छठ मईया के अर्घ्य और परिवार के साथ की चाह के आगे हर मुश्किल फीकी, महापर्व पर घर लौट रहे प्रवासी
Chhath Puja 2026: बिहार की सड़कों और रेलवे स्टेशनों पर छठ की रौनक, महानगरों और दूसरे प्रदेशों से लोग लौट रहे हैं बिहार. रिपोर्ट-धर्मेंद्र सिन्हा
Published : November 12, 2026 at 2:20 PM IST
पटना: दीपावली का त्योहार बीत चुका है, और घरों में जलते दीयों की रोशनी अब धीरे-धीरे छठ महापर्व की तैयारियों में बदलने लगी है. बाजारों में छठ की खरीदारी शुरू हो गई है. कहीं सूप और दउरा सजने लगे हैं तो कहीं मिट्टी के चूल्हे और आम की लकड़ियों की व्यवस्था की जा रही है. इसके साथ ही अपने घर लौटने वाले प्रवासियों की भीड़ भी बढ़ने लगी है.
दीपावली के बाद अब छठ की रौनक
बिहार की सड़कों और रेलवे स्टेशनों पर छठ की रौनक दिखने लगी है. दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और दूसरे प्रदेशों से लोग बिहार लौट रहे हैं. इस सफर के लिए तीन-चार महीने पहले टिकट कराने के बावजूद भी लोगों को कई सारी परेशानियों से दो-चार होना पड़ रहा है..लेकिन, छठी मैया के अर्घ्य और परिवार के साथ त्योहार मनाने की चाह के आगे हर मुश्किल हार जा रही.
रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की आवाजाही बढ़ गई है. प्लेटफॉर्म पर बड़े-बड़े बैग, गठरियां, बच्चों के साथ सफर करते परिवार और अपनों से मिलने की उत्सुकता लिए चेहरे दिखाई देने लगे हैं. यह सिर्फ एक सामान्य यात्रा नहीं है. यह घर वापसी का वो सफर है जो साल भर की यंत्रणाओं से आजाद होकर अपने घर का सुकून ढूंढता है.
वो लोग जो साल के बाकी दिनों में रोजगार, नौकरी और रोजी-रोटी के लिए अपने परिवार से दूर दिल्ली-मुंबई जैसे दूसरे प्रदेशों में रहते हैं. अपनों की खातिर ही अपनों से दूर रहते हैं वे इन्हीं दिनों का इंतजार करते हैं. छठ का नाम आते ही इनके मन में अपने गांव और घर लौटने की इच्छा जागने लगती है.
छठ महापर्व का एक अलग स्थान
बिहार के लाखों लोगों के जीवन में छठ महापर्व का एक अलग स्थान है. लोगों के लिए यह त्योहार सिर्फ धार्मिक आस्था का विषय नहीं, बल्कि परिवार के साथ मिलने, पुराने रिश्तों को फिर से जीने और अपनी मिट्टी से जुड़ने का अवसर है.
सालभर काम की जिम्मेदारियों में उलझे रहने वाले लोग छठ के आने का इंतजार करते हैं. साल के दूसरे दिन फोन पर बातचीत और वीडियो कॉल से भले ही दूरियां कुछ कम हो जाती हों, लेकिन छठ के घाट पर परिवार के साथ खड़े होकर भगवान भास्कर को अर्घ्य देने का अनुभव अलग होता है.
यही वजह है कि लोग अपनी नौकरी, कामकाज और दूसरी व्यस्तताओं के बीच समय निकालकर घर आने की तैयारी करते हैं. किसी को छुट्टी के लिए पहले से आवेदन करना पड़ता है तो कोई कई महीने पहले से ही अपनी यात्रा की योजना बनाता है. टिकट की व्यवस्था, घर पहुंचने का रास्ता और परिवार के लिए खरीदारी, इन सबकी तैयारी पहले से शुरू हो जाती है.
तीन-चार महीने पहले से होती है तैयारी
छठ के मौके पर बिहार लौटने वाले लोगों के लिए घर आने की तैयारी कई महीने पहले शुरू हो जाती है. सामान्य दिनों में जहां यात्री कुछ दिन पहले टिकट लेकर यात्रा कर सकते हैं, वहीं इस दौरान टिकट की मांग बढ़ने के कारण लोगों को तीन से चार महीने पहले ही बुकिंग करानी पड़ती है, इसके बावजूद कन्फर्म टिकट मिलना आसान नहीं होता.
