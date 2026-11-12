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छठ मईया के अर्घ्य और परिवार के साथ की चाह के आगे हर मुश्किल फीकी, महापर्व पर घर लौट रहे प्रवासी

पटना: दीपावली का त्योहार बीत चुका है, और घरों में जलते दीयों की रोशनी अब धीरे-धीरे छठ महापर्व की तैयारियों में बदलने लगी है. बाजारों में छठ की खरीदारी शुरू हो गई है. कहीं सूप और दउरा सजने लगे हैं तो कहीं मिट्टी के चूल्हे और आम की लकड़ियों की व्यवस्था की जा रही है. इसके साथ ही अपने घर लौटने वाले प्रवासियों की भीड़ भी बढ़ने लगी है.

बिहार की सड़कों और रेलवे स्टेशनों पर छठ की रौनक दिखने लगी है. दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और दूसरे प्रदेशों से लोग बिहार लौट रहे हैं. इस सफर के लिए तीन-चार महीने पहले टिकट कराने के बावजूद भी लोगों को कई सारी परेशानियों से दो-चार होना पड़ रहा है..लेकिन, छठी मैया के अर्घ्य और परिवार के साथ त्योहार मनाने की चाह के आगे हर मुश्किल हार जा रही.

देखें स्पेशल रिपोर्ट (ETV Bharat)

रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की आवाजाही बढ़ गई है. प्लेटफॉर्म पर बड़े-बड़े बैग, गठरियां, बच्चों के साथ सफर करते परिवार और अपनों से मिलने की उत्सुकता लिए चेहरे दिखाई देने लगे हैं. यह सिर्फ एक सामान्य यात्रा नहीं है. यह घर वापसी का वो सफर है जो साल भर की यंत्रणाओं से आजाद होकर अपने घर का सुकून ढूंढता है.

वो लोग जो साल के बाकी दिनों में रोजगार, नौकरी और रोजी-रोटी के लिए अपने परिवार से दूर दिल्ली-मुंबई जैसे दूसरे प्रदेशों में रहते हैं. अपनों की खातिर ही अपनों से दूर रहते हैं वे इन्हीं दिनों का इंतजार करते हैं. छठ का नाम आते ही इनके मन में अपने गांव और घर लौटने की इच्छा जागने लगती है.

छठ महापर्व का एक अलग स्थान

बिहार के लाखों लोगों के जीवन में छठ महापर्व का एक अलग स्थान है. लोगों के लिए यह त्योहार सिर्फ धार्मिक आस्था का विषय नहीं, बल्कि परिवार के साथ मिलने, पुराने रिश्तों को फिर से जीने और अपनी मिट्टी से जुड़ने का अवसर है.

सालभर काम की जिम्मेदारियों में उलझे रहने वाले लोग छठ के आने का इंतजार करते हैं. साल के दूसरे दिन फोन पर बातचीत और वीडियो कॉल से भले ही दूरियां कुछ कम हो जाती हों, लेकिन छठ के घाट पर परिवार के साथ खड़े होकर भगवान भास्कर को अर्घ्य देने का अनुभव अलग होता है.

यही वजह है कि लोग अपनी नौकरी, कामकाज और दूसरी व्यस्तताओं के बीच समय निकालकर घर आने की तैयारी करते हैं. किसी को छुट्टी के लिए पहले से आवेदन करना पड़ता है तो कोई कई महीने पहले से ही अपनी यात्रा की योजना बनाता है. टिकट की व्यवस्था, घर पहुंचने का रास्ता और परिवार के लिए खरीदारी, इन सबकी तैयारी पहले से शुरू हो जाती है.

तीन-चार महीने पहले से होती है तैयारी

छठ के मौके पर बिहार लौटने वाले लोगों के लिए घर आने की तैयारी कई महीने पहले शुरू हो जाती है. सामान्य दिनों में जहां यात्री कुछ दिन पहले टिकट लेकर यात्रा कर सकते हैं, वहीं इस दौरान टिकट की मांग बढ़ने के कारण लोगों को तीन से चार महीने पहले ही बुकिंग करानी पड़ती है, इसके बावजूद कन्फर्म टिकट मिलना आसान नहीं होता.

