पर घात लगाकर हमला, जवान शहीद, चार घायल
यह उग्रवादी हमला था. मामले की जांच की जा रही है. जवान गश्ती पर थे.
Published : September 29, 2026 at 5:07 PM IST
इटानगर : अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में मंगलवार को भारत-म्यांमार सीमा पर गश्त कर रही एक टीम पर संदिग्ध उग्रवादियों ने हमला किया, जिसमें असम राइफल्स का एक जवान शहीद हो गया और चार अन्य घायल हो गए.
अधिकारियों ने बताया कि यह घटना सुबह करीब 6.30 बजे नामपोंग सर्कल के तहत नामपोंग नाला के पास हुई, जब 21 असम राइफल्स के जवान उस इलाके में गश्त कर रहे थे जहां सीमा पर बाड़ लगाने का काम चल रहा है.
शुरुआती रिपोर्टों से पता चला है कि संदिग्ध उग्रवादियों ने गश्ती दल पर गोलीबारी की, जिसमें हवलदार जानखोकाई कुकी (42) की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए. घायल जवानों को इलाज के लिए ले जाया गया. उनकी हालत के बारे में अभी तक पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है.
अधिकारी ने बताया कि घटना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में ऑपरेशन तेज कर दिए हैं. शुरुआती रिपोर्टों में एनएससीएएन (K-YA) से जुड़े उग्रवादियों के शामिल होने की बात कही गई है. हालांकि, हमलावरों की पहचान के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. असम राइफल्स के आधिकारिक बयान का इंतजार है.
चांगलांग के एसपी किर्ली पाडु ने कहा कि उन्हें घटना के बारे में जानकारी मिली है और उन्होंने चांगलांग पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को विवरण इकट्ठा करने का निर्देश दिया है. एसपी ने कहा, "हमें भारत-म्यांमार सीमा पर हुई घटना के बारे में जानकारी मिली है और हमने चांगलांग पुलिस स्टेशन के ओसी से इससे जुड़ी जानकारी इकट्ठा करने को कहा है." चांगलांग जिले में भारत-म्यांमार सीमा संवेदनशील रही है क्योंकि इस क्षेत्र और अंतरराष्ट्रीय सीमा के पार सक्रिय विद्रोही समूहों की आवाजाही होती रहती है.
TRIBUTE TO OUR BRAVEHEART— The Assam Rifles (@official_dgar) September 29, 2026
Lt Gen Vikas Lakhera, AVSM, SM, Director General Assam Rifles & All Ranks of Assam Rifles pay solemn tribute to Hav Jangkhokai Kuki who made the supreme sacrifice in the line of duty at Changlang, Arunachal Pradesh on 29 Sep 2026 and offer deep… pic.twitter.com/tcNVm7p7H4
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