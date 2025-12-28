ETV Bharat / bharat

पंजाब : मामूली बहस के बाद प्रवासी मजदूर ने किसान को मार डाला

कपूरथला (पंजाब): पंजाब के कपूरथला जिले में एक किसान की कथित तौर पर एक प्रवासी मजदूर ने मामूली कहासुनी पर हत्या कर दी. किसान ने मजदूर को खेती और घरेलू काम के लिए रखा था.

पुलिस ने रविवार को जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना एक छोटी सी बात पर हुई बहस के बाद हुई. उन्होंने बताया कि यह घटना कपूरथला के नवांशहर के मंडाली गांव में हुई. मामला दर्ज कर लिया गया है और फरार मजदूर की तलाश जारी है.

मृतक दविंदर सिंह की पत्नी पलविंदर कौर के अनुसार, उनके पति और उनके घर में रह रहे आरोपी के बीच एक छोटी सी बात पर बहस हो गई. उन्होंने कहा कि बहस के दौरान, आरोपी ने दविंदर सिंह के साथ बदतमीजी और गाली-गलौज शुरू कर दी और जब दविंदर ने इसका विरोध किया, तो उसने उस पर एक तेज धार वाली चीज से हमला कर दिया.

पलविंदर ने बताया कि आरोपी दविंदर को गंभीर रूप से घायल छोड़कर मौके से फरार हो गया. दविंदर को तुरंत सिविल अस्पताल फगवाड़ा ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया. हॉस्पिटल में इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात डॉ. आयुषी ने कहा, "जब तक दविंदर सिंह को हॉस्पिटल लाया गया, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. मौत का असली कारण पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही पता चल पाएगा."