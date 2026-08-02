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Earthquake in Delhi: दिल्‍ली में भूकंप के हल्‍के झटके, रिक्‍टर स्‍केल पर 2.9 रही तीव्रता

राजधानी दिल्ली में रविवार तड़के हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए.

Mild 2.9 Magnitude Earthquake
दिल्‍ली में भूकंप के हल्‍के झटके (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 2, 2026 at 10:05 AM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में रविवार तड़के हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए. सुबह करीब 4:14 बजे आए 2.9 तीव्रता के भूकंप का केंद्र उत्तरी दिल्ली में था. कम तीव्रता और सुबह का समय होने के कारण अधिकांश लोगों को झटकों का एहसास नहीं हुआ. राहत की बात यह रही कि किसी तरह के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है.

नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) के अनुसार, रविवार सुबह 4:14:01 बजे दिल्ली में रिक्टर स्केल पर 2.9 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया. भूकंप का केंद्र उत्तरी दिल्ली में 28.721° उत्तरी अक्षांश और 76.957° पूर्वी देशांतर पर स्थित था, जबकि इसकी गहराई 8 किलोमीटर मापी गई.

विशेषज्ञों के अनुसार, भूकंप की गहराई कम होने के कारण आसपास के इलाकों में भी हल्के झटके महसूस किए जा सकते हैं. हालांकि 2.9 तीव्रता का भूकंप हल्की श्रेणी में आता है और इससे बड़े नुकसान की संभावना बेहद कम रहती है. फिलहाल राजधानी और एनसीआर से किसी भी प्रकार के जान-माल के नुकसान या अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है.

भूकंप पृथ्वी की सतह से लेकर लगभग 700 किलोमीटर की गहराई तक उत्पन्न हो सकते हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, उथले (शैलो) भूकंप अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी होते हैं क्योंकि इनसे निकलने वाली भूकंपीय तरंगें कम दूरी तय कर सतह तक पहुंचती हैं, जिससे जमीन पर कंपन अधिक महसूस हो सकता है.

रविवार होने और भूकंप के तड़के आने के कारण अधिकतर लोग गहरी नींद में थे, इसलिए बड़ी संख्या में लोगों को झटकों का एहसास ही नहीं हुआ. हालांकि कुछ लोगों ने हल्का कंपन महसूस होने की जानकारी साझा की. प्रशासन की ओर से लोगों से अफवाहों से बचने और किसी भी आपात स्थिति में आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करने की अपील की गई है.

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