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मणिपुर में जरूरी सामान ले जा रहे एक काफिले पर संदिग्ध उग्रवादियों का हमला, ट्रक ड्राइवर की मौत

इंफाल/तेजपुर: मणिपुर में 3 मई, 2023 को पहली बार जातीय संघर्ष शुरू होने के बाद से हिंसा जारी है. शुक्रवार को एक बार फिर तनाव बढ़ गया जब संदिग्ध उग्रवादियों ने मणिपुर के उखरुल जिले में सुरक्षा के बीच जरूरी सामान ले जा रहे एक काफिले पर गोलीबारी की, जिसमें एक ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई.

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोपहर में काफी देर तक गोलियां चलती रहीं. प्रशासनिक सूत्रों ने बताया कि करीब 15 से 20 व्यावसायिक गाड़ियां, जिनमें खाने-पीने का जरूरी सामान और रोजाना की जरूरत का सामान था, भारी सुरक्षा के बीच इंफाल-उखरुल रूट से गुजर रही थीं, तभी टीएम कासोम इलाके के पास हमला हुआ.

अचानक हुए इस हमले में, एक ट्रक ड्राइवर को गंभीर चोटें आईं और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. मरने वाले ड्राइवर की पहचान अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है. हमले के बाद, सीमा सुरक्षा बल , केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), और मणिपुर पुलिस की जॉइंट टीम ने तुरंत जवाबी फायरिंग शुरू कर दी. खबर है कि कुछ देर तक गोलियां चलती रहीं, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई.

दिन में पहले, यह भी खबर आई थी कि प्रदर्शनकारियों ने सड़क रोकने की कोशिश में शांगखाई गांव के पास टायर जलाए थे. सुरक्षा बलों ने भीड़ को तितर-बितर करने और हालात को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले और स्मोक बम का इस्तेमाल किया. सूत्रों ने बताया कि झड़पों में कई आम लोग घायल हुए हैं.

उखरुल की ओर जरूरी चीजों की बिना रुकावट सप्लाई पक्का करने के लिए, अधिकारियों ने पूरे इलाके में सुरक्षा के इंतज़ाम बढ़ा दिए हैं. घटना के बाद रास्ते में कई संवेदनशील जगहों पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है.