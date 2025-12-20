ETV Bharat / bharat

गुजरात के भरूच में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जानें इसकी तीव्रता

सांकेतिक तस्वीर ( ETV Bharat )

भरूच: गुजरात के भरूच जिले में शनिवार तड़के करीब 4.56 बजे भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए. भरूच और आस-पास के इलाकों में लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए जिससे कुछ देर के लिए डर का माहौल बन गया. कई सो रहे लोग अचानक झटके महसूस करके जाग गए, जबकि कुछ लोगों को घर के पंखे और हल्की चीजें हिलने का एहसास हुआ. भूकंप विज्ञान विभाग की जानकारी के मुताबिक इस भूकंप का केंद्र भरूच से करीब 45 km दूर जंबूसर के पास दर्ज किया गया. भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.8 मापी गई, जिसे हल्का भूकंप माना जाता है. तीव्रता कम होने के कारण किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान की कोई खबर नहीं मिली. सुबह-सुबह भूकंप के झटके महसूस होते ही कुछ इलाकों में लोग अपने घरों से बाहर निकल आए. खासकर अपार्टमेंट और घरों में रहने वाले लोग थोड़ी देर के लिए बाहर निकल आए. हालांकि, झटके कम समय के और हल्के थे, इसलिए हालात जल्द ही सामान्य हो गया. जिला प्रशासन और डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हालात पर नजर रख बनाए रखा. अधिकारियों के मुताबिक जिले में अभी कोई इमरजेंसी वाली स्थिति नहीं है और सभी सरकारी एजेंसियां ​​अलर्ट पर है. भूकंप के झटकों के बाद फायर डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट और लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारियों ने हालात का जायजा लिया.