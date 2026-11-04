अमेरिकी मध्यावधि चुनाव में हार के बावजूद नहीं बदलेंगे ट्रंप ! 'भारत को टैरिफ से राहत मिलने की संभावना नहीं के बराबर'
ट्रंप जो सोचकर रखते हैं, वही करते हैं. अधिकतर एक्सपर्ट ऐसा ही मानते हैं. सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट.
Published : November 4, 2026 at 6:35 PM IST
नई दिल्ली : मिडटर्म चुनावों में मिली हार से डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार नीति में बदलाव आने की संभावना कम है, क्योंकि डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों ही आर्थिक राष्ट्रवाद और सुरक्षात्मक टैरिफ का समर्थन करते हैं.
ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप कांग्रेस की मंजूरी के बिना भी, अपने मौजूदा कार्यकारी अधिकारों का इस्तेमाल करके व्यापार के मोर्चे पर दबाव बनाना जारी रख सकते हैं. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रूस, चीन और ईरान के साथ अपनी विदेश नीति में चुनौतियों का सामना कर रहे ट्रंप, अमेरिकी प्रभाव दिखाने के लिए भारत पर भी व्यापार समझौते के लिए दबाव बढ़ा सकते हैं.
चूंकि डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों ही अब आर्थिक राष्ट्रवाद, घरेलू विनिर्माण और मजबूत सप्लाई चेन का समर्थन करते हैं, इसलिए विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में टैरिफ का लागू रहना एक सामान्य बात बनी रह सकती है. स्थानीय श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए डेमोक्रेटिक सांसद भी सुरक्षात्मक टैरिफ का समर्थन कर रहे हैं, ऐसे में अमेरिका के समग्र व्यापार रुख में बदलाव आने की संभावना नहीं है. कांग्रेस की मंजूरी के बिना कदम उठाने के लिए, राष्ट्रपति संभवतः धारा 232 और 301 जैसी अपनी मौजूदा शक्तियों का इस्तेमाल करना जारी रखेंगे. विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि निकट भविष्य में ट्रंप के स्वभाव और काम करने के तरीके में कोई बदलाव आने की उम्मीद नहीं है.
भारत के साथ व्यापार समझौता - रिपोर्ट के अनुसार, दोनों पक्षों के नेता महीनों से कह रहे हैं कि व्यापार समझौता लगभग तैयार है, लेकिन अमेरिका की तरफ से प्रस्ताव स्पष्ट न होने के कारण इसे पूरा करने में देरी हुई. अब ट्रंप अपनी कार्यकारी शक्तियों का इस्तेमाल करके भारत पर जल्द समझौता करने का दबाव डालेंगे. इस समझौते का मकसद अमेरिकी कृषि और औद्योगिक उत्पादों के लिए भारतीय बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करना और अमेरिकी कंपनियों को अन्य बड़ी रियायतें दिलाना है.
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिका के साथ भारत का यह व्यापार समझौता, भारत द्वारा किए गए अन्य सभी मुक्त व्यापार समझौतों से बिल्कुल अलग है. सामान्य व्यापार समझौतों में, दोनों देश अपने नियमित डब्लूटीओ आयात शुल्क, जिन्हें मोस्ट फेवर्ड नेशन (एमटीएफ) टैरिफ कहा जाता है, उसको कम करते हैं या हटा देते हैं. लेकिन अमेरिका-भारत ढांचे के तहत, वाशिंगटन अपने एमएफएन टैरिफ को बनाए रखेगा, जबकि भारत को अधिकांश औद्योगिक और कई कृषि उत्पादों पर अपने एमएएफएन टैरिफ को खत्म करना होगा या कम करना होगा.
