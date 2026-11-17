दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण से राहत; GRAP-3 की पाबंदियां हटीं, निर्माण कार्य को मिली छूट
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ओर से बताया गया कि एक्यूआई में गिरावट दर्ज होने के संकेत मिलने पर प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया गया.
Published : November 17, 2026 at 9:15 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के स्तर में सुधार होने के बाद लाखों लोगों को बड़ी राहत मिली है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली एनसीआर में लागू ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के तीसरे चरण की पाबंदियों को तत्काल प्रभाव से हटाने का फैसला लिया है. मंगलवार, 17 नवंबर को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 204 पर पहुंचने के बाद आयोग की ग्रैप की सब कमेटी की ओर से यह निर्णय लिया गया है. ग्रैप 3 हटने के बाद अब दिल्ली-एनसीआर में निर्माण गतिविधियों और वाहनों के संचालन को लेकर लागू कई तरह के प्रतिबंधों से लोगों को राहत मिलेगी.
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के मुताबिक, पिछले कुछ समय से दिल्ली एनसीआर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में उतार-चढ़ाव बना हुआ था. प्रदूषण का स्तर बढ़ने के कारण ग्रेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तीसरे चरण को लागू किया गया था. इसके तहत प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर सख्ती की गई थी. अब एयर क्वालिटी इंडेक्स में गिरावट दर्ज होने और हालात में सुधार होने के संकेत मिलने के बाद प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया गया है. हालांकि, आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह प्रदूषण को नियंत्रित रखने के लिए निगरानी और आवश्यक कार्रवाई जारी रहेगी.
#CAQM Sub-Committee on #GRAP decides to revoke GRAP Stage III as daily #AQI shows a downward trend, reaching 204 today. All actions under GRAP Stages I & II and restrictions as per the order dt. 30.10.2026, shall remain in force: https://t.co/RGrh57xFQz— Commission for Air Quality Management (@CAQM_Official) November 17, 2026
ग्रैप-3 हटने के बाद गैर जरूरी निर्माण और विध्वंस कार्यों पर लगी रोग पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी. इसके अलावा स्टोन क्रशर और खनन गतिविधियों पर लगी पाबंदियों भी समाप्त हो जाएगी. इससे निर्माण क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों को राहत मिलने की उम्मीद है. हालांकि, निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण और प्रदूषण रोकने से संबंधित निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा.
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ग्रैप-3 के तहत पांचवी कक्षा तक के स्कूलों के लिए हाइब्रिड मोड में कक्षाएं संचालित करने की निर्देश दिए गए थे. इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से कक्षाएं संचालित करने का विकल्प दिया गया था. अब इसके हटने के बाद इन प्रतिबंधों से राहत मिलेगी. हालांकि, आयोग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि 30 अक्टूबर 2026 के आदेश के तहत ग्रैप के पहले और दूसरे चरण की सभी पाबंदियां पहले की तरह लागू रहेगी. हवा की रफ्तार में हुए इजाफे के बाद दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के नीचे पहुंच गया है.
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