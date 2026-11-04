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अमेरिकी मध्यावधि चुनाव में हार के बावजूद नहीं बदलेंगे ट्रंप ! 'भारत को टैरिफ से राहत मिलने की संभावना नहीं के बराबर'

यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( AP )

नई दिल्ली : मिडटर्म चुनावों में मिली हार से डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार नीति में बदलाव आने की संभावना कम है, क्योंकि डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों ही आर्थिक राष्ट्रवाद और सुरक्षात्मक टैरिफ का समर्थन करते हैं.

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप कांग्रेस की मंजूरी के बिना भी, अपने मौजूदा कार्यकारी अधिकारों का इस्तेमाल करके व्यापार के मोर्चे पर दबाव बनाना जारी रख सकते हैं. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रूस, चीन और ईरान के साथ अपनी विदेश नीति में चुनौतियों का सामना कर रहे ट्रंप, अमेरिकी प्रभाव दिखाने के लिए भारत पर भी व्यापार समझौते के लिए दबाव बढ़ा सकते हैं.

चूंकि डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों ही अब आर्थिक राष्ट्रवाद, घरेलू विनिर्माण और मजबूत सप्लाई चेन का समर्थन करते हैं, इसलिए विशेषज्ञों का मानना ​​है कि आने वाले समय में टैरिफ का लागू रहना एक सामान्य बात बनी रह सकती है. स्थानीय श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए डेमोक्रेटिक सांसद भी सुरक्षात्मक टैरिफ का समर्थन कर रहे हैं, ऐसे में अमेरिका के समग्र व्यापार रुख में बदलाव आने की संभावना नहीं है. कांग्रेस की मंजूरी के बिना कदम उठाने के लिए, राष्ट्रपति संभवतः धारा 232 और 301 जैसी अपनी मौजूदा शक्तियों का इस्तेमाल करना जारी रखेंगे. विशेषज्ञों का यह भी मानना ​​है कि निकट भविष्य में ट्रंप के स्वभाव और काम करने के तरीके में कोई बदलाव आने की उम्मीद नहीं है. भारत के साथ व्यापार समझौता - रिपोर्ट के अनुसार, दोनों पक्षों के नेता महीनों से कह रहे हैं कि व्यापार समझौता लगभग तैयार है, लेकिन अमेरिका की तरफ से प्रस्ताव स्पष्ट न होने के कारण इसे पूरा करने में देरी हुई. अब ट्रंप अपनी कार्यकारी शक्तियों का इस्तेमाल करके भारत पर जल्द समझौता करने का दबाव डालेंगे. इस समझौते का मकसद अमेरिकी कृषि और औद्योगिक उत्पादों के लिए भारतीय बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करना और अमेरिकी कंपनियों को अन्य बड़ी रियायतें दिलाना है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिका के साथ भारत का यह व्यापार समझौता, भारत द्वारा किए गए अन्य सभी मुक्त व्यापार समझौतों से बिल्कुल अलग है. सामान्य व्यापार समझौतों में, दोनों देश अपने नियमित डब्लूटीओ आयात शुल्क, जिन्हें मोस्ट फेवर्ड नेशन (एमटीएफ) टैरिफ कहा जाता है, उसको कम करते हैं या हटा देते हैं. लेकिन अमेरिका-भारत ढांचे के तहत, वाशिंगटन अपने एमएफएन टैरिफ को बनाए रखेगा, जबकि भारत को अधिकांश औद्योगिक और कई कृषि उत्पादों पर अपने एमएएफएन टैरिफ को खत्म करना होगा या कम करना होगा. छह फरवरी के अमेरिका-भारत संयुक्त बयान के तहत, भारत अपनी सुरक्षा और आर्थिक नीतियों को वाशिंगटन के अनुरूप बनाएगा. पांच वर्षों में 500 अरब डॉलर के अमेरिकी सामान खरीदने का वादा करेगा, और अमेरिकी आयात पर घरेलू नियामक निगरानी को आसान बनाएगा. इसके बदले में, अमेरिका कोई सीधी रियायत नहीं दे रहा है. इसके बजाय, वाशिंगटन अपनी बात मनवाने के लिए टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे सकता है. खासकर ग्राहम एक्ट और सेक्शन 301 के तहत, जो भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने के मामले में लागू हो सकते हैं. अगर भारत इस समझौते पर हस्ताक्षर कर भी लेता है, तब भी अमेरिका नियमित एमएफएन दरों के ऊपर 15 से 18 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ लगा सकता है. रिपोर्ट के अनुसार, यह समझौता असल में एक तरह का आर्थिक दबाब है. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अप्रैल 2025 में, व्हाइट हाउस ने कार्यकारी कार्रवाई के जरिए रेसिप्रोकल टैरिफ (पारस्परिक शुल्क) लगाए थे. इसका मकसद जापान, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, वियतनाम और मलेशिया जैसे प्रमुख व्यापारिक साझेदारों पर दबाव डालकर उन्हें ऐसे समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करना था, जो उनके लिए समान नहीं थे. भारत ने भी कुछ ऐसा ही रास्ता अपनाया, जिसके तहत 6 फरवरी को एक संयुक्त बयान जारी हुआ. इसमें अमेरिका ने इन रेसिप्रोकल शुल्कों को 25% से घटाकर 18% करने का वादा किया. हालांकि, इसमें आगे कहा गया है कि लर्निंग रिसोर्सेज, इंक बनाम ट्रंप मामले में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के 20 फरवरी के फैसले ने आईईईपीए के तहत लगाए गए उन कार्यकारी पारस्परिक शुल्कों को रद्द कर दिया, जिससे रातों-रात वाशिंगटन का मुख्य मोलभाव करने का हथियार छिन गया.