छह फरवरी के अमेरिका-भारत संयुक्त बयान के तहत, भारत अपनी सुरक्षा और आर्थिक नीतियों को वाशिंगटन के अनुरूप बनाएगा. पांच वर्षों में 500 अरब डॉलर के अमेरिकी सामान खरीदने का वादा करेगा, और अमेरिकी आयात पर घरेलू नियामक निगरानी को आसान बनाएगा. इसके बदले में, अमेरिका कोई सीधी रियायत नहीं दे रहा है. इसके बजाय, वाशिंगटन अपनी बात मनवाने के लिए टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे सकता है. खासकर ग्राहम एक्ट और सेक्शन 301 के तहत, जो भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने के मामले में लागू हो सकते हैं.
अगर भारत इस समझौते पर हस्ताक्षर कर भी लेता है, तब भी अमेरिका नियमित एमएफएन दरों के ऊपर 15 से 18 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ लगा सकता है. रिपोर्ट के अनुसार, यह समझौता असल में एक तरह का आर्थिक दबाब है.
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अप्रैल 2025 में, व्हाइट हाउस ने कार्यकारी कार्रवाई के जरिए रेसिप्रोकल टैरिफ (पारस्परिक शुल्क) लगाए थे. इसका मकसद जापान, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, वियतनाम और मलेशिया जैसे प्रमुख व्यापारिक साझेदारों पर दबाव डालकर उन्हें ऐसे समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करना था, जो उनके लिए समान नहीं थे.
भारत ने भी कुछ ऐसा ही रास्ता अपनाया, जिसके तहत 6 फरवरी को एक संयुक्त बयान जारी हुआ. इसमें अमेरिका ने इन रेसिप्रोकल शुल्कों को 25% से घटाकर 18% करने का वादा किया. हालांकि, इसमें आगे कहा गया है कि लर्निंग रिसोर्सेज, इंक बनाम ट्रंप मामले में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के 20 फरवरी के फैसले ने आईईईपीए के तहत लगाए गए उन कार्यकारी पारस्परिक शुल्कों को रद्द कर दिया, जिससे रातों-रात वाशिंगटन का मुख्य मोलभाव करने का हथियार छिन गया.
जीटीआरआई ने आर्थिक दबाव की ओर इशारा किया - जीटीआरआई के संस्थापक अजय श्रीवास्तव के अनुसार, उस फैसले के बाद अमेरिका को अपनी मुख्य रियायत गंवानी पड़ी, जिसके चलते अन्य देशों ने ऐसे एकतरफा व्यापार समझौतों पर बातचीत करना बंद कर दिया. भारत अकेला ऐसा देश है जो अभी भी इन शर्तों पर आगे बढ़ रहा है. इसके परिणामस्वरूप होने वाला समझौता पूरी तरह से एकतरफा है, जो रूसी कच्चे तेल की खरीद पर अमेरिका द्वारा टैरिफ (शुल्क) लगाने की धमकियों से प्रेरित है, जबकि वाशिंगटन खुद रूस से बने डीजल का आयात करता है और चीन द्वारा रूस से किए जा रहे भारी तेल आयात को नजरअंदाज कर देता है.
उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि टैरिफ की धमकियों से मिलने वाली राहत को भारत को एक संतुलित व्यापार समझौता नहीं मान लेना चाहिए. अपने बाजारों को खोलना, बड़ी खरीदारी का वादा करना और अपनी नीतिगत विकल्पों को सीमित करने की कीमत लंबे समय तक चुकानी पड़ सकती है, जबकि अमेरिका से मिलने वाली टैरिफ में कोई भी राहत अस्थायी साबित हो सकती है.
नई दिल्ली को स्पष्ट और लागू करने योग्य पारस्परिक रियायतों, डब्लूटीओ के नियमों के अनुरूप होने, और अपनी ऊर्जा सुरक्षा तथा विकास प्राथमिकताओं की रक्षा करने की पूरी आजादी पर जोर देना चाहिए. किसी समझौते की घोषणा करने का दबाव, भारत के दीर्घकालिक हितों को साधने वाले समझौते की जरूरत से बड़ा नहीं होना चाहिए.
