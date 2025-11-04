ETV Bharat / bharat

प्रवासी मतदाता किस पार्टी के लिए साबित होंगे लकी? जानें क्या कहता है बिहार में वोटिंग का इतिहास

"सरकार ने महिलाओं को ₹10000 चुनाव से ठीक पहले देकर प्रभावित करने की कोशिश की है. लेकिन असली मुद्दा उद्योग और रोजगार है. हम चाहते हैं कि बिहार में उद्योग लगें और शिक्षा व्यवस्था सुधरे. 15-20 हजार रुपये कमाने के लिए परिवार से दूर रहना पड़ता है. यह स्थिति बदले." - राम प्रसाद पासवान, जयपुर से आए मतदाता

कोई बदलाव की उम्मीद लेकर लौटा: जयपुर से पटना पहुंचे राम प्रसाद पासवान ने कहा कि ट्रेन में भीड़ झेलते हुए वे बिहार लौटे हैं और यहां से मुंगेर जाएंगे. जयपुर में वह एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं. उन्होंने कहा कि वह बदलाव के लिए वोट करने आया हैं. नई सरकार आए जो रोजगार के अवसर दे, ताकि थोड़े बहुत पैसे कमाने के लिए दूसरे राज्यों में न जाना पड़े.

"बिहार में काफी विकास हुआ है और लोगों से भी कहूंगा कि विकास के नाम पर वोट करें. वोट देना सिर्फ अधिकार नहीं बल्कि जिम्मेदारी है और बिहार के प्रवासी वोटर अगर एकजुट होकर मतदान करें तो राज्य की तस्वीर बदल सकती है." - मोहम्मद खालिद, नागपुर से आए मतदाता

किसी को है नीतीश सरकार पर भरोसा: नागपुर से पटना पहुंचे मोहम्मद खालिद का कहना है कि वे अपने बिजनेस के बावजूद सिर्फ मतदान के लिए बिहार आए हैं. खालिद ने कहा कि वह नीतीश कुमार की सरकार से काफी खुश हैं और चाहते हैं कि वे फिर से मुख्यमंत्री बनें.

"मेरी ट्रेन तीन घंटे से अधिक लेट हो गई और स्लीपर कोच में भारी भीड़ थी. ट्रेन की स्थिति थोड़ी सुधारनी चाहिए क्योंकि लंबी यात्रा में इस भीड़ से बहुत परेशानी होती है. मैं अपने पूरे परिवार के साथ मतदान करने आए हैं और वोट डालने के बाद वापस दिल्ली लौट जाएंगे." - अनिल महतो, दिल्ली से आए मतदाता

पटना जंक्शन पर भीड़: मंगलवार को पटना जंक्शन पर दिल्ली से आने वाली ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ ने त्योहार जैसी रौनक पैदा कर दी. आनंद विहार टर्मिनल से आने वाली विशेष ट्रेन से पटना पहुंचे अनिल महतो ने कहा कि वह बेगूसराय के रहने वाले हैं. वह सिर्फ मतदान करने के लिए दिल्ली से बिहार आए हैं.

PK ने भी बनाया मुद्दा : तीसरा फ्रंट जन सुराज पार्टी इस चुनाव में पलायन और शिक्षा व्यवस्था को ही अपना मुख्य मुद्दा बना रही है. प्रशांत किशोर के नेतृत्व में यह दल बिहार के युवाओं और प्रवासी मतदाताओं को यह भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहा है कि बेहतर शिक्षा और स्थानीय रोजगार के बिना विकास संभव नहीं.

महागठबंधन का दावा है कि सत्ता में आने पर हर घर को रोजगार देने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे ताकि बिहार से पलायन रुके. दूसरी ओर एनडीए का कहना है कि नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार ने विकास के जो काम शुरू किए हैं, उन्हें आगे बढ़ाकर औद्योगिक बिहार की नींव रखी जाएगी.

