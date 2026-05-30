तमिलनाडु में असम के युवक को भीड़ ने पीट-पीटकर जान से मारा, नशे में महिला से बदतमीजी करने का आरोप
तमिलनाडु में महिला के साथ बदतमीजी करने पर भीड़ ने असम के एक प्रवासी मजदूर को पीट-पीटकर मार डाला.
Published : May 30, 2026 at 6:07 PM IST
तिरुवल्लूर: तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में एक चौंकाने वाली घटना से हंगामा मच गया. यहां गांववालों ने असम के प्रवासी मजदूर को पीट-पीटकर मार डाला. गांव वालों का आरोप है कि, पीड़ित युवक ने कथित तौर पर शराब के नशे में दो महिलाओं से झगड़ा किया था.
यह घटना तिरुवल्लूर जिले के वेंगल गांव के पास रामराजकंदिगई इलाके में हुई. गांव के एक घर में दो महिलाएं अकेली थीं, तभी उत्तरी राज्य असम का एक युवक नशे की हालत में आया और पीने के लिए पानी मांगा. जब उन्हें पता चला कि युवक नशे में है, तो महिलाओं ने कथित तौर पर उसे पानी देने से मना कर दिया. इस इनकार से नाराज युवक की महिलाओं से बहस हो गई और वह मारपीट पर उतर आया.
महिलाओं ने जब अपने रिश्तेदारों को इस घटना के बारे में बताया, तो उनके रिश्तेदार और दूसरे गांव वाले मौके पर पहुंचे और उस लड़के पर बेरहमी से हमला कर दिया. नतीजतन, लड़के की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलने पर, वेंगल पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, लड़के का शव को उठाया और पोस्टमॉर्टम के लिए तिरुवल्लूर सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया.
पुलिस की बाद की जांच में पता चला कि मरने वाला लड़का असम का रहने वाला था. घटना के बारे में बात करते हुए, पुलिस ने कहा कि, मरने वाले की पहचान प्रसेनजीत दास के रूप में हुई है. वह पांच अन्य लोगों के साथ, असम से तिरुवल्लूर जिले में नौकरी की तलाश में आया था. उन्होंने इलाके में एक कमरा किराए पर लिया था और वहीं रह रहे थे.
कहा जा रहा है कि, प्रसेनजीत दास कथित तौर पर नशे की हालत में एक घर में गया जहां महिला अकेली थी. पानी मांगने के बहाने, उसने कथित तौर पर उसके साथ गलत बर्ताव करने की कोशिश की. जवाब में, औरत घर के अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर लिया.
कहा जा रहा है कि, जब महिला ने घर का दरवाजा बंद कर लिया तो, प्रसेनजीत दास ने कथित तौर पर चाकू से खिड़की तोड़ने की कोशिश की थी. इसी बीच औरत ने तुरंत अपने रिश्तेदारों को इसकी जानकारी दी. इसके बाद दूसरे गांव वालों के साथ रिश्तेदार मौके पर पहुंचे और प्रसेनजीत दास पर हमला कर दिया. इस हमले में प्रसेनजीत दास की चोटों के कारण मौत हो गई. पुलिस ने आगे कहा कि, उन्होंने घटना को लेकर तीन लोगों को पुलिस स्टेशन लेकर आए हैं. उनसे पूछताछ की जा रही है.
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