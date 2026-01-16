ETV Bharat / bharat

प्रवासी मजदूर की मौत पर हंगामा, मुर्शिदाबाद में लोगों ने ट्रेनें रोंकी, एनएच जाम किया

इस दौरान लालगोला से सियालदह जाने वाली ट्रेनें काफी देर तक रुकी रही. आरोप यह भी है कि प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनों पर पत्थर फेंके. स्थिति लगभग काबू से बाहर हो गई. हालांकि, पुलिस ने शव को नेशनल हाईवे से हटा दिया और प्रदर्शनकारियों से बात करके स्थिति को काबू में करने की कोशिश की.

इस वजह से नेशनल हाईवे करीब दो घंटे तक बंद रहा, जिससे भारी ट्रैफिक जाम हो गया. साथ ही स्थानीय लोगों ने रेलवे लाइन ब्लॉक करके भी प्रदर्शन किया.

मृतक की पहचान अलाई शेख (30) के रूप में हुई है, जो बेलडांगा के सुजापुर कुमारपुर गांव पंचायत का रहने वाला था. गुरुवार को झारखंड में उसके घर से उसकी लटकती हुई बॉडी मिली थी. परिवार का आरोप है कि अलाई को इसलिए मारा गया क्योंकि वह बंगाल का एक मजदूर था. घटना से आक्रोशित हजारों लोगों ने बेलडांगा में नेशनल हाईवे 12 पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया.

स्थानीय लोगों ने झारखंड के मृतक मजदूर के शव के साथ एनएच-12 को जाम कर दिया. परिवार का आरोप है कि झारखंड में बेलडांगा के एक हॉकर को पीटा गया और फांसी पर लटका दिया गया.

बेलडांगा (मुर्शिदाबाद) : बंगाल के बाहर एक प्रवासी मजदूर की मौत से गुस्साए लोगों ने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में शुक्रवार सुबह से ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया. इसी क्रम में एनएच-12 पर प्रदर्शन किए जाने के साथ ही सड़क पर टायर जलाए गए. वहीं हजारों लोगों ने लालगोला-सियालदह रेलवे लाइन पर ट्रेनों को रोककर प्रदर्शन किया. हालात को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है.

इस बीच, विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने पूरी घटना की कड़ी निंदा की है. उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, "फरक्का से लेकर चाकुलिया तक परसों से कानून-व्यवस्था में बहुत अधिक गिरावट देखी गई है, वह जंगल में आग की तरह फैल रही है. मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में नेशनल हाईवे को असामाजिक तत्वों ने लगभग तीन घंटे से पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है. लगातार पत्थर फेंके जा रहे हैं. ट्रेनें ज़बरदस्ती रोक दी गई हैं. यह इलाका पूरी तरह से बदमाशों, गुंडों और बदमाशों के कब्जे में है. अभी तक कोई पुलिस एक्शन नहीं हुआ है. हजारों यात्री फंसे हुए हैं और डरे हुए हैं. राहत मिलने का कोई संकेत नहीं है."

इसके साथ ही सुवेंदु अधिकारी ने आगे लिखा, "मैं राज्य के कार्यकारी डीजीपी से फोर्स तैनात करने और इलाके को कंट्रोल में लाने का अनुरोध करता हूं. मैसेज बहुत साफ है कि पश्चिम बंगाल प्रशासन के नियंत्रण से बाहर जा रहा है, और असामाजिक तत्व और दंगाई हावी हो रहे हैं. उन्हें सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पार्टी का समर्थन है, और इसलिए उन्हें सामान्य जिंदगी में रुकावट डालने के लिए कुछ भी करने की पूरी छूट मिल रही है."

प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय सांसद अबू ताहिर और बेलडांगा विधायक हसनुरजमन शेख के प्रति अपना गुस्सा दिखाया. प्रदर्शनकारियों ने अलग-अलग राज्यों में प्रवासी मजदूरों पर हो रहे हमलों को लेकर मुख्यमंत्री की भी आलोचना की.

स्थानीय लोगों का आरोप है कि राज्य में काम की कमी के कारण मजदूर रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाने को मजबूर हैं, लेकिन वहां उन्हें कोई सुरक्षा नहीं मिलती. उन्होंने मांग की कि राज्य और केंद्र सरकार प्रवासी मजदूरों को सुरक्षा दें.

मृतक के परिवार ने आरोप लगाया कि स्थानीय विधायक उनके लिए कुछ नहीं करते. उन्होंने दावा किया कि विधायक ने आज तक विधानसभा में इलाके के लोगों की समस्याओं और शिकायतों के बारे में बात तक नहीं की है. मृतक के परिवार वालों ने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री राज्य में रोजगार देने में नाकाम रहे हैं, इसलिए लोगों को काम के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है.

ये भी पढ़ें- भारतीय सीमा में अवैध रूप से घुसी पाकिस्तानी नाव जब्त, नौ लोग गिरफ्तार