प्रवासी वोटर्स पर राजनीतिक दलों की नजर: बिहार के प्रमुख राजनीतिक दलों ने प्रवासी वोटर्स को साधने की पूरी तैयारी कर ली है. महागठबंधन जहां एक ओर रोजगार और सरकारी नौकरी के वादों के सहारे प्रवासियों को रिझा रहा है, वहीं एनडीए औद्योगीकरण और निवेश को लेकर अपनी नीतियों को प्रचारित कर रहा है.

वोट डालने के लिए बिहार आ रहे प्रवासी मतदाता: बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपने मत का प्रयोग करने के लिए सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर बिहार लौट रहे हैं. इन प्रवासियों को उम्मीद है कि उनके वोट से ऐसी सरकार बने जो बिहार में उद्योग और रोजगार के अवसर सृजित करे, ताकि अगली बार उन्हें दूसरे प्रदेशों में मेहनत-मजदूरी के लिए न जाना पड़े.

पटना: बिहार में 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है और इसे लेकर प्रदेश भर में चुनावी माहौल चरम पर है. इस चुनावी महापर्व में हिस्सा लेने के लिए बड़ी संख्या में प्रवासी बिहारी अपने-अपने घर लौट रहे हैं. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पंजाब और गुजरात जैसे राज्यों से आने वाली लगभग हर ट्रेन में ‘नो रूम’ की स्थिति है. जनरल और स्लीपर दोनों ही वर्गों में यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है.

बिहार लौट रहे प्रवासी (ETV Bharat)

'हर एक वोट है महत्वपूर्ण': बनारस में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र कुंदन यादव बांका जिले के निवासी हैं. वे वोट डालने के लिए बिहार लौटे हैं. कुंदन ने कहा कि लोकतंत्र का यह महापर्व है और हर योग्य मतदाता को इसमें हिस्सा लेना चाहिए.

"अपने विवेक से सही उम्मीदवार को चुनना ही सच्चे नागरिक की पहचान है. मतदान के बाद वापस बनारस लौट जाएंगे, लेकिन बिहार के विकास के लिए युवाओं को राजनीति में सक्रिय होना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए."- कुंदन यादव, बनारस से आए मतदाता

कितने हैं प्रवासी वोटर: बिहार आर्थिक सर्वे 2024 के अनुसार, 3 करोड़ से अधिक बिहारी देश के अलग-अलग हिस्सों में रोजगार के लिए पलायन करते हैं. इनमें लगभग 50 लाख पंजीकृत मतदाता हैं जो निर्वाचन आयोग (ECI) की वोटर लिस्ट में शामिल हैं. यह आंकड़ा NSSO के 78वें राउंड (2020-21) और ECI की जनवरी 2025 की अपडेट पर आधारित है.

ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

दिल्ली-NCR में सबसे अधिक 12 प्रतिशत बिहार के लोग काम करते हैं, जबकि गुजरात में 8 प्रतिशत और महाराष्ट्र में 7 प्रतिशत हैं. हरियाणा 5 प्रतिशत और पंजाब 4 प्रतिशत के साथ क्रमशः चौथे और पांचवें स्थान पर हैं.

प्रवासी वोटिंग का इतिहास और असर: निर्वाचन आयोग ने Form-12D के जरिए प्रवासी वोटर्स को बाहर रहते हुए मतदान करने की सुविधा दी है, लेकिन अब भी 95% से अधिक प्रवासी घर आकर ही वोट डालना पसंद करते हैं. चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि जब-जब प्रवासी वोटर्स की भागीदारी बढ़ी है, तब-तब चुनावी नतीजों में एनडीए को फायदा हुआ है.

2005 में बिहार में 46.50% वोटिंग हुई थी और एनडीए सत्ता में आई. 2010 में 52.73 प्रतिशत वोटिंग हुई. छठ के दौरान लौटे 28 लाख वोटरों ने नीतीश कुमार को दोबारा सत्ता दिलाई. 2015 में 56.91% मतदान हुआ. 2020 में 57.29 % मतदान हुआ. प्रवासियों की सक्रियता से मतदान प्रतिशत में थोड़ी वृद्धि हुई और एनडीए को 125 सीटें मिलीं.

ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

बीजेपी का 'मिशन प्रवासी' : इस बार भी भाजपा ने प्रवासियों को साधने के लिए एक संगठित अभियान शुरू किया है. पार्टी ने 3 करोड़ प्रवासियों पर फोकस करते हुए 70 से अधिक शहरों में आउटरीच कार्यक्रम चलाया है. दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र में जुलाई से ही पार्टी नेताओं की प्रवासी मुलाकातें जारी हैं. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मिशन प्रवासी बिहारी के तहत छठ पूजा के 48 घंटे बाद डोर-टू-डोर कैंपेन का निर्देश दिया है.

फ्री ट्रेन और बस की व्यवस्था: आचार संहिता से पहले ही प्रवासियों को बिहार लाने के लिए बिहार में एनडीए सरकार की ओर से फ्री ट्रेन और बस की व्यवस्था की गई है. इसके अलावा कंपनियों से पेड छुट्टी दिलाने की पहल और स्थानीय नेताओं की जिम्मेदारी तय की गई है. करीब 54 वरिष्ठ नेताओं को भाजपा ने इस काम में लगाया है. इसके अलावा हरियाणा में करीब 800 लोगों की टीम इस मिशन में सक्रिय है.

पार्टी ने 'बिहार फर्स्ट' नाम से वीडियो सीरीज और WhatsApp ग्रुप्स के जरिए करीब 2 करोड़ प्रवासियों से संपर्क साधा है. पीएम नरेंद्र मोदी ने महिला संवाद में अपने महिला कार्यकर्ताओं से छठ मनाने बिहार आए और लोगों से मिलकर उनको वोट करवाने का आह्वान किया है. उन्होंने कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया है कि लोगों से आग्रह करें कि वोट डालने के बाद ही बिहार से बाहर जाएं.

महागठबंधन और जनसुराज का जवाबी अभियान: महागठबंधन के घटक दलों ने इस बार पलायन को चुनावी एजेंडा बनाया है. राजद, कांग्रेस और वाम दलों का कहना है कि अगर बिहार में उद्योगों का विस्तार और शिक्षा व्यवस्था मजबूत की जाएगी. तभी बिहार के लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा और पलायन पर रोक लगेगी. यह काम महागठबंधन सरकार ही कर सकती है.

वहीं जन सुराज पार्टी का कहना है कि बिहार तब बदलेगा जब शिक्षा और रोजगार दोनों पर समान रूप से निवेश होगा. उनकी पार्टी सत्ता में आने पर वह हर जिले में स्किल डेवलपमेंट सेंटर और स्थानीय रोजगार हब स्थापित करेगी.

लोकतंत्र का उत्सव: वरिष्ठ पत्रकार कौशलेंद्र प्रियदर्शी का कहना है कि पहले चरण के मतदान से ठीक पहले बिहार लौटते प्रवासियों की भीड़ यह संकेत दे रही है कि मतदाता अब सिर्फ तमाशबीन नहीं, बल्कि परिवर्तन के वाहक बनना चाहते हैं. ये वही लोग हैं जो साल भर दूसरे राज्यों की फैक्ट्रियों, दुकानों और निर्माण स्थलों पर काम करते हैं, लेकिन लोकतंत्र के इस पर्व में भाग लेने के लिए लंबी दूरी तय कर घर लौटे हैं.

"प्रवासियों के लौटने में केवल मतदान की भावना नहीं, बल्कि अपने राज्य से जुड़ाव और बदलाव की चाह भी झलकती है. वोट के लिए प्रवासियों का आना बताता है कि जिस बिहार ने देश को राजनीति, साहित्य और संस्कृति की दिशा दी, अब वही अपने विकास की कहानी भी खुद लिखेगा."- कौशलेंद्र प्रियदर्शी, वरिष्ठ पत्रकार

ये भी पढ़ें

ये देखिए..! योगी का वेलकम करने बुलेट से पहुंची लड़कियां

गजब! लालू यादव के CM बनने और इस लिट्टी-चोखा दुकानदार के जन्म के बीच है गहरा संबंध

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में इन दिग्गजों की किस्मत दांव पर, तेज प्रताप और तेजस्वी समेत VIP उम्मीदवारों पर नजर

पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दिग्गजों ने झोंकी पूरी ताकत, जानें किसने क्या कहा