यूएस में टैरिफ बने रहेंगे - मिडटर्म चुनाव के नतीजों के तुरंत बाद, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल के पूर्व चेयरमैन अरुण कुमार गरोडिया ने कहा कि आने वाले दिनों में टैरिफ एक आम बात (न्यू नॉर्मल) बन सकते हैं, क्योंकि डेमोक्रेट और रिपब्लिकन, दोनों ही राजनीतिक पार्टियां इनका इस्तेमाल करने में अपना फायदा देखती हैं. मिडटर्म चुनावों में मिली हार के बावजूद, ट्रंप के पास काफी ताकत बनी रहेगी, लेकिन डेमोक्रेट्स की बढ़ी हुई ताकत की वजह से उनके लिए पहले की तरह खुलकर फैसले लेना मुश्किल हो जाएगा.
भले ही इससे उनकी सत्ता पर पूरी तरह रोक न लगे, लेकिन उनके काम करने की गुंजाइश जरूर सीमित हो जाएगी.इन राजनीतिक घटनाक्रमों का शेयर बाजार पर भी कुछ समय के लिए असर पड़ सकता है. डेमोक्रेट्स संभवतः टैरिफ हटाने या उन प्रावधानों को खत्म करने की मांग करेंगे, जो राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने की इजाजत देते हैं. दबाव में आकर कुछ टैरिफ कम किए जा सकते हैं, लेकिन इन्हें पूरी तरह से वापस लिए जाने की संभावना कम है. यूएस में टैरिफ अब एक राजनीतिक हथियार बन गए हैं और दोनों ही पार्टियां अपने-अपने फायदे के लिए इनका इस्तेमाल कर सकती हैं.
ट्रंप के रुख में बदलाव की संभावना कम - ईटीवी भारत से बातचीत में पूर्व राजनयिक राजीव डोगरा ने बताया कि यूएस के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने एक बार जिक्र किया था कि वे डोनाल्ड ट्रंप को लगभग 25 सालों से जानते हैं. टैरिफ के बारे में बात करते हुए, क्लिंटन ने बताया कि ट्रंप ने उनसे उस समय भी कहा था कि अगर वे राष्ट्रपति बने, तो टैरिफ जरूर लगाएंगे. हालांकि, क्लिंटन ने उन्हें आगाह किया था कि अंततः टैरिफ का बोझ अमेरिकी करदाताओं को ही उठाना पड़ता है. क्लिंटन ने यह चिंता भी जताई कि ट्रंप अक्सर सिर्फ वही बातें सुनते हैं जो वे सुनना चाहते हैं.
डोगरा ने जोर देकर कहा कि इससे ऐसा लगता है कि बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों का ट्रंप पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा और वे वही करते रहेंगे जो उन्होंने पहले ही तय कर लिया है. उनके हालिया बयानों से पता चलता है कि उनके पुराने तौर-तरीकों और नजरिए में कोई बदलाव नहीं आया है. इसलिए, भारत को लेकर उनकी नीतियों में भी फिलहाल कोई बड़ा बदलाव आने की उम्मीद नहीं है. चाहे वह भारतीय नागरिकों को वापस भेजना (डिपोर्टेशन) हो, वीजा से जुड़े मुद्दे हों, सिख ट्रक ड्राइवरों को लेकर की गई टिप्पणी हो, या फिर कंप्यूटर प्रोफेशनल्स से जुड़ी चिंताएं हों - इन मामलों में फिलहाल कोई बदलाव आने की संभावना नहीं है.डोगरा ने कहा कि भारत के नजरिए से, यूएस कांग्रेस में विपक्ष का बढ़ता प्रभाव एक सकारात्मक घटनाक्रम है. हालांकि, ट्रंप के फैसलों को प्रभावित करने की उनकी क्षमता सीमित ही रहेगी. उन्होंने आगे कहा कि दुनिया जिस एक मुद्दे पर सबसे ज्यादा नजर रखेगी, वह यह है कि ट्रंप ईरान के साथ कैसे पेश आते हैं.
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