63 साल बाद आबाद हुआ चीन युद्ध में उजड़ा उत्तराखंड का ये गांव, मिलम में पहला होमस्टे तैयार

फिर बसने लगा है बॉर्डर का पहला गांव मिलम ( Photo- ETV Bharat )

मिलम में बन रहे नए घर, पुरानों की हो रही मरम्मत: मूलभूत सुविधाओं को लेकर हो रही पहल के बाद ग्रामीण भी खंडहर हो चुके अपने घरों को संवारने लगे हैं. ऐसे ही गांवों में से एक है मुनस्यारी तहसील मुख्यालय से करीब 65 किमी दूर बसा मिलम. यहां 6 लोगों ने अपने खंडहर हो चुके मकानों को फिर से संवारा है. स्थानीय ग्रामीण शांति देवी धर्मशक्तू ने बताया कि-

वाइब्रेंट विलेज योजना ला रही है रंग: सरकार मिलम गांव को सड़क, बिजली और संचार सेवा से भी जोड़ में लगी हुई है. मकसद ये है कि उच्च हिमालयी क्षेत्र में बसा यह गांव पर्यटन के क्षेत्र में अपनी एक नई पहचान बना सके. चीन, नेपाल सीमा के नजदीक बसे गांवों फिर से रौनक लौटाने के लिए कयावद शुरू की गई. केंद्र और प्रदेश सरकार की वाइब्रेंट विलेज योजना का असर धीरे-धीरे घरातल पर दिखाई देने लगा है.

6 दशक बाद आबाद हो रहा है मिलम गांव: सीमांत जिला पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में चाइना वार के समय उजड़ा जोहार वैली का मिलम गांव फिर से आबाद होने लगा है. मिलम गांव में रिवर्स पलायन होने से 6 दशक के बाद पहली बार एक नया मकान बनकर अस्तित्व में आया है. इस घर के दरवाजे वर्तमान में होमस्टे के तौर पर पर्यटकों के लिए खोले जा रहे हैं. गांव में अन्य ग्रामीणों ने भी अपने पुराने मकानों को सुधारा है और कुछ पर सुधारने के लिए काम चल रहा है.

पिथौरागढ़: 1962 में जब चीन युद्ध हुआ तो सीमांत के अनेक गांव तब से वीरान हो गए थे. इन्हीं गांवों में से एक है पिथौरागढ़ जिले का मिलम गांव. जोहार वैली का मिलम गांव अब फिर से आबाद होने लगा है. करीब 6 दशक बाद मिलम गांव में चहल-पहल होने से लोग खुश हैं. रिवर्स पलायन अब रंग जमाने लगा है.

वर्ष 1962 के बाद हमने मिलम में पहला नया मकान बनाया है. इसे हम होमस्टे के तौर पर संचालित कर रहे हैं. पर्यटन विभाग में हमने होमस्टे का पंजीकरण भी कराया है. मिलम तक सड़क पहुंच चुकी है, जिससे गांव का विकास होने की उम्मीद जगी है.

-शांति देवी धर्मशक्तू, निवासी, मिलम गांव-

ऊर्जा निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर ने क्या कहा: इधर प्रोजेक्ट डिवीजन ऊर्जा निगम के अधिशासी अभियंता डीडी पांगती ने बताया कि-

मिलम घाटी के एक दर्जन गांव जल्द ही बिजली की रोशनी से जगमग होंगे. ऊर्जा निगम सीमांत के गांवों में बिजली की लाइन बिछाने जा रहा है. इसके लिए निगम के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है. अब निगम 20 करोड़ रुपये की लागत मिलम से लीलम तक बिजली की लाइन बिछाएगा. इससे सीमांत के गांवों के साथ ही भारतीय सुरक्षा चौकियों को निर्बाध रूप से बिजली की सप्लाई शुरू होगी. जल्द निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा.

