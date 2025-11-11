ETV Bharat / bharat

'पलायन' ने बदला उत्तराखंड का नक्शा! पहाड़ों के लिए अब आर्थिक और राजनीतिक संकट

उत्तराखंड में पहाड़ों का बदल रहा आर्थिक और राजनीतिक समीकरण, 'अपनी गणना अपने गांव' अभियान की चर्चाओं ने पकड़ा जोर, पढ़िए खास खबर

Migration Effect On Uttarakhand
पलायन का असर (फोटो- ETV Bharat GFX)
Published : November 11, 2025 at 10:10 AM IST

देहरादून: उत्तराखंड में पहाड़ों का आर्थिक, राजनीतिक समीकरण बदल रहा है. ये हालात पर्वतीय क्षेत्रों में न केवल बजटीय बंटवारे को हाशिए पर ला रहे हैं, बल्कि प्रतिनिधित्व को भी कम कर रहे हैं. शायद यही कारण है कि राज्य में भौगोलिक आधार पर परिसीमन और 'अपनी गणना अपने गांव' जैसे अभियान की बात तेजी से होने लगी है.

उत्तराखंड के मैदानी जिलों में कैसे हो रहा जनसंख्या का ओवरलोड और आंकड़े कैसे पर्वतीय जिलों से मोह भंग की बयां कर रहें तस्वीर. इसकी जानकारी से आपको रूबरू करवाते हैं. दरअसल, राज्य में जनसंख्या का अनियंत्रित बंटवारा कई नई मुसीबतों को न्योता दे रहा है. यही वजह है कि कुछ नए मुद्दों पर चर्चा हो रही है और नए अभियान शुरू करने की भी बात की जाने लगी है.

Migration Effect On Uttarakhand
पलायन की मार से खाली हो रहे गांव (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

'अपनी गणना अपने गांव' की चर्चा: इसी में से एक चर्चा 'अपनी गणना अपने गांव' को लेकर है. इस पर कई लोग न केवल सरकार से भी बात कर रहे हैं, बल्कि लोगों को भी इस मुद्दे पर जागरूक होकर अपनी जिम्मेदारी निभाने का संदेश दे रहे हैं. इस चर्चा की शुरुआत उन आंकड़ों से होती है, जो उत्तराखंड में राजनीतिक और आर्थिक बदलाव की तरफ इशारा करते हैं. क्या हैं वो आंकड़े समझिए.

Srinagar Garghwal
श्रीनगर गढ़वाल की स्थिति (फाइल फोटो- ETV Bharat)

उत्तराखंड में पहले इतनी थी जनसंख्या: उत्तराखंड के 13 जिलों में 9 जिले पर्वतीय माने जाते हैं, जबकि 4 जिलों को मैदानी जिलों के रूप में पहचाना जाता है. अब राज्य में जनसंख्या के आधार पर आकलन करें तो साल 1971 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 4,491,732 थी. जिसमें 9 पर्वतीय जिलों की जनसंख्या 2,474,179 थी. जबकि, 4 मैदानी क्षेत्र की जनसंख्या 2,017,553 थी.

Dehradun
मसूरी से नीचे देहरादून का शुरुआती इलाका (फाइल फोटो- ETV Bharat)

पहाड़ों से खिसककर मैदानों में आई सीटें: राजनीतिक रूप से देखें तो 9 पर्वतीय जिलों में 40 विधानसभा सीटें थी और 4 मैदानी जिलों में 30 विधानसभा सीटें थीं. यानी मैदानी जिलों के मुकाबले पर्वतीय जिलों में 10 सीटें ज्यादा थी, लेकिन समय के साथ यह आंकड़ा पलट गया और सत्ता पाने की सीढ़ी पहाड़ों से खिसककर मैदानों में आ गई.

Dehradun
देहरादून में दूर तक मकान ही मकान (फाइल फोटो- ETV Bharat)

उत्तराखंड में साल 2002 के विधानसभा चुनाव साल 1971 की जनगणना के आधार पर जिलों में तय गई की गई सीटों के रूप में हुए. इसके बाद साल 2001 में जनगणना हुई तो जनसंख्या का अनियंत्रित स्वरूप दिखाई देने लगा. जनगणना के बाद पहाड़ के 9 जिलों में जनसंख्या करीब 13 लाख बढ़कर 3,761,496 हो गई, लेकिन मैदानी जिलों में जनसंख्या का चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया.

Migration Effect On Uttarakhand
अपने गंतव्यों की ओर जाते लोग (फाइल फोटो- ETV Bharat)

उत्तराखंड की जनसंख्या मैदानी जिलों में बेतहाशा बढ़े: यहां जनसंख्या दोगुनी से भी ज्यादा हो गई. यानी करीब 27 लाख लोग पिछली जनगणना के मुकाबले मैदान के चार जिलों में बढ़ गए. यहां जनसंख्या 2001 में 4,727,853 हो गई. उधर, उत्तराखंड की जनसंख्या भी साल 1971 के मुकाबले दोगुनी हो गई और जनसंख्या बढ़कर 8,489,349 हो गई.

Migration Effect On Uttarakhand
पलायन से खंडहर हुआ मकान (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

परिसीमन के बाद बदला सीटों का समीकरण: उत्तराखंड में परिसीमन के लिए अधिसूचना साल 2002 में जारी हुई. परिसीमन के बाद 25 दिसंबर 2006 को परिसीमन पूरा होने के साथ उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की 6 सीटें कम हो गई. हालांकि, उत्तराखंड में साल 2007 में अगला विधानसभा चुनाव हुआ, लेकिन इस नए परिसीमन पर पहला चुनाव साल 2009 का लोकसभा चुनाव था.

Migration Effect On Uttarakhand
देहरादून में बढ़ रही आबादी (फाइल फोटो- ETV Bharat)

विधानसभा क्षेत्र का बंटवारा: बता दें कि विधानसभा की बेसिक इकाई लेखपाल क्षेत्र होता है. जबकि, लोकसभा सीट को विधानसभा क्षेत्र के आधार पर बांटा जाता है. राज्य स्थापना के दौरान केंद्र ने उत्तराखंड को 70 विधानसभा वाला राज्य घोषित किया. जबकि, इसके बाद परिसीमन आयोग ने किस जिले में कितनी सीटें होंगी, इसका निर्धारण किया.

Village
गैरसैंण का खूबसूरत गांव (फाइल फोटो- ETV Bharat)

वैसे तो पर्वतीय जिलों को 10 फीसदी जनसंख्या में राहत देकर सीट का आकलन हुआ, लेकिन इसके बावजूद जनसंख्या में इस कदर बदलाव हुआ कि साल 2006 के परिसीमन में 6 सीटें पहाड़ों से कम होकर मैदान में जुड़ गई.

Dehradun City
धीरे-धीरे बढ़ रहा देहरादून (फाइल फोटो- ETV Bharat)

इन्हीं स्थितियों को देखते हुए जनसंख्या के असंतुलन पर प्रदेश में चर्चा शुरू हो गई है और एक नए अभियान पर कुछ लोग चिंतन करने लगे हैं. यहां 'अपनी गणना अपने गांव' अभियान पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है और साथ ही सरकार को भी इस दिशा में कदम उठाने के लिए बातचीत चल रही है.

"पर्वतीय क्षेत्रों की सीटें कम होने से यहां का आर्थिक संतुलन भी बिगड़ रहा है. ऐसे में सभी समस्याओं को सरकार पर ही नहीं छोड़ा जा सकता. इसलिए जरूरी है कि लोग खुद की जिम्मेदारी समझते हुए आगामी जनगणना के दौरान अपना नाम जनगणना में अपने गांव से ही जुड़वाएं. जिसे जनसंख्या के असंतुलन और इसके असर को कम किया जा सके."- जोत सिंह बिष्ट, पूर्व पंचायत प्रतिनिधि

आर्थिक असंतुलन की वजह भी हैं ये हालात: उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या के बदल रहे समीकरण न केवल खाली होते गांव की समस्या को पैदा कर रहे हैं, बल्कि यह प्रति क्षेत्र में आर्थिक बंटवारे को भी बिगाड़ रहे हैं. इस बात को ऐसे समझ जा सकता है कि जनसंख्या के कम होने से योजनाएं भी पर्वतीय क्षेत्रों में सीमित हो रही हैं और इसका बजट यह प्रावधान भी कम हो रहा है.

उधर, सीटें कम होने के कारण यहां प्रतिनिधित्व कम होगा और इस प्रतिनिधित्व के कम होने से भी मिलने वाला बजट भी प्रभावित होगा. इस मामले पर राज्य आंदोलनकारी भी चिंतित नजर आते हैं. उनका कहना है कि परिसीमन होना चाहिए, लेकिन भौगोलिक आधार को ध्यान में रखते हुए.

"उत्तराखंड में भौगोलिक आधार पर ही परिसीमन होना चाहिए. इसके लिए कई बार प्रयास किए गए, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति कम होने के कारण कोई निर्णय नहीं हो पाया."- राम लाल, राज्य आंदोलनकारी

साल 2001 के बाद 2011 की जनगणना में भी स्थितियां बेहद तेजी से बदलती हुई दिखाई दी. यहां 9 पर्वतीय जिलों में करीब 1 लाख की संख्या बढ़ी और जनसंख्या बढ़कर 3,895,669 हो गई. उधर, मैदानी जिलों में यह संख्या करीब 14 लाख बढ़कर 6,190,623 हो गई. अब राज्य में पर्वतीय जिलों में 31 विधानसभा सीटें रह गई और 4 मैदानी जिलों में 39 सीटें हो गई.

उधर, अब 2027 में फिर से प्रदेश की जनसंख्या का आकलन होना है, जिसमें मौजूदा आंकड़ों के ट्रेंड बताते हैं कि प्रदेश की जनसंख्या पर्वतीय जिलों में इस बार कम होगी. जबकि, मैदान में करीब 10 लाख जनसंख्या बढ़ सकती है. जाहिर है कि इस स्थिति के कारण पर्वतीय 9 जिलों में चार सीटें कम हो सकती हैं और यह सीट मैदानी जिलों में जाकर विधानसभाओं की कुल संख्या 43 हो सकती है.

"भौगोलिक आधार पर परिसीमन की बात पहले से कही जाती रही है. जबकि, मैं खुद मूल निवास को लागू किए जाने की भी मांग करता आ रहा हूं. यही एक रास्ता है, जिसके जरिए पर्वतीय भावनाओं को बचाया जा सकता है. पर्वतीय जिलों में मूल भावना के हिसाब से पर्वतीय लोगों के हितों की भी रक्षा की जा सकती है."- विनोद चमोली, बीजेपी विधायक

इस मामले में कांग्रेस भी भौगोलिक आधार पर परिसीमन की बात कहती नजर आती है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा कहते हैं कि देश के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की तरह ही उत्तराखंड में भी व्यवस्था किया जाना चाहिए. इसके अलावा उन्होंने बजट को लेकर भी बात कही.

"जो स्थिति नॉर्थ ईस्ट में है, वही व्यवस्था उत्तराखंड में भी होनी चाहिए. जबकि, इस समय स्थिति ये है कि जो बजट देहरादून के विधायक को मिल रहा है, वही बजट पिथौरागढ़ या दूरस्थ क्षेत्र के विधायक को भी मिल रहा है, जो कि बेहद कम है. पहले ही हम कुछ सीटें खो चुके हैं, जो कि राज्य और राष्ट्रहित में नहीं है."- करन माहरा, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस

