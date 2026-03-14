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नोएडा: गैस किल्लत से हाहाकार! प्रवासी मजदूरों ने बयां किया दर्द, पयालन करने को है मजबूर

सिलेंडर नहीं मिलने पर प्रवासी मजदूरों को हो रही परेशानियां ( Etv Bharat )

"हम लोग बिहार से रोटी कमाने आए हैं, लेकिन गैस नहीं मिल रहा... 4-5 दिन से बैठे हैं, बच्चे क्या खाएं?"

सोनी नाम की एक महिला, जो ठेली लगाकर अपना गुजारा करती हैं, रोते हुए कहती हैं, कि

सिलेंडर नहीं मिलने पर प्रवासी मजदूरों को हो रही परेशानियां (ETV Bharat)

हरौला क्षेत्र में बिहार और अन्य राज्यों से आए हजारों मजदूर अपने परिवार के साथ झुग्गियों में रहते हैं. ये लोग बड़े कनेक्शन पर निर्भर न होकर 5 किलो वाले छोटे सिलिंडरों का उपयोग करते हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से ये सिलिंडर बाजार से गायब हैं.

नई दिल्ली/नोएडा: उत्तर प्रदेश के नोएडा जैसे हाई-टेक शहर की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जो विकास के दावों पर सवालिया निशान लगाती है. सेक्टर-5 हरौला में रहने वाले हजारों दिहाड़ी मजदूर और प्रवासी परिवार घरेलू गैस की भारी किल्लत के चलते भुखमरी की कगार पर आ गए हैं. इन लोगों के चूल्हे ठंडे पड़े हैं, जबकि प्रशासन आपूर्ति सामान्य होने का दावा कर रहा है.

गैस की कमी ने सिर्फ घर का चूल्हा ही नहीं, बल्कि इनकी रोजी-रोटी भी छीन ली है. जो लोग रेहड़ी-पटरी लगाकर खाना बेचते थे, उनका काम भी ठप हो गया है.

घर में रखा छोटा सिलेंडर (ETV Bharat)

तो वही, ललित कुमार, जो सड़क किनारे नाश्ता बेचते थे, बताते हैं, "रोजी-रोटी ठप हो चुकी है, हम रोड पर आ गए हैं. दूध पीकर रह जाते हैं, सरकार कहती है गैस पर्याप्त है पर यहाँ कुछ नहीं है."

जबकि, जिला पूर्ति अधिकारी स्मृति गौतम का कहना है कि गैस की आपूर्ति भरपूर है, लेकिन हरौला की गलियों का दृश्य कुछ और ही बयान करता है. यहां 50 से अधिक ऐसे परिवार मिले, जिन्होंने पिछले कई दिनों से गर्म खाना तक नहीं खाया है. जिनके पास कनेक्शन है, वे रात-भर लाइनों में लग रहे हैं, और जिनके पास नहीं है, वे कालाबाज़ारी के भाव 500 रुपये तक देने को तैयार हैं, फिर भी उन्हें गैस नहीं मिल रही.

प्रवासी मजदूर अपना दर्द ए हाल बताते हुए (ETV Bharat)

राजमिस्त्री उपेंद्र प्रसाद पूछते हैं, "500 का भराया था, वो भी खत्म होने वाला है. लाइन में लगे हैं पर गैस नहीं मिल रही. 500 की दिहाड़ी है और 500 का सिलिंडर, अब हम सोएं या लाइन में लगें?"

नहीं सुधरी स्थिति तो करना पड़ेगा पलायन

स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर स्थिति जल्द सुधरी नहीं तो उन्हें वापस अपने गांव पलायन करना पड़ेगा. मकान मालिक मनोज आवाना कहते हैं, "लोग रात भर लाइन में खड़े हैं. गरीब आदमी 500 की गैस लेगा तो खाएगा क्या और बचाएगा क्या?"

कागजों पर गैस की आपूर्ति दुरुस्त हो सकती है, लेकिन हरौला की इन चूल्हों की राख बता रही है कि हकीकत कुछ और ही है. अब सबकी निगाहें प्रशासन पर टिकी हैं कि वह इन मजदूरों की सुध कब लेता है.

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