पंजाब : मामूली बहस के बाद प्रवासी मजदूर ने किसान को मार डाला

किसान दविंदर सिंह ने आरोपी को खेती और घर के काम के लिए रखा था, जो उनके घर पर ही रहता था.

Davinder Singh family mourns outside Civil Hospital Phagwara
सिविल अस्पताल फगवाड़ा के बाहर गमगीन दविंदर सिंह का परिवार (ETV Bharat)
Published : December 28, 2025 at 6:41 PM IST

कपूरथला (पंजाब): पंजाब के कपूरथला जिले में एक किसान की कथित तौर पर एक प्रवासी मजदूर ने मामूली कहासुनी पर हत्या कर दी. किसान ने मजदूर को खेती और घरेलू काम के लिए रखा था.

पुलिस ने रविवार को जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना एक छोटी सी बात पर हुई बहस के बाद हुई. उन्होंने बताया कि यह घटना कपूरथला के नवांशहर के मंडाली गांव में हुई. मामला दर्ज कर लिया गया है और फरार मजदूर की तलाश जारी है.

मृतक दविंदर सिंह की पत्नी पलविंदर कौर के अनुसार, उनके पति और उनके घर में रह रहे आरोपी के बीच एक छोटी सी बात पर बहस हो गई. उन्होंने कहा कि बहस के दौरान, आरोपी ने दविंदर सिंह के साथ बदतमीजी और गाली-गलौज शुरू कर दी और जब दविंदर ने इसका विरोध किया, तो उसने उस पर एक तेज धार वाली चीज से हमला कर दिया.

पलविंदर ने बताया कि आरोपी दविंदर को गंभीर रूप से घायल छोड़कर मौके से फरार हो गया. दविंदर को तुरंत सिविल अस्पताल फगवाड़ा ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया. हॉस्पिटल में इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात डॉ. आयुषी ने कहा, "जब तक दविंदर सिंह को हॉस्पिटल लाया गया, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. मौत का असली कारण पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही पता चल पाएगा."

सूचना मिलने पर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. मेहली पुलिस स्टेशन के चौकी इंचार्ज एएसआई सतनाम सिंह ने कहा, "मामले की सभी एंगल से अच्छी तरह जांच की जा रही है. एक प्रवासी मजदूर पर अपने मालिक की हत्या का आरोप लगा है. आरोपी की तलाश जारी है और उसे बहुत जल्द गिरफ़्तार कर लिया जाएगा." दविंदर सिंह ने प्रवासी मजदूर को अपने घर और खेती के काम के लिए रखा था.

इस बीच, मंडली गांव और आसपास के इलाकों में दहशत के साथ ही भारी आक्रोश है. गांव वालों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. वहीं घटना की जानकारी मिलते ही गांव के अलावा आसपास के लोग दविंदर सिंह पर एकत्र हो गए. इस दौरान लोगों ने घटना को लेकर गुस्से का इजहार किया. वहीं पुलिस के मौके पर पहुंच जाने से मामला शांत हो गया.

