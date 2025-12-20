ETV Bharat / bharat

गुजरात के भरूच में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जानें इसकी तीव्रता

गुजरात के भरूच में जंबूसर के पास तड़के भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए. रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 2.8 थी.

EARTHQUAKE IN GUJARAT
सांकेतिक तस्वीर (ETV Bharat)
December 20, 2025

भरूच: गुजरात के भरूच जिले में शनिवार तड़के करीब 4.56 बजे भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए. भरूच और आस-पास के इलाकों में लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए जिससे कुछ देर के लिए डर का माहौल बन गया. कई सो रहे लोग अचानक झटके महसूस करके जाग गए, जबकि कुछ लोगों को घर के पंखे और हल्की चीजें हिलने का एहसास हुआ.

भूकंप विज्ञान विभाग की जानकारी के मुताबिक इस भूकंप का केंद्र भरूच से करीब 45 km दूर जंबूसर के पास दर्ज किया गया. भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.8 मापी गई, जिसे हल्का भूकंप माना जाता है. तीव्रता कम होने के कारण किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान की कोई खबर नहीं मिली.

सुबह-सुबह भूकंप के झटके महसूस होते ही कुछ इलाकों में लोग अपने घरों से बाहर निकल आए. खासकर अपार्टमेंट और घरों में रहने वाले लोग थोड़ी देर के लिए बाहर निकल आए. हालांकि, झटके कम समय के और हल्के थे, इसलिए हालात जल्द ही सामान्य हो गया.

जिला प्रशासन और डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हालात पर नजर रख बनाए रखा. अधिकारियों के मुताबिक जिले में अभी कोई इमरजेंसी वाली स्थिति नहीं है और सभी सरकारी एजेंसियां ​​अलर्ट पर है. भूकंप के झटकों के बाद फायर डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट और लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारियों ने हालात का जायजा लिया.

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों से दूर रहें और सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें. यह भी कहा गया है कि भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान पैनिक न फैलाएं और सुरक्षा नियमों का पालन करें. अधिकारियों ने कहा कि अगर आने वाले समय में और झटके महसूस होते हैं, तो लोग सुरक्षित जगहों पर रहें और तुरंत लोकल प्रशासन को बताएं.

भूकंप विज्ञान विभाग के मुताबिक गुजरात, खासकर सौराष्ट्र और साउथ गुजरात के कुछ इलाके भूकंप के लिहाज से सेंसिटिव जोन में आते हैं. समय-समय पर छोटे-मोटे झटके आते रहते हैं जो आमतौर पर जमीन की हलचल की वजह से आते हैं. ऐसे हल्के भूकंप ज्यादा नुकसानदायक साबित नहीं होते, लेकिन सावधानी हमेशा जरूरी है.

भरूच जिले में पहले भी समय-समय पर हल्के भूकंप के झटके आते रहे हैं, लेकिन बड़े नुकसान की कोई घटना सामने नहीं आई है. मौजूदा हालात को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और लगातार हालात पर नजर रख रहा है. कुल मिलाकर, चूंकि भरूच में जंबूसर के पास आए इस भूकंप के झटके हल्के थे, इसलिए कोई गंभीर असर नहीं देखा गया. हालांकि, जिला प्रशासन ने साफ किया है कि सुबह-सुबह झटके महसूस होने पर लोगों में थोड़ी देर के लिए घबराहट हुई थी, जिसके बाद हालात पूरी तरह से सामान्य हो गए.