-डीडी पांगती, अधिशासी अभियंता, प्रोजेक्ट डिवीजन, ऊर्जा निगम-

जल निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने क्या कहा: मिलम गांव में वर्ष 1962 से पहले रौनक हुआ करती थी. जल निगम में अधिशासी अभियंता और स्थानीय निवासी रंजीत धर्मशक्तू ने बताया कि-

तब मिलम गांव में करीब 500 परिवार रहा करते थे. 1962 में चीन के साथ युद्ध के बाद गांव लगातार खाली होता चला गया. वर्तमान में केवल 50 परिवार ही हैं, जो माइग्रेशन काल के दौरान मिलम में निवास करते हैं.

-रंजीत धर्मशक्तू, अधिशासी अभियंता, जल निगम-

होटल एसोसिएशन पर्यटकों की बढ़ती संख्या से है खुश: मिलम क्षेत्र में बीते दस माह के दौरान तीन हजार से अधिक पर्यटक पहुंचे हैं. होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष जगदीश रावत बताते हैं कि-

जनवरी से लेकर अब तक 3,282 पर्यटकों ने मिलम और नंदा देवी मंदिर पहुंचकर दर्शन किए हैं. बीते वर्ष 2024 में 1,280 पर्यटक मिलम घूमने आए थे.

-जगदीश रावत, अध्यक्ष, होटल एसोसिएशन-

जिला पर्यटन अधिकारी उत्साहित: जिला पर्यटन अधिकारी पिथौरागढ़ ने बताया कि-

पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए विभाग के द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है. ट्रेकिंग रूट निर्माण के साथ ही ग्रामीणों को होमस्टे योजना से भी जोड़ा जा रहा है. आगामी समय में अन्य कार्य भी मिलम क्षेत्र में कराएं जाएंगे, जिससे पर्यटन गतिविधियों में इजाफा होगा. पर्यटकों को सभी सुविधाएं दी जाएंगी.

-कीर्ति चंद्र आर्या, जिला पर्यटन अधिकारी, पिथौरागढ़-

कहां है मिलम गांव: मिलम गांव उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की जोहार घाटी में स्थित है. ये चीन के कब्जे वाले तिब्बत बॉर्डर का पहला गांव है. दरअसल पहले बॉर्डर के गांव को अंतिम गांव कहते थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब बॉर्डर के गांवों को पहला गांव कहने की पहल शुरू की है. यहां मिलम नाम का ग्लेशियर भी है. इस ग्लेशियर से गोरी गंगा नदी निकलती है. गोली गंगा नदी जोहार घाटी में बहती है. पिथौरागढ़ जिले के ही जौलजीबी में गोरी गंगा, काली गंगा में मिल जाती है.

मिलम में 63 साल बाद होमस्टे बना (Photo- ETV Bharat)

क्या है रिवर्स पलायन या रिवर्स माइग्रेशन? लंबे समय से उत्तराखंड के गांव पलायन के कारण खाली होते रहे हैं. लोग मूलभूत सुविधाओं और रोजगार के लिए गांव छोड़कर शहरों और कस्बों में चले गए. इन्हीं शहरों और कस्बों से गांव वापस आने को रिवर्स पलायन या रिवर्स माइग्रेशन कहा जाता है. उत्तराखंड सरकार घर और गांव छोड़कर चले गए लोगों को वापस गांव की ओर लाने के लिए अनेक रोजगार और स्वरोजगार योजनाएं चला रही है. गांवों तक उन सुविधाओं को पहुंचाया जा रहा है, जिनकी कमी के कारण लोगों ने सालों पहले गांव छोड़ दिए थे. कोरोना लॉकडाउन के समय सबसे ज्यादा रिवर्स पलायन देखने को मिला था. दरअसल तब बड़ी संख्या में लोगों की नौकरियां चली गई थीं और रोजगार बंद हो गया था.

मिलम घाटी के गांव (Photo- ETV Bharat)

वाइब्रेंट विलेज योजना क्या है? वाइब्रेंट विलेज योजना एक केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम है. इसकी घोषणा केंद्रीय बजट वर्ष 2022-23 (2025-26 तक) में उत्तर में सीमावर्ती गांवों को विकसित करने और ऐसे सीमावर्ती गांवों के निवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लक्ष्य के साथ की गई. इसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्र शामिल हैं. वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत 2,963 गांवों को कवर किया जा रहा है.