कई यात्रियों को एक ही यात्रा के लिए बार-बार टिकट बुक कराना पड़ता है. कोई तत्काल टिकट का इंतजार करता है तो कोई दूसरी ट्रेन और दूसरे रास्ते से घर पहुंचने की योजना बनाता है. कई बार टिकट कन्फर्म होने के बावजूद ट्रेन में इतनी भीड़ होती है कि सीट तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है. इसके बावजूद लोगों के मन में एक ही बात रहती है कि किसी तरह छठ से पहले घर पहुंच जाएं.
बेंगलुरु से छठ पूजा के लिए बिहार पहुंचीं अनामिका की कहानी इसी भावनात्मक जुड़ाव को बयां करती है. उनके लिए इस बार दीपावली का त्योहार घर पर मनाना संभव नहीं हो सका. उन्होंने ट्रेन में ही दीपावली बिताई, लेकिन छठ महापर्व को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुईं. उनका कहना है कि छठ के मौके पर घर पहुंचना उनके लिए बेहद जरूरी है.
"बिहार के लोग दुनिया के किसी भी कोने में रहें, उन्हें छठ के लिए अपने घर जरूर आना चाहिए. यह ऐसा पर्व है, जिसमें परिवार के साथ रहने और छठी मैया की पूजा में शामिल होने का अवसर मिलता है। मेरी सभी बिहारियों से अपील है कि वे अपनी व्यस्तताओं के बीच समय निकालकर छठ पर घर जरूर आएं."- अनामिका शर्मा, बेंगलुरु से लौटी
प्रदेश में रहने वालों को भी सफर की परेशानी
बिहार में रहने वाले लोगों को भी इस दौरान सफर की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. शहरों से गांव लौटने वाले लोगों को भी सफर की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. शंकर सिंह भी उन्हीं में से एक हैं. वे बताते हैं कि छठ उनके जीवन का बेहद महत्वपूर्ण पर्व है. पहले जब वे दिल्ली और दूसरे राज्यों में रहते थे, तब भी छठ के मौके पर घर लौटना नहीं भूलते थे.
उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी और बेटी छठ पूजा करती हैं. इस बार भी वे अपनी पत्नी और बेटी को छठ करवाने के लिए मुजफ्फरपुर जा रहे हैं. फिलहाल वे दानापुर में रहते हैं, लेकिन उन्हें भी यात्रा के लिए परेशान होना पड़ रहा है. ट्रेन में जगह नहीं मिलने और दानापुर से मुजफ्फरपुर के लिए सीधे ट्रेन उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें अपना रास्ता बदलना पड़ा.
शंकर सिंह बताते हैं कि अब वे ऑटो से पाटलिपुत्र स्टेशन जाएंगे और वहां से ट्रेन पकड़कर मुजफ्फरपुर पहुंचेंगे. इस पूरी प्रक्रिया में समय और अतिरिक्त पैसे दोनों खर्च होंगे. शंकर कहते हैं कि छठ महापर्व के लिए घर पहुंचना जरूरी है. ट्रेन मिले या नहीं मिले, किसी भी तरह उन्हें अपने परिवार के साथ छठ मनाने पहुंचना ही है.
"छठ जीवन का बेहद महत्वपूर्ण पर्व है पहले जब दिल्ली में रहते थे, तब भी छठ के मौके पर घर लौटते थे. फिलहाल दानापुर में रहते हैं अपनी पत्नी और बेटी को छठ करवाने के लिए मुजफ्फरपुर जा रहे हैं लेकिन सीधे ट्रेन नहीं मिली अब ऑटो से पाटलिपुत्र जाएंगे और वहां से ट्रेन पकड़कर मुजफ्फरपुर पहुंचेंगे.समय और पैसा दोनों ज्यादा लगेगा पर घर तो जाना ही हैं."- शंकर सिंह, दानापुर निवासी
मुंबई से चार दिन का सफर तय कर पहुंचे सोहन कुमार
मुंबई से बिहार पहुंचे सोहन कुमार के लिए भी घर वापसी आसान नहीं रही. उन्होंने बताया कि इस बार मुंबई से दानापुर पहुंचने में करीब चार दिन लग गए. हर साल की तरह इस बार भी वे छठ पूजा के लिए बिहार आए हैं, लेकिन टिकट और ट्रेन में भीड़ ने उनकी परेशानी बढ़ा दी.
सोहन कुमार बताते हैं कि छठ के समय टिकट मिलना बेहद मुश्किल हो जाता है. कई बार किसी तरह जनरल बोगी में बैठकर सफर करना पड़ता है. लंबी दूरी की यात्रा में जनरल बोगी की भीड़ के कारण काफी दिक्कत होती है. उनके मुताबिक, सफर के दौरान टिकट को लेकर टीटी की ओर से भी परेशानी का सामना करना पड़ता है और कई बार हजारों रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ जाता है.
सोहन का कहना है कि छठ बिहारियों का सबसे बड़ा त्योहार है. लोग चाहे किसी भी प्रदेश में काम करते हों, इस पर्व पर घर आने की कोशिश करते हैं. ऐसे में सरकार को चाहिए कि छठ के दौरान बिहार के लिए अधिक से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाए, ताकि दूसरे राज्यों में रहने वाले लोगों को अपने घर पहुंचने में इतनी परेशानी न हो.ट
"छठ के समय टिकट मिलना बेहद मुश्किल हो जाता है. कई बार किसी तरह जनरल बोगी में बैठकर सफर करना पड़ता है. ये हम बिहारियों का सबसे बड़ा त्योहार है. लोग चाहे किसी भी प्रदेश में काम करते हों, इस पर्व पर घर आने की कोशिश करते हैं. सरकार को छठ के दौरान बिहार के लिए अधिक से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाने की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि दूसरे राज्यों में रहने वाले लोगों को अपने घर पहुंचने में इतनी परेशानी न हो."- सोहन कुमार, मुंबई से लौटे
एक महीने पहले बुकिंग पर ट्रेन ही कैंसिल
बेंगलुरु से बिहार लौट रहे अमित भंडारी की परेशानी भी रेलवे की व्यवस्था से जुड़ी है. उन्होंने बताया कि उन्होंने 8 अक्टूबर को ही यात्रा के लिए टिकट बुक करा लिया था. उन्हें उम्मीद थी कि पहले से टिकट कराने के कारण उनका सफर आसानी से पूरा हो जाएगा, लेकिन जिस ट्रेन में उनका टिकट था, वह कैंसिल हो गई.
अमित कहते है कि ट्रेन रद्द होने के बाद उनके सामने घर पहुंचने की चुनौती खड़ी हो गई. आखिरकार उन्हें जनरल बोगी से सफर करना पड़ा. बेंगलुरु से बिहार तक की यात्रा में करीब दो दिन लग गए. लंबी दूरी और सामान के साथ जनरल बोगी में सफर करना उनके लिए आसान नहीं रहा.
अमित बताते हैं कि दीपावली और छठ में से किसी एक त्योहार पर घर आना जरूरी होता है और छठ बिहार का सबसे बड़ा महापर्व है, इसलिए उन्होंने छठ को प्राथमिकता दी. उनका कहना है कि कितनी भी परेशानी हो, छठ के मौके पर घर आना जरूरी है. यही वजह है कि ट्रेन कैंसिल होने के बाद भी उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी और किसी तरह बिहार पहुंच गए.
"8 अक्टूबर को ही यात्रा के लिए टिकट बुक करा लिया था पर ट्रेन ही कैंसिल हो गई..लेकिन कितनी भी परेशानी हो, छठ के मौके पर घर आना जरूरी है. यही वजह है कि ट्रेन कैंसिल होने के बाद भी यात्रा जारी रखी और किसी तरह बिहार पहुंच गए."- अमित भंडारी, बेंगलुरु से लौटे
बार-बार टिकट कैंसिल स्पेशल ट्रेन पहुंचे घर
बेंगलुरु से ही बिहार आने वाले चेतन कुमार को भी घर पहुंचने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. उन्होंने बताया कि वे लगातार टिकट बुक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बार-बार टिकट कैंसिल हो जा रहा था. कई ट्रेनें रद्द होने के कारण उनकी यात्रा की योजना भी बार-बार बदल रही थी.
चेतन ने बताया कि काफी प्रयास के बाद स्पेशल ट्रेन में किसी तरह स्लीपर का टिकट मिल पाया. इसके बाद वे बिहार के लिए रवाना हो सके. चेतन कुमार कहते हैं कि साथ में सामान होने और कन्फर्म सीट नहीं मिलने के कारण यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है.
चेतन कहते हैं कि त्योहार के समय परिवार के लिए सामान लेकर चलना भी जरूरी होता है, लेकिन भीड़ के कारण उसे संभालना मुश्किल हो जाता है. इसके बावजूद छठ महापर्व के प्रति आस्था और परिवार से मिलने की इच्छा उन्हें घर खींच लाती है. उनका कहना है कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, छठ के अवसर पर घर पहुंचना जरूरी है.
"बार-बार टिकट कैंसिल हो जा रहा था. कई ट्रेनें रद्द होने के कारण यात्रा की योजना भी बार-बार बदल रही थी.काफी प्रयास के बाद स्पेशल ट्रेन में किसी तरह स्लीपर का टिकट मिल पाया..साथ में सामान होने और कन्फर्म सीट नहीं मिलने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इसके बावजूद छठ महापर्व के प्रति आस्था और परिवार से मिलने की इच्छा घर खींच लाती है."- चेतन कुमार, बेंगलुरु से लौटे
टिकट कन्फर्म, फिर भी ट्रेन में राहत नहीं
बेंगलुरु से मुजफ्फरपुर जाने वाले राघव बताते हैं कि वे हर साल छठ पूजा में बिहार आते हैं. इस बार भी उन्होंने यात्रा की तैयारी काफी पहले शुरू कर दी थी. वे बताते हैं कि छठ के समय टिकट की परेशानी को देखते हुए तीन से चार महीने पहले ही बुकिंग कराने की कोशिश करते हैं.
राघव के मुताबिक पहले से टिकट बुक कराने के बावजूद ट्रेन में भीड़ से राहत नहीं मिलती. टिकट कन्फर्म होने के बाद भी यात्रियों को परेशानी होती है. कई बार ट्रेन में इतनी भीड़ रहती है कि अपने सामान और परिवार के साथ आराम से सफर करना मुश्किल हो जाता है.
राघव कहते हैं कि छठ महापर्व बिहारियों के लिए सबसे बड़ा त्योहार है. देश के किसी भी कोने में रहने वाले बिहारियों के लिए इस पर्व पर घर लौटना बेहद जरूरी होता है. टिकट मिले या नहीं मिले, जरूरत पड़ने पर लोग जनरल बोगी से भी सफर करने को तैयार रहते हैं. उनका कहना है कि छठ के प्रति लोगों की आस्था ही है, जो उन्हें हर साल इतनी दूर से बिहार खींच लाती है.
"पहले से टिकट बुक कराने के बावजूद ट्रेन में भीड़ से राहत नहीं मिलती, कई बार ट्रेन में इतनी भीड़ रहती है कि अपने सामान और परिवार के साथ आराम से सफर करना मुश्किल हो जाता है. टिकट मिले या नहीं मिले, जरूरत पड़ने पर जनरल बोगी से भी सफर करने को तैयार रहते हैं. छठ के प्रति आस्था ही ऐसी है, जो हर साल इतनी दूर से बिहार खींच लाती है."- राघव, बेंगलुरु से लौटे'
गठरी और बैग में सामान के साथ अपनों की खुशियां भी
रेलवे स्टेशन पर घर लौट रहे प्रवासियों को देखकर एक अलग ही तस्वीर सामने आती है. किसी के हाथ में दो-तीन बैग हैं, तो कोई बड़े-बड़े गठरी लेकर चल रहा है. किसी के कंधे पर कपड़ों से भरा बैग है तो किसी के हाथ में बच्चों के लिए खिलौने और परिवार के लिए खरीदे गए उपहार हैं. कई लोग अपने साथ इतना सामान लेकर चलते हैं कि उसे संभालने के लिए उन्हें बार-बार रुकना पड़ता है.
इन बैगों और गठरियों में सिर्फ रोजमर्रा की जरूरत का सामान नहीं होता, बल्कि परिवार के लिए खरीदी गई खुशियां भी होती हैं. कोई अपनी मां के लिए साड़ी खरीदकर लाया है, कोई बहन के लिए कपड़े और भाई के लिए उपहार लेकर आया है. कोई बच्चों के लिए खिलौने और मिठाइयां लाया है तो कोई पत्नी और माता-पिता के लिए उनकी पसंद की चीजें खरीदकर घर लौट रहा है.ट
सालभर परिवार से दूर रहने वाले इन लोगों के लिए छठ का अवसर अपनों को कुछ देने और उनके चेहरे पर मुस्कान देखने का मौका भी होता है. वे चाहते हैं कि जब घर पहुंचें तो खाली हाथ न जाएं. पूरे साल की कमाई और बचत में से कुछ हिस्सा परिवार की खुशियों के लिए खर्च करते हैं. यही वजह है कि उनके बैग में कपड़ों और जरूरी सामान के साथ कई छोटे-बड़े तोहफे भी होते हैं.
छठ में ही एक साथ जुटता है पूरा परिवार
बिहार के गांवों और कस्बों में छठ ऐसा पर्व है, जिसके लिए परिवार के सदस्य अपनी व्यस्तताओं से समय निकालते हैं. कोई नौकरी के कारण दूसरे राज्य में रहता है, कोई पढ़ाई के लिए बाहर है और कोई रोजगार के लिए महानगरों में संघर्ष कर रहा है. छठ आते ही परिवार के सदस्यों को एक साथ जुटाने की कोशिश शुरू हो जाती है.
कई घरों में छठ व्रत मां करती हैं, तो कहीं बहन, पत्नी या परिवार की दूसरी महिलाएं व्रत रखती हैं. ऐसे में घर से दूर रहने वाले पुरुष भी इस दौरान घर पहुंचने की कोशिश करते हैं. वे व्रती के साथ पूजा की तैयारियों में सहयोग करते हैं. घाट तक पूजा सामग्री पहुंचाने, सूप और दउरा सजाने, फल खरीदने और दूसरी व्यवस्थाओं में परिवार का हाथ बंटाते हैं.
छठ में परिवार के सभी सदस्यों की भागीदारी का अपना महत्व है. कोई प्रसाद तैयार करने में सहयोग करता है, कोई पूजा की सामग्री जुटाता है और कोई घाट की व्यवस्था संभालता है. इसी सामूहिकता में इस पर्व की खूबसूरती दिखाई देती है. परिवार के जो सदस्य सालभर एक-दूसरे से दूर रहते हैं, वे इन चार दिनों में एक साथ समय बिताते हैं.
छठ सिर्फ पूजा नहीं, अपनी मिट्टी से जुड़ने का पर्व
छठ महापर्व को बिहार की सांस्कृतिक पहचान से जोड़कर देखा जाता है. यह ऐसा पर्व है, जिसकी परंपराएं परिवार और समाज को एक साथ जोड़ती हैं. सूर्य उपासना, प्रकृति के प्रति आभार, स्वच्छता, अनुशासन और लोक आस्था इस पर्व के महत्वपूर्ण पहलू हैं.
चार दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में नहाय-खाय से लेकर खरना, संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य तक हर दिन का अपना महत्व है. व्रती कठिन नियमों का पालन करते हैं, घरों में साफ-सफाई होती है, प्रसाद तैयार किया जाता है और पूजा के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है. गंगा और दूसरी नदियों, तालाबों तथा जलाशयों के किनारे घाट सजाए जाते हैं.
डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा इस पर्व को विशिष्ट बनाती है. संध्या के समय जब व्रती पानी में खड़े होकर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देते हैं, तो घाटों पर आस्था का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है. अगली सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ चार दिनों के इस अनुष्ठान का समापन होता है.
परदेस में छठ की तैयारी, लेकिन मन गांव के घाट पर
दूसरे राज्यों में रहने वाले बिहारियों के लिए छठ का इंतजार कई बार त्योहार आने से काफी पहले ही शुरू हो जाता है. वे जहां रहते हैं, वहां भी छठ मनाने की कोशिश करते हैं, कई शहरों में बिहार के लोग मिलकर घाटों पर पूजा की व्यवस्था करते हैं. कहीं सोसायटी में सामूहिक छठ मनाया जाता है तो कहीं स्थानीय तालाबों और नदियों के किनारे व्रती अर्घ्य देते हैं.
इसके बावजूद बहुत से लोगों के मन में अपने गांव और बिहार के घाट पर छठ मनाने की इच्छा बनी रहती है. उन्हें अपने घर के आंगन में तैयार होने वाला ठेकुआ याद आता है. मां और परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ प्रसाद बनाने की यादें उन्हें वापस बुलाती हैं. गांव में छठ के गीतों की आवाज, घरों की साफ-सफाई और घाटों पर जुटने वाली भीड़ उनके लिए एक अलग ही अनुभूति लेकर आती है.
कई लोग बताते हैं कि दूसरे शहरों में रहते हुए भी वे छठ के दौरान बिहार के माहौल को याद करते हैं. मोबाइल पर परिवार के सदस्यों से बातचीत करते हैं और घर की तैयारियों की जानकारी लेते रहते हैं. लेकिन जब मौका मिलता है तो वे घर आने का फैसला करते हैं.
छठ के गीत सुनते ही जाग उठती हैं बचपन की यादें
छठ महापर्व की पहचान सिर्फ पूजा की विधियों से नहीं, बल्कि इसके लोकगीतों से भी है. घरों में जब छठ के पारंपरिक गीत बजने लगते हैं तो लोगों को अपना बचपन याद आने लगता है. घाटों पर बजने वाले गीत, घरों में प्रसाद बनाने की खुशबू और परिवार के सदस्यों की चहल-पहल इस पर्व को खास बनाती है.
जो लोग बचपन से छठ देखते आए हैं, उनके लिए यह पर्व यादों का हिस्सा है. उन्होंने अपनी मां और दादी को व्रत करते देखा है. घर के बड़े-बुजुर्गों के साथ घाट तक जाना, पूजा की सामग्री उठाना और सुबह-सुबह अर्घ्य के लिए पहुंचना उनके जीवन की ऐसी यादें होती हैं, जिन्हें वे कभी नहीं भूलते.
समय के साथ वे बड़े होते हैं और रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में चले जाते हैं, लेकिन छठ की यादें उनके साथ बनी रहती हैं. महानगरों की भागदौड़ में रहते हुए भी जब छठ के गीत सुनाई देते हैं तो उन्हें अपने गांव और परिवार की याद आती है. यही भावनात्मक रिश्ता उन्हें हर साल बिहार लौटने के लिए प्रेरित करता है.
घर लौटने वालों की अलग तस्वीर
छठ को लेकर रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की बढ़ती आवाजाही के बीच एक अलग ही माहौल दिखाई देने लगा है. प्लेटफॉर्म पर कोई ट्रेन का इंतजार कर रहा है तो कोई अपने परिवार के साथ सामान संभाल रहा है. छोटे बच्चों को गोद में लिए माता-पिता, बुजुर्गों का हाथ पकड़कर चल रहे युवा और कई बैग लेकर ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते यात्री नजर आते हैं.
किसी के पास दो बैग हैं तो किसी के पास तीन से चार बड़े बैग. कई लोग अपने सामान को रस्सी से बांधकर गठरी के रूप में लेकर चलते हैं. कुछ यात्रियों के साथ परिवार के दूसरे सदस्य भी होते हैं, जो सामान उठाने और ट्रेन में जगह बनाने में मदद करते हैं.
यात्रियों के चेहरे पर सफर की थकान भी दिखाई देती है और घर पहुंचने की खुशी भी. लंबी यात्रा के बाद भी वे अपने गंतव्य तक पहुंचने की जल्दबाजी में रहते हैं. किसी को एक ट्रेन से उतरकर दूसरी ट्रेन पकड़नी है तो किसी को बस और ऑटो के जरिए अपने जिले और गांव तक जाना है.
अंतिम गंतव्य तक पहुंचने की जद्दोजहद
दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों की मुश्किलें सिर्फ लंबी दूरी की ट्रेन यात्रा तक सीमित नहीं हैं. दानापुर जंक्शन या पटना जंक्शन पहुंचने के बाद भी उन्हें अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंचने के लिए एक और सफर करना पड़ता है.
बिहार के अलग-अलग जिलों में जाने वाले यात्रियों की जरूरतें भी अलग-अलग होती हैं. कोई मुजफ्फरपुर जाना चाहता है, कोई छपरा, कोई हाजीपुर, तो किसी को मोतिहारी, बेतिया और दूसरे जिलों तक पहुंचना होता है. कई यात्रियों को सीधे ट्रेन नहीं मिलती, ऐसे में उन्हें दूसरी ट्रेन, बस या ऑटो का सहारा लेना पड़ता है.
लंबी दूरी का सफर करके आए यात्रियों के लिए यह दूसरी यात्रा कई बार पहली यात्रा से भी ज्यादा थकाने वाली साबित होती है. खासकर उन लोगों के लिए परेशानी बढ़ जाती है, जिनके साथ छोटे बच्चे, बुजुर्ग या भारी सामान होता है.
दूसरे वाहनों का बढ़ता किराया भी परेशानी
ट्रेन से उतरने के बाद जब यात्रियों को अपने गंतव्य तक जाने के लिए ऑटो या दूसरे स्थानीय वाहनों का सहारा लेना पड़ता है, तब किराये को लेकर भी परेशानी सामने आती है. त्योहार के समय यात्रियों की भीड़ बढ़ने से कई जगह वाहन चालकों की ओर से अधिक किराया मांगे जाने की शिकायतें सामने आती हैं.
लंबी दूरी से आए यात्रियों के पास पहले से ही सामान होता है. कई लोगों के साथ पूरा परिवार होता है. ऐसे में उन्हें जल्दी अपने घर पहुंचना होता है. इस मजबूरी में कई बार वे मांगे गए किराये पर ही वाहन लेने को तैयार हो जाते हैं.
जिन लोगों को मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, छपरा, मोतिहारी या बेतिया जैसे जिलों तक जाना है, उनके लिए स्टेशन से आगे की यात्रा की व्यवस्था भी जरूरी होती है. अगर समय पर बस या ट्रेन नहीं मिले तो उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ता है. रात के समय यात्रा करने वाले यात्रियों की परेशानी और बढ़ जाती है.
मां के इंतजार का जवाब बनती है घर वापसी
किसी भी प्रवासी के लिए घर लौटने का सबसे भावुक पहलू अपने माता-पिता से मिलना होता है. कई लोगों की मां और पिता गांव में अकेले रहते हैं. बच्चे नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में चले गए हैं. वे फोन पर बातचीत तो करते हैं, लेकिन त्योहार पर सामने बैठकर मिलने की खुशी अलग होती है.
छठ के समय घर लौटने वाले कई लोगों के लिए मां के हाथ का खाना, घर का आंगन और परिवार के साथ बैठना सबसे बड़ी खुशी होती है. घर पहुंचते ही मां अपने बेटे को देखकर खुश होती है. भाई-बहन मिलने आते हैं. बच्चे अपने पिता के आने पर खुश होते हैं. घर में त्योहार की रौनक बढ़ जाती है.
यही वजह है कि प्रवासी अपने घर आने के लिए कितनी भी मुश्किलें झेलने को तैयार रहते हैं. उन्हें पता होता है कि उनकी मां और परिवार के दूसरे सदस्य उनके आने का इंतजार कर रहे हैं. छठ का पर्व इस इंतजार को खत्म करने का एक अवसर बनता है.
गांव पहुंचते ही सफर की थकान गायब
लंबी यात्रा के बाद जब प्रवासी अपने गांव या घर पहुंचते हैं तो सफर की सारी थकान जैसे पीछे छूट जाती है. स्टेशन से घर तक का रास्ता उन्हें परिचित लगता है. गांव की सड़कें, घरों की गलियां और आसपास के लोग उन्हें अपनापन महसूस कराते हैं.
घर पहुंचते ही परिवार के लोग उनका स्वागत करते हैं. कोई सामान उठाने आता है तो कोई हालचाल पूछता है. बच्चों को अपने लिए लाए गए उपहारों का इंतजार रहता है. मां अपने बेटे को देखकर खुश होती है और घर में त्योहार की तैयारियां फिर से तेज हो जाती हैं.
यात्रा के दौरान जिन लोगों ने भीड़, टिकट की परेशानी और ट्रेन कैंसिल होने जैसी मुश्किलें झेली होती हैं, वे घर पहुंचने के बाद इन बातों को भूल जाते हैं. उनके लिए सबसे बड़ी बात यह होती है कि वे छठ से पहले अपने परिवार के बीच पहुंच गए हैं.
सूप, दउरा, ठेकुआ और घाटों की रौनक
छठ का पर्व अपनी पारंपरिक पूजा सामग्री और प्रसाद के लिए भी जाना जाता है. सूप, दउरा, फल, नारियल, गन्ना और ठेकुआ जैसे प्रसाद इस पर्व की पहचान हैं. घरों में महिलाएं और परिवार के दूसरे सदस्य मिलकर प्रसाद तैयार करते हैं. मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी से प्रसाद बनाने की परंपरा भी कई परिवारों में निभाई जाती है.
प्रवासियों के लिए इन तैयारियों का अपना महत्व है. दूसरे शहरों में रहते हुए वे इन चीजों को याद करते हैं. कई लोग अपने साथ कुछ ऐसी पूजा सामग्री भी लेकर आते हैं, जो उन्हें वहां उपलब्ध होती है या जिसकी व्यवस्था पहले से की गई होती है.
घर लौटने के बाद वे भी छठ की तैयारियों में जुट जाते हैं. कोई बाजार से फल खरीदने जाता है तो कोई घाट की व्यवस्था देखने निकलता है. इस तरह त्योहार की तैयारी सिर्फ व्रती तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरा परिवार इसमें शामिल होता है.
रोजगार और जीवनशैली बदली, छठ से रिश्ता वहीं पुराना
समय के साथ बिहार के लोगों का रोजगार और जीवनशैली बदली है. बड़ी संख्या में लोग नौकरी और कारोबार के लिए दूसरे राज्यों में बस गए हैं. कई लोगों के बच्चे दूसरे शहरों में पढ़ते हैं. नई पीढ़ी का बड़ा हिस्सा महानगरों में अपना भविष्य बना रहा है.
छठ महापर्व से जुड़ा पारिवारिक और सांस्कृतिक रिश्ता अब भी मजबूत बना हुआ है. देश के किसी भी हिस्से में रहने वाले बिहारियों के लिए छठ अपने घर और अपनी जड़ों से जुड़ने का अवसर है. यह ऐसा त्योहार है, जो उन्हें याद दिलाता है कि वे जहां भी रहें, उनका एक घर और एक परिवार बिहार में है.
छठ के दौरान घर लौटने वाले लोगों की भीड़ इसी भावनात्मक जुड़ाव की तस्वीर पेश करती है. ट्रेन की भीड़, लंबा सफर और टिकट की परेशानी के बावजूद लोग बिहार पहुंचना चाहते हैं. उनके लिए यह यात्रा सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचने का साधन नहीं, बल्कि अपने परिवार और अपनी मिट्टी तक लौटने का रास्ता है.
छठ की पुकार पर घर लौट आता है बिहार
दीपावली की रोशनी के बाद अब बिहार में छठ की तैयारी शुरू हो चुकी है. घाट सज रहे है, घरों में प्रसाद बनाने की व्यवस्था हो रही है और बाजारों में पर्व से जुड़ी चीजों की खरीदारी बढ़ने लगी है. इसी के साथ दूसरे राज्यों में रहने वाले बिहारियों की घर वापसी भी जारी है.
किसी ने अपनी मां के लिए साड़ी खरीदी है तो कोई बच्चों के लिए खिलौने और भाई-बहन के लिए उपहार लेकर आया है. कोई दो दिन का सफर तय करके पहुंचा है तो किसी को घर आने में चार दिन लग गए हैं. किसी की ट्रेन कैंसिल हुई तो किसी को टिकट के लिए कई बार प्रयास करना पड़ा, लेकिन इन सबके बीच एक बात सबकी कहानी में समान है. सभी को छठ में अपने घर पहुंचना है.
बिहारियों के लिए छठ सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि अपनी मिट्टी, अपनी परंपरा, अपने परिवार और अपनी पहचान से जुड़ने का अवसर है. बिहारी भले ही सात समंदर पार चले जाएं, लेकिन छठ की पुकार उन्हें अपने घर की ओर खींच ही लाती है. सफर की थकान, टिकट की परेशानी और रास्ते की मुश्किलें पीछे छूट जाती हैं, जब घर के दरवाजे पर मां इंतजार करती मिलती है. यही छठ की असली मिठास है, यही बिहार की पहचान है.
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