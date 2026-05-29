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मणिपुर में जरूरी सामान ले जा रहे एक काफिले पर संदिग्ध उग्रवादियों का हमला, ट्रक ड्राइवर की मौत

मणिपुर में हुए अचानक हमले में, एक ट्रक ड्राइवर को गंभीर चोटें आईं और उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

Militant Attack in Manipur, truck driver killed
मणिपुर में सुरक्षा बलों की तस्वीर (फाइल फोटो) (AFP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 29, 2026 at 8:41 PM IST

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इंफाल/तेजपुर: मणिपुर में 3 मई, 2023 को पहली बार जातीय संघर्ष शुरू होने के बाद से हिंसा जारी है. शुक्रवार को एक बार फिर तनाव बढ़ गया जब संदिग्ध उग्रवादियों ने मणिपुर के उखरुल जिले में सुरक्षा के बीच जरूरी सामान ले जा रहे एक काफिले पर गोलीबारी की, जिसमें एक ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई.

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोपहर में काफी देर तक गोलियां चलती रहीं. प्रशासनिक सूत्रों ने बताया कि करीब 15 से 20 व्यावसायिक गाड़ियां, जिनमें खाने-पीने का जरूरी सामान और रोजाना की जरूरत का सामान था, भारी सुरक्षा के बीच इंफाल-उखरुल रूट से गुजर रही थीं, तभी टीएम कासोम इलाके के पास हमला हुआ.

अचानक हुए इस हमले में, एक ट्रक ड्राइवर को गंभीर चोटें आईं और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. मरने वाले ड्राइवर की पहचान अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है. हमले के बाद, सीमा सुरक्षा बल , केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), और मणिपुर पुलिस की जॉइंट टीम ने तुरंत जवाबी फायरिंग शुरू कर दी. खबर है कि कुछ देर तक गोलियां चलती रहीं, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई.

दिन में पहले, यह भी खबर आई थी कि प्रदर्शनकारियों ने सड़क रोकने की कोशिश में शांगखाई गांव के पास टायर जलाए थे. सुरक्षा बलों ने भीड़ को तितर-बितर करने और हालात को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले और स्मोक बम का इस्तेमाल किया. सूत्रों ने बताया कि झड़पों में कई आम लोग घायल हुए हैं.

उखरुल की ओर जरूरी चीजों की बिना रुकावट सप्लाई पक्का करने के लिए, अधिकारियों ने पूरे इलाके में सुरक्षा के इंतज़ाम बढ़ा दिए हैं. घटना के बाद रास्ते में कई संवेदनशील जगहों पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है.

इस ताजा हमले ने एक बार फिर मणिपुर में कमर्शियल ट्रांसपोर्ट गाड़ियों (वाणिज्यिक परिवहन) की सुरक्षा और जरूरी चीजों की आसानी से आवाजाही को लेकर गंभीर चिंताएं खड़ी कर दी हैं. पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है. सिर्फ दो दिन पहले, मणिपुर पुलिस ने कहा था कि सुरक्षा बल कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य के संवेदनशील और बॉर्डर वाले इलाकों में नियमित सर्च अभियान चला रहा है.

अधिकारियों ने यह भी पुष्टि किया था कि जरूरी सामान ले जा रही 365 गाड़ियों की सुरक्षित आवाजाही पक्का करने के लिए नेशनल हाईवे-37 पर कड़े सुरक्षा उपाय लागू किए जा रहे हैं. सुरक्षा बल अभी राज्य के पहाड़ी और घाटी वाले दोनों जिलों में बनाए गए 114 नाका पॉइंट और चेकपॉइंट के जरिए कड़ी निगरानी कर रही हैं.

इनपुट: प्रणब कुमार दास

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