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कई यात्रियों को एक ही यात्रा के लिए बार-बार टिकट बुक कराना पड़ता है. कोई तत्काल टिकट का इंतजार करता है तो कोई दूसरी ट्रेन और दूसरे रास्ते से घर पहुंचने की योजना बनाता है. कई बार टिकट कन्फर्म होने के बावजूद ट्रेन में इतनी भीड़ होती है कि सीट तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है. इसके बावजूद लोगों के मन में एक ही बात रहती है कि किसी तरह छठ से पहले घर पहुंच जाएं.

बेंगलुरु से छठ पूजा के लिए बिहार पहुंचीं अनामिका की कहानी इसी भावनात्मक जुड़ाव को बयां करती है. उनके लिए इस बार दीपावली का त्योहार घर पर मनाना संभव नहीं हो सका. उन्होंने ट्रेन में ही दीपावली बिताई, लेकिन छठ महापर्व को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुईं. उनका कहना है कि छठ के मौके पर घर पहुंचना उनके लिए बेहद जरूरी है.

"बिहार के लोग दुनिया के किसी भी कोने में रहें, उन्हें छठ के लिए अपने घर जरूर आना चाहिए. यह ऐसा पर्व है, जिसमें परिवार के साथ रहने और छठी मैया की पूजा में शामिल होने का अवसर मिलता है। मेरी सभी बिहारियों से अपील है कि वे अपनी व्यस्तताओं के बीच समय निकालकर छठ पर घर जरूर आएं."- अनामिका शर्मा, बेंगलुरु से लौटी

प्रदेश में रहने वालों को भी सफर की परेशानी

बिहार में रहने वाले लोगों को भी इस दौरान सफर की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. शहरों से गांव लौटने वाले लोगों को भी सफर की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. शंकर सिंह भी उन्हीं में से एक हैं. वे बताते हैं कि छठ उनके जीवन का बेहद महत्वपूर्ण पर्व है. पहले जब वे दिल्ली और दूसरे राज्यों में रहते थे, तब भी छठ के मौके पर घर लौटना नहीं भूलते थे.

उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी और बेटी छठ पूजा करती हैं. इस बार भी वे अपनी पत्नी और बेटी को छठ करवाने के लिए मुजफ्फरपुर जा रहे हैं. फिलहाल वे दानापुर में रहते हैं, लेकिन उन्हें भी यात्रा के लिए परेशान होना पड़ रहा है. ट्रेन में जगह नहीं मिलने और दानापुर से मुजफ्फरपुर के लिए सीधे ट्रेन उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें अपना रास्ता बदलना पड़ा.

शंकर सिंह बताते हैं कि अब वे ऑटो से पाटलिपुत्र स्टेशन जाएंगे और वहां से ट्रेन पकड़कर मुजफ्फरपुर पहुंचेंगे. इस पूरी प्रक्रिया में समय और अतिरिक्त पैसे दोनों खर्च होंगे. शंकर कहते हैं कि छठ महापर्व के लिए घर पहुंचना जरूरी है. ट्रेन मिले या नहीं मिले, किसी भी तरह उन्हें अपने परिवार के साथ छठ मनाने पहुंचना ही है.

लंबे सफर के बाद घर लौटने की खुशी (ETV Bharat)

"छठ जीवन का बेहद महत्वपूर्ण पर्व है पहले जब दिल्ली में रहते थे, तब भी छठ के मौके पर घर लौटते थे. फिलहाल दानापुर में रहते हैं अपनी पत्नी और बेटी को छठ करवाने के लिए मुजफ्फरपुर जा रहे हैं लेकिन सीधे ट्रेन नहीं मिली अब ऑटो से पाटलिपुत्र जाएंगे और वहां से ट्रेन पकड़कर मुजफ्फरपुर पहुंचेंगे.समय और पैसा दोनों ज्यादा लगेगा पर घर तो जाना ही हैं."- शंकर सिंह, दानापुर निवासी

मुंबई से चार दिन का सफर तय कर पहुंचे सोहन कुमार

मुंबई से बिहार पहुंचे सोहन कुमार के लिए भी घर वापसी आसान नहीं रही. उन्होंने बताया कि इस बार मुंबई से दानापुर पहुंचने में करीब चार दिन लग गए. हर साल की तरह इस बार भी वे छठ पूजा के लिए बिहार आए हैं, लेकिन टिकट और ट्रेन में भीड़ ने उनकी परेशानी बढ़ा दी.

सोहन कुमार बताते हैं कि छठ के समय टिकट मिलना बेहद मुश्किल हो जाता है. कई बार किसी तरह जनरल बोगी में बैठकर सफर करना पड़ता है. लंबी दूरी की यात्रा में जनरल बोगी की भीड़ के कारण काफी दिक्कत होती है. उनके मुताबिक, सफर के दौरान टिकट को लेकर टीटी की ओर से भी परेशानी का सामना करना पड़ता है और कई बार हजारों रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ जाता है.

टिकट के लिए उठानी पड़ती है परेशानी (ETV Bharat)

सोहन का कहना है कि छठ बिहारियों का सबसे बड़ा त्योहार है. लोग चाहे किसी भी प्रदेश में काम करते हों, इस पर्व पर घर आने की कोशिश करते हैं. ऐसे में सरकार को चाहिए कि छठ के दौरान बिहार के लिए अधिक से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाए, ताकि दूसरे राज्यों में रहने वाले लोगों को अपने घर पहुंचने में इतनी परेशानी न हो.ट

"छठ के समय टिकट मिलना बेहद मुश्किल हो जाता है. कई बार किसी तरह जनरल बोगी में बैठकर सफर करना पड़ता है. ये हम बिहारियों का सबसे बड़ा त्योहार है. लोग चाहे किसी भी प्रदेश में काम करते हों, इस पर्व पर घर आने की कोशिश करते हैं. सरकार को छठ के दौरान बिहार के लिए अधिक से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाने की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि दूसरे राज्यों में रहने वाले लोगों को अपने घर पहुंचने में इतनी परेशानी न हो."- सोहन कुमार, मुंबई से लौटे

एक महीने पहले बुकिंग पर ट्रेन ही कैंसिल

बेंगलुरु से बिहार लौट रहे अमित भंडारी की परेशानी भी रेलवे की व्यवस्था से जुड़ी है. उन्होंने बताया कि उन्होंने 8 अक्टूबर को ही यात्रा के लिए टिकट बुक करा लिया था. उन्हें उम्मीद थी कि पहले से टिकट कराने के कारण उनका सफर आसानी से पूरा हो जाएगा, लेकिन जिस ट्रेन में उनका टिकट था, वह कैंसिल हो गई.

अमित कहते है कि ट्रेन रद्द होने के बाद उनके सामने घर पहुंचने की चुनौती खड़ी हो गई. आखिरकार उन्हें जनरल बोगी से सफर करना पड़ा. बेंगलुरु से बिहार तक की यात्रा में करीब दो दिन लग गए. लंबी दूरी और सामान के साथ जनरल बोगी में सफर करना उनके लिए आसान नहीं रहा.

अमित बताते हैं कि दीपावली और छठ में से किसी एक त्योहार पर घर आना जरूरी होता है और छठ बिहार का सबसे बड़ा महापर्व है, इसलिए उन्होंने छठ को प्राथमिकता दी. उनका कहना है कि कितनी भी परेशानी हो, छठ के मौके पर घर आना जरूरी है. यही वजह है कि ट्रेन कैंसिल होने के बाद भी उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी और किसी तरह बिहार पहुंच गए.

ऑटो में घर की ओर जाते लोग (ETV Bharat)

"8 अक्टूबर को ही यात्रा के लिए टिकट बुक करा लिया था पर ट्रेन ही कैंसिल हो गई..लेकिन कितनी भी परेशानी हो, छठ के मौके पर घर आना जरूरी है. यही वजह है कि ट्रेन कैंसिल होने के बाद भी यात्रा जारी रखी और किसी तरह बिहार पहुंच गए."- अमित भंडारी, बेंगलुरु से लौटे

बार-बार टिकट कैंसिल स्पेशल ट्रेन पहुंचे घर

बेंगलुरु से ही बिहार आने वाले चेतन कुमार को भी घर पहुंचने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. उन्होंने बताया कि वे लगातार टिकट बुक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बार-बार टिकट कैंसिल हो जा रहा था. कई ट्रेनें रद्द होने के कारण उनकी यात्रा की योजना भी बार-बार बदल रही थी.

चेतन ने बताया कि काफी प्रयास के बाद स्पेशल ट्रेन में किसी तरह स्लीपर का टिकट मिल पाया. इसके बाद वे बिहार के लिए रवाना हो सके. चेतन कुमार कहते हैं कि साथ में सामान होने और कन्फर्म सीट नहीं मिलने के कारण यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

चेतन कहते हैं कि त्योहार के समय परिवार के लिए सामान लेकर चलना भी जरूरी होता है, लेकिन भीड़ के कारण उसे संभालना मुश्किल हो जाता है. इसके बावजूद छठ महापर्व के प्रति आस्था और परिवार से मिलने की इच्छा उन्हें घर खींच लाती है. उनका कहना है कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, छठ के अवसर पर घर पहुंचना जरूरी है.

"बार-बार टिकट कैंसिल हो जा रहा था. कई ट्रेनें रद्द होने के कारण यात्रा की योजना भी बार-बार बदल रही थी.काफी प्रयास के बाद स्पेशल ट्रेन में किसी तरह स्लीपर का टिकट मिल पाया..साथ में सामान होने और कन्फर्म सीट नहीं मिलने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इसके बावजूद छठ महापर्व के प्रति आस्था और परिवार से मिलने की इच्छा घर खींच लाती है."- चेतन कुमार, बेंगलुरु से लौटे

टिकट कन्फर्म, फिर भी ट्रेन में राहत नहीं

बेंगलुरु से मुजफ्फरपुर जाने वाले राघव बताते हैं कि वे हर साल छठ पूजा में बिहार आते हैं. इस बार भी उन्होंने यात्रा की तैयारी काफी पहले शुरू कर दी थी. वे बताते हैं कि छठ के समय टिकट की परेशानी को देखते हुए तीन से चार महीने पहले ही बुकिंग कराने की कोशिश करते हैं.

राघव के मुताबिक पहले से टिकट बुक कराने के बावजूद ट्रेन में भीड़ से राहत नहीं मिलती. टिकट कन्फर्म होने के बाद भी यात्रियों को परेशानी होती है. कई बार ट्रेन में इतनी भीड़ रहती है कि अपने सामान और परिवार के साथ आराम से सफर करना मुश्किल हो जाता है.

राघव कहते हैं कि छठ महापर्व बिहारियों के लिए सबसे बड़ा त्योहार है. देश के किसी भी कोने में रहने वाले बिहारियों के लिए इस पर्व पर घर लौटना बेहद जरूरी होता है. टिकट मिले या नहीं मिले, जरूरत पड़ने पर लोग जनरल बोगी से भी सफर करने को तैयार रहते हैं. उनका कहना है कि छठ के प्रति लोगों की आस्था ही है, जो उन्हें हर साल इतनी दूर से बिहार खींच लाती है.

"पहले से टिकट बुक कराने के बावजूद ट्रेन में भीड़ से राहत नहीं मिलती, कई बार ट्रेन में इतनी भीड़ रहती है कि अपने सामान और परिवार के साथ आराम से सफर करना मुश्किल हो जाता है. टिकट मिले या नहीं मिले, जरूरत पड़ने पर जनरल बोगी से भी सफर करने को तैयार रहते हैं. छठ के प्रति आस्था ही ऐसी है, जो हर साल इतनी दूर से बिहार खींच लाती है."- राघव, बेंगलुरु से लौटे'

भारी-भरकम सामान के साथ स्टेशन पहुंचे लोग (ETV Bharat)

गठरी और बैग में सामान के साथ अपनों की खुशियां भी

रेलवे स्टेशन पर घर लौट रहे प्रवासियों को देखकर एक अलग ही तस्वीर सामने आती है. किसी के हाथ में दो-तीन बैग हैं, तो कोई बड़े-बड़े गठरी लेकर चल रहा है. किसी के कंधे पर कपड़ों से भरा बैग है तो किसी के हाथ में बच्चों के लिए खिलौने और परिवार के लिए खरीदे गए उपहार हैं. कई लोग अपने साथ इतना सामान लेकर चलते हैं कि उसे संभालने के लिए उन्हें बार-बार रुकना पड़ता है.

इन बैगों और गठरियों में सिर्फ रोजमर्रा की जरूरत का सामान नहीं होता, बल्कि परिवार के लिए खरीदी गई खुशियां भी होती हैं. कोई अपनी मां के लिए साड़ी खरीदकर लाया है, कोई बहन के लिए कपड़े और भाई के लिए उपहार लेकर आया है. कोई बच्चों के लिए खिलौने और मिठाइयां लाया है तो कोई पत्नी और माता-पिता के लिए उनकी पसंद की चीजें खरीदकर घर लौट रहा है.ट

सालभर परिवार से दूर रहने वाले इन लोगों के लिए छठ का अवसर अपनों को कुछ देने और उनके चेहरे पर मुस्कान देखने का मौका भी होता है. वे चाहते हैं कि जब घर पहुंचें तो खाली हाथ न जाएं. पूरे साल की कमाई और बचत में से कुछ हिस्सा परिवार की खुशियों के लिए खर्च करते हैं. यही वजह है कि उनके बैग में कपड़ों और जरूरी सामान के साथ कई छोटे-बड़े तोहफे भी होते हैं.

स्टेशन से सामान लेकर चलते यात्री (ETV Bharat)

छठ में ही एक साथ जुटता है पूरा परिवार

बिहार के गांवों और कस्बों में छठ ऐसा पर्व है, जिसके लिए परिवार के सदस्य अपनी व्यस्तताओं से समय निकालते हैं. कोई नौकरी के कारण दूसरे राज्य में रहता है, कोई पढ़ाई के लिए बाहर है और कोई रोजगार के लिए महानगरों में संघर्ष कर रहा है. छठ आते ही परिवार के सदस्यों को एक साथ जुटाने की कोशिश शुरू हो जाती है.

कई घरों में छठ व्रत मां करती हैं, तो कहीं बहन, पत्नी या परिवार की दूसरी महिलाएं व्रत रखती हैं. ऐसे में घर से दूर रहने वाले पुरुष भी इस दौरान घर पहुंचने की कोशिश करते हैं. वे व्रती के साथ पूजा की तैयारियों में सहयोग करते हैं. घाट तक पूजा सामग्री पहुंचाने, सूप और दउरा सजाने, फल खरीदने और दूसरी व्यवस्थाओं में परिवार का हाथ बंटाते हैं.

गंगा घाट पर अर्घ्य देते व्रती (ETV Bharat)

छठ में परिवार के सभी सदस्यों की भागीदारी का अपना महत्व है. कोई प्रसाद तैयार करने में सहयोग करता है, कोई पूजा की सामग्री जुटाता है और कोई घाट की व्यवस्था संभालता है. इसी सामूहिकता में इस पर्व की खूबसूरती दिखाई देती है. परिवार के जो सदस्य सालभर एक-दूसरे से दूर रहते हैं, वे इन चार दिनों में एक साथ समय बिताते हैं.

छठ सिर्फ पूजा नहीं, अपनी मिट्टी से जुड़ने